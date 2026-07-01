КАРДОСА-И-АРАГОН ЛУИС
КАРДОСА-И-АРАГОН ЛУИС - гватемальский писатель, искусствовед, общественный деятель.
Изучал медицину в Сорбонне (1921-1923 годы). Состоял на дипломатической службе в США, Швеции, Норвегии, СССР, Франции, Колумбии, Чили. С 1954 года жил в эмиграции в Мексике, работал журналистом. Художественное творчество Кардоса-и-Арагона выдержано в духе сюрреализма: поэтические сборники «Луна-парк» («Luna-park», 1923 год), «Мальстром» («Maelstrom», 1926 год), «Пятое время года» («Quinta estación», 1972 год); поэма в прозе «Вавилонская башня» («Torre de Babel», 1930 год) и др. Впечатления от пребывания Кардоса-и-Арагона в СССР отразились в книге очерков «Возвращение в будущее» («Retorno al futuro», 1948 год). Большой резонанс в интеллектуальных кругах Латинской Америки вызвало эссе Кардоса-и-Арагона «Гватемала: линии её руки» («Guatemala, las líneas de su mano», 1955 год), в котором предложен революционный путь развития страны. Автор исследований по культуре и искусству Латинской Америки (книга «Современная живопись Мексики», «Pintura Mexicana contemporánea», 1953 год, и др.), воспоминаний и других.
Сочинения:
Поэзия Латинской Америки. М., 1975. С. 226–229;
Poesías completas y algunas prosas. Méx., 1977.