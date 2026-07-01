КАРДАНО ДЖЕРОЛАМО

Кардано (ит. Cardano), Джероламо (24.09.1501, Павия — 21.09.1576, Рим) — итальянский врач и ученый-энциклопедист.

К. был нежелательным плодом связи пожилого павийского юриста и миланской вдовы, и в детстве тяжело болел. Из-за эпидемий чумы семья переезжала с места на место; К. учился в университетах Павии и Падуи, где в 1526 получил диплом доктора медицины. Как практикующий врач он добился некоторой известности, но вступить в Коллегию врачей Милана, чтобы официально лечить в городе, сумел только в 1539. До этого К. преподавал математику в частной школе и опубликовал несколько небольших сочинений. В 1543 он получил место профессора медицины в Падуе, где оставался до 1551, затем совершил путешествие в Шотландию, Англию и Францию, успешно сочетая профессии врача и астролога. По возвращении на родину К. в 1562 был вынужден покинуть Милан после того, как его сын был казнен за отравление жены; другой сын за дурное поведение был изгнан из Болоньи, где К. преподавал медицину. Сам он в 1570 подвергся обвинению в ереси и был осужден за составление гороскопа Христа и другие провинности. Ему пришлось отречься от заблуждений и части своих книг; последние годы К. провел в Риме. Здесь он написал латинскую автобиографию, изданную только в 1643.

Творчество К. было разнообразным и спорным, как его жизнь. Он вошел в историю благодаря опубликованию решений уравнений третьей и четвертой степени, найденных другими, карданный вал и карданная подвеска получили его имя, хотя были известны и до него; он считается одним из основоположников теории вероятностей («Книга об азартной игре», «Liber de ludo aleae», 1560), изобрел шифровальное устройство и кодовый замок. В медицине К. оставил научные описания тифа и венерических болезней, использовал психологию и физиотерарпию. Натурфилософское сочинение К. «О тонкостях вещей» (De subtilitate rerum, 1550), в котором он стремился объяснить разнообразие явлений из одного начала, было чрезвычайно популярным и выдержало много изданий.

Соч.:. Opere. 10 v. Lugduni, 1663; О моей жизни / Пер. с лат. Ф. А. Петровского. Статья и комментарии В. П. Зубова. М., 1938. (Переизд. 2012).

Лит.: Гутер Р. С., Полунов Ю. Л. Джироламо Кардано. М., 1980; Milani M. Gerolamo Cardano. Brescia, 1990; Gerolamo Cardano nel suo tempo. Atti del convegno 16–17 novembre 2001. Pavia, 2003; MacLean I. Girolamo Cardano: the last years of a polymath // Renaissance studies. V. 21. 2007. P. 587–607.