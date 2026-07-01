КАРДИНАЛ (лат. Cardinalis, от cardo ‒ главное обстоятельство, стержень)

Духовный сан в Римско-Католической церкви .

Кардиналы принадлежат ко всем трем ступеням священства и уступаю в церковной иерархии только папе римскому . Слово «кардинал» этимологически связано с термином, обозначающим дверной крюк. Это объясняется тем, что считалось, что кардиналы связаны с кафедрами, так же прочно, как дверь удерживается крюком, на котором висит. Впоследствии, с XI в., кардиналами стали называть священников римских церквей (а также церквей городов, расположенных в окрестностях Рима), которые участвовали в избрании пап.

С 1059 г. декретом папы Николая II коллегия кардиналов получило право избрания пап. При Иннокентии IV было официально закреплено самое высокое положение кардиналов в церковной иерархии, а в качестве отличительного знака кардиналы получили красные шапки.

При Бонифации VIII кардиналы получили княжескую мантию, а при Павле II — право на красную попону и золоченые поводья для лошади. В XVI в. количество кардиналов было ограничено 70: 6 кардиналов-епископов, 50 кардиналов-священников, 14 кардиналов-диаконов. Кардиналы тайно назначаются папой римским. В подчиненных церквях кардиналы имеют епископскую юрисдикцию.

Иллюстрации:

Портрет кардинала Ришелье (1640 г.).

Автор статьи: Г. А. Шмидт