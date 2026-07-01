КАРЦЕВ И ИЛЬЧЕНКО

КАРЦЕВ И ИЛЬЧЕНКО - ду­эт российской ар­ти­стов эс­т­ра­ды.

Кар­цев Ро­ман Ан­д­рее­вич (настоящее имя и фамилия Ро­ман Ан­ше­ле­вич Кац) (родился 20.05.1939 года, Одес­са), народный артист Российской Федерации (2000 год). Окон­чил ак­тёр­ский факультет ГИТИСа (1972 год). C 1960 года, ра­бо­тая на швей­ной фаб­ри­ке в Одес­се, од­но­вре­мен­но вы­сту­пал в сту­денческом те­ат­ре «Пар­нас-2». В 1962-1969 годах по при­гла­ше­нию А.И. Рай­ки­на - в Ле­нинградском те­ат­ре ми­ниа­тюр, где сло­жил­ся ду­эт с В.Л. Иль­чен­ко. Сни­мал­ся в ки­но: «Со­ба­чье серд­це», «Бин­дюж­ник и ко­роль», «Не­бе­са обе­то­ван­ные», «Ста­рые кля­чи», «Мас­тер и Мар­га­ри­та» и др.

Иль­чен­ко Вик­тор Ле­о­ни­до­вич (02.01.1937 года, Бо­ри­сог­лебск - 21.01.1992 года, Мо­ск­ва), заслуженный артист РСФСР (1990 год). Окон­чил Одес­ский институт ин­же­не­ров морского фло­та (1959 год), где вме­сте с М.М. Жва­нец­ким ор­га­ни­зо­вал сту­денческий те­атр «Пар­нас-2», и ак­тёр­ский факультет ГИТИСа (1970 год). В 1959-1963 годах ра­бо­тал в Одес­ском морском па­ро­ход­ст­ве. В 1963-1969 годах в Ле­нинградском те­ат­ре ми­ниа­тюр.

В 1970 году М.М. Жва­нец­кий , Карцев и Ильченко ор­га­ни­зо­ва­ли при Одес­ской фи­лар­мо­нии Те­атр ми­ниа­тюр (су­ще­ст­во­вал до 1979 года). Творческое со­дру­же­ст­во с Жва­нец­ким (ис­пол­ни­ли бо­лее 300 его ми­ниа­тюр ) при­нес­ло Карцеву и Ильченко ши­ро­кую по­пу­ляр­ность. Карцев и Ильченко воз­ро­ди­ли один из тра­диционных эс­т­рад­но-цир­ко­вых жан­ров - на­пря­жён­ный диа­лог Ры­же­го и Бе­ло­го кло­унов, ис­поль­зуя современные со­ци­аль­ные мас­ки. С 1979 года вы­сту­па­ли в Московском те­ат­ре ми­ниа­тюр: в по­ста­нов­ках М.З. Ле­ви­ти­на - «Ко­гда мы от­ды­ха­ли» (по Жва­нец­ко­му), «Че­хон­те в Эр­ми­та­же» (по рас­ска­зам А.П. Че­хо­ва), «Хармс! Чармс! Шар­дам! или Шко­ла кло­унов» (по про­из­ве­де­ни­ям Д.И. Харм­са); Е. Лан­ско­го - «Ис­крен­не Ваш» (по Че­хо­ву, М.М. Зо­щен­ко, Шо­лом-Алей­хе­му и Жва­нец­ко­му); Р.Г. Вик­тю­ка - «Бра­во, са­ти­ра!» (по Жва­нец­ко­му) и других. Карцев и Ильченко уча­ст­во­ва­ли в соз­да­нии Те­ат­ра ми­ниа­тюр под руководством М.М. Жва­нец­ко­го, ко­то­рый от­крыл­ся в Мо­ск­ве в 1988 году («Пти­чий по­лёт», 1988 год; «По­ли­ти­че­ское ка­ба­ре», 1989 год). По­сле смер­ти Иль­чен­ко Кар­цев вы­сту­пал с про­грам­мой «Из­бран­ное». В 1993 году ис­пол­нил мо­но­спек­такль «Моя Одес­са» (режиссёр М.Г. Ро­зов­ский), ко­то­рый по­свя­тил па­мя­ти Иль­чен­ко, в 1999 году - мо­но­спек­такль «Пре­ста­ре­лый со­рва­нец» (по про­из­ве­де­ни­ям Жва­нец­ко­го). В 2000 году в Московском те­ат­ре «Шко­ла со­вре­мен­ной пье­сы» сыг­рал спек­такль «Зал ожи­да­ния». В 2005 году вме­сте со сво­им сы­ном П.Р. Кас­син­ским во­зоб­но­вил спек­такль «Хармс! Чармс! Шар­дам! или Шко­ла кло­унов».

Сочинение:

Кар­цев Р. Ма­лой, Су­хой и Пи­са­тель. За­пис­ки пре­ста­ре­ло­го со­рван­ца. М., 2001.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)