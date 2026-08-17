КАРЦОВ ВИКТОР АНДРЕЕВИЧ

Сын статского советника, из дворян Смоленской губернии. 16.9.1882 поступил в Морское училище. В 1887–1888 гг. в звании гардемарина служил на клипере «Вестник». 23.1.1889 произведен в мичманы с назначением на Черноморский флот. Служил на канонерской лодке «Кубанец», эскадренном броненосце «Синоп», пароходе «Опыт», эскадренном броненосце «Чесма». 28.10.1891 зачислен в 29-й флотский экипаж. 16.1.1892 зачислен в 34-й флотский экипаж и назначен ревизором транспорта «Буг». 17.10.1892 зачислен в минный офицерский класс. 15.9.1893 окончил класс и зачислен в минные офицеры 2-го разряда. 23.10.1893 назначен вторым минным офицером эскадренного броненосца «Чесма». 14.5.1894 назначен первым минным офицером эскадренного броненосца «Чесма». 2.4.1895 произведен в лейтенанты. 8.10.1895 зачислен в минные офицеры 1-го разряда. 1.1.1896 назначен минным офицером миноносца «Уссури». 21.1.1896 назначен вторым минным офицером эскадренного броненосца «Император Николай I». 7.10.1896 назначен минным офицером крейсера II ранга «Крейсер». 17.10.1897 зачислен в Сибирский флотский экипаж. 13.9.1898 назначен минным офицером мореходной канонерской лодки «Отважный». 6.11.1898 назначен минным офицером мореходной канонерской лодки «Кореец». С 1.5.1900 по 19.7.1900 командир миноносца № 210, миноносок № 91 и № 93 и минный офицер отряда миноносцев и мононосок в Порт-Артуре. 21.7.1900 назначен командиром миноносца № 202 и минным офицером отряда миноносцев во Владивостоке. 8.2.1901 назначен минным офицером мореходной канонерской лодки «Кореец». 4.11.1901 назначен минным офицером крейсера I ранга «Рюрик». 10.12.1901 назначен командиром миноносца «Кондор» (с 9.3.1902 – «Решительный»). 17.12.1901 зачислен в Квантунский флотский экипаж. 4.6.1902 отчислен от должности за удар по лицу старшего помощника судостроителя Ф.А. Перетягина во время личной ссоры и арестован на один. месяц с содержанием на гауптвахте. 18.8.1902 зачислен в Сибирский флотский экипаж. 30.11.1902 назначен командиром 8-й роты Сибирского флотского экипажа. 1.4.1903 назначен минным офицером транспорта «Алеут». 8.9.1903 назначен командиром миноносца «Властный». Участник русско-японской войны и обороны Порт-Артура. Отличился в бою 26.2.1904, когда "Властный" торпедой потопил японский миноносец (японцами факт потопления отрицается). 16.5.1904 списан по болезни в госпиталь, после чего назначен командующим 2-м десантным (5-й морским) батальоном на сухопутном фронте обороны крепости. 9.8.1904 ранен в колено. 14.8.1904 отчислен от должности. 9.9.1904 вновь назначен командиром миноносца "Властный". Перед капитуляцией крепости прорвался на миноносце в Чифу, где был интернирован вместе с судном. 6.12.1905 произведен в капитаны 2-го ранга. 4.12.1906 переведен в Балтийский флот и зачислен в 7-й флотский экипаж, с прикомандированием к 8-му флотскому экипажу. 22.1.1907 назначен командиром эскадренного миноносца «Генерал Кондратенко». 29.9.1908 зачислен в 1-й Балтийский флотский экипаж. 27.11.1908 назначен командиром учебного судна «Хабаровск» и помощником начальника Учебного отряда подводного плавания. 22.2.1910 прикомандирован к Морскому Генеральному штабу для занятий. 26.11.1910 произведен в капитаны 1-го ранга за отличие по службе. 20.12.1910 назначен морским агентом во Франции, Бельгии, Испании и Португалии. 28.10.1911 зачислен в офицеры подводного плавания. 18.3.1913 назначен командиром крейсера «Аврора». 17.9.1913 назначен и. д. директора Морского корпуса с оставлением в должности. 24.3.1914 назначен командующим, под брейд-вымпелом, учебным отрядом Морского корпуса с оставлением в дожностях. 15.07.1914 отчислен от должности командира крейсер «Аврора» и от командования учебным отрядом в связи с его расформированием. 3.8.1914 произведен в контр-адмиралы за отличие по службе (со старшинством с 23.12.1913, присвоено 30.7.1915) с утверждением в должности директора Морского корпуса (с 14.9.1916 – Морское училище). 6.12.1916 произведен в вице-адмиралы за отличие по службе (со старшинством с 24.12.1914). 15.4.191 уволен со службы по болезни. В 1919 г. назначен в Военно-морскую историческую комиссию по исследованию и использованию опыта войны 1914–1918 на море. 24.7.1923 уволен в запас флота. Проживал в Ленинграде, с 1923 г. научный сотрудник сектора долгосрочных предсказаний и синоптических работ Бюро погоды СССР в Главной геофизической лаборатории. 27.12.1930 арестован органами ОГПУ. По обвинению в членстве в контрреволюционной организации и контрреволюционной деятельности приговорен к ссылке в Северный край на три года. Проживал в Архангельске, работал сотрудником Водного кадастра Архангельского порта. Погребен на Ильинском кладбище в Архангельске.

Жена (с 10.2.1908): Мария Ивановна (урожденная Григорович) (22.02.1885–1963, Архангельск), дочь морского министра адмирала И.К.Григоровича. Дети: Андрей (5.1.1909, Либава–10.1.1938, Архангельск), Наталья (в замужестве Ларина) (15.8.1911–1999).