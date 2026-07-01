КАРДОСА-И-АРАГОН ЛУИС

КАРДОСА-И-АРАГОН ЛУИС - гва­темальский пи­са­тель, ис­кус­ст­во­вед, об­щественный дея­тель.

Изу­чал ме­ди­ци­ну в Сор­бон­не (1921-1923 годы). Со­сто­ял на ди­пло­ма­тической служ­бе в США, Шве­ции, Нор­ве­гии, СССР, Фран­ции, Ко­лум­бии, Чи­ли. С 1954 года жил в эмиг­ра­ции в Мек­си­ке, ра­бо­тал жур­на­ли­стом. Ху­дожественное твор­че­ст­во Кардоса-и-Арагона вы­дер­жа­но в ду­хе сюр­реа­лиз­ма: по­этические сборники «Лу­на-парк» («Lu­na-park», 1923 год), «Маль­ст­ром» («Mae­l­st­rom», 1926 год), «Пя­тое вре­мя го­да» («Quinta estación», 1972 год); по­эма в про­зе «Ва­ви­лон­ская баш­ня» («Torre de Babel», 1930 год) и др. Впе­чат­ле­ния от пре­бы­ва­ния Кардоса-и-Арагона в СССР от­ра­зи­лись в книге очер­ков «Воз­вра­ще­ние в бу­ду­щее» («Retorno al futu­ro», 1948 год). Боль­шой ре­зо­нанс в ин­тел­лек­ту­аль­ных кру­гах Латинской Аме­ри­ки вы­зва­ло эс­се Кардоса-и-Арагона «Гва­те­ма­ла: ли­нии её ру­ки» («Guatemala, las líneas de su ma­no», 1955 год), в ко­то­ром пред­ло­жен ре­во­люционный путь раз­ви­тия стра­ны. Ав­тор ис­сле­до­ва­ний по куль­ту­ре и ис­кус­ст­ву Латинской Аме­ри­ки (книга «Со­вре­мен­ная жи­во­пись Мек­си­ки», «Pintura Mexicana contem­po­ránea», 1953 год, и др.), вос­по­ми­на­ний и других.

Сочинения:

По­эзия Ла­тин­ской Аме­ри­ки. М., 1975. С. 226–229;

Poesías completas y algunas pro­sas. Méx., 1977.