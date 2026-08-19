КАРДИССКИЙ МИР
КАРДИ́ССКИЙ МИР 1661 года - Мирный договор между Русским государством и Швецией, завершивший русско-шведскую войну 1656-1658 годов.
Заключён 21 июня (1 июля) на мызе Кардис (Кярди), в северной части Дерптского округа Эстляндии (ныне поселок Кярди, близ города Йыгева, Эстония). Ему предшествовало Валиесарское перемирие 1658 года, после подписания которого велись русско-шведские переговоры о заключении мирного договора. Они закончились неудачей из-за жёсткой позиции А.Л. Ордина-Нащокина, не желавшего идти на уступки шведской стороне. Однако обстоятельства изменились после поражения русских войск от объединённого войска казаков и крымских татар в Конотопском сражении 1659 года и завершения Северной войны 1655-1660 годов Оливским миром 1660 года. В этих условиях для Русского государства стало невозможным продолжать войну с Речью Посполитой (велась в 1654-1667 годах) без заключения мира со Швецией, которая могла бы выступить на стороне Речи Посполитой. Для продолжения русско-шведских переговоров были сформированы новые делегации: в состав русской вошли боярин князь И.С. Прозоровский, стольник князь И.П. Барятинский, стольник И.А. Прончищев, дьяки Г.С. Дохтуров и Е.Р. Юрьев, в состав шведской - губернатор Эстляндии генерал-майор Б. Горн, барон Г. Банер и статс-секретарь Эстляндии А. Валвик. Переговоры начались 01(11).04.1661 года. По условиям Кардисского мира (содержал 30 статей), объявленного «вечным миром», Русское государство возвращало Швеции отошедшие к нему по Валиесарскому перемирию города Юрьев (Дерпт), Кокенгаузен (Кукенойс, Кокнесе), Мариенбург (Алыст), Новгородок (Нейгаузен), Адзель, Сыренск (Васкинарва); обязывалось оставить в этих городах запасы ржи (10 тысяч бочек) и муки (5 тысяч бочек). Русские купцы получили право держать торговые дворы в Стокгольме, Риге, Ревеле, Нарве и других городах, шведские - в Москве, Новгороде, Пскове и других. Купцы обеих стран могли свободно отправлять свои религиозные обряды и богослужения, при этом им не разрешалось строить церкви. Дипломаты и гонцы стран, союзных Швеции и Русскому государству, могли проезжать по их территории при условии следования в дружественные Русскому государству и Швеции страны. Перебежчики с обеих сторон должны были быть выданы. Для разрешения пограничных споров создавались третейские суды. Восстанавливалась русско-шведская граница, определённая Столбовским миром 1617 года (однако её фактическое размежевание так и не было завершено к 1700 году). Швеция обязалась не помогать Речи Посполитой в ходе русско-польской войны 1654-1667 годов.
Одна из статей Кардисского мира (20-я), предусматривавшая возвращение пленных шведов (за исключением тех, кто принял православие), стала предметом особого разбирательства уже после заключения договора, так как она оказалась несогласованной в русских и шведских текстах. Вопрос о репатриации шведских пленных был решён путём создания в Москве постоянной шведской военной миссии (1662-1667 годы). В 1666 году был подписан Плюсский дополнительный договор к кардисскому миру. Он содержал новую редакцию 20-й статьи, уточнение обращения к обоим монархам в титулах, передавал разбор торговых споров органам гражданского судопроизводства той стороны, где происходило разбирательство, решение о немедленной выдаче перебежчиков и возвращении русской стороне тяжёлой артиллерии из Кокенгаузена. Кардисский мир и Плюсский дополнительный договор были ратифицированы обеими сторонами только в 1683-1684 годах. В 1684 году подписан Московский протокол о дополнении и исправлении Кардисского мира и Плюсского договора, в частности неточностей в титулах монархов, в нём устанавливалось право свободного отправления православного богослужения в Ижорской земле и переход к обеспечению дипломатов денежным довольствием. Кардисский мир сохранял силу до начала Северной войны 1700-1721 годов.
Источник:
Полн. собр. законов Российской империи. Собрание 1-е. СПб., 1830. Т. 1. № 301.