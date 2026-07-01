КАРЦЕВ И ИЛЬЧЕНКО
КАРЦЕВ И ИЛЬЧЕНКО - дуэт российской артистов эстрады.
Карцев Роман Андреевич (настоящее имя и фамилия Роман Аншелевич Кац) (родился 20.05.1939 года, Одесса), народный артист Российской Федерации (2000 год). Окончил актёрский факультет ГИТИСа (1972 год). C 1960 года, работая на швейной фабрике в Одессе, одновременно выступал в студенческом театре «Парнас-2». В 1962-1969 годах по приглашению А.И. Райкина - в Ленинградском театре миниатюр, где сложился дуэт с В.Л. Ильченко. Снимался в кино: «Собачье сердце», «Биндюжник и король», «Небеса обетованные», «Старые клячи», «Мастер и Маргарита» и др.
Ильченко Виктор Леонидович (02.01.1937 года, Борисоглебск - 21.01.1992 года, Москва), заслуженный артист РСФСР (1990 год). Окончил Одесский институт инженеров морского флота (1959 год), где вместе с М.М. Жванецким организовал студенческий театр «Парнас-2», и актёрский факультет ГИТИСа (1970 год). В 1959-1963 годах работал в Одесском морском пароходстве. В 1963-1969 годах в Ленинградском театре миниатюр.
В 1970 году М.М. Жванецкий, Карцев и Ильченко организовали при Одесской филармонии Театр миниатюр (существовал до 1979 года). Творческое содружество с Жванецким (исполнили более 300 его миниатюр) принесло Карцеву и Ильченко широкую популярность. Карцев и Ильченко возродили один из традиционных эстрадно-цирковых жанров - напряжённый диалог Рыжего и Белого клоунов, используя современные социальные маски. С 1979 года выступали в Московском театре миниатюр: в постановках М.З. Левитина - «Когда мы отдыхали» (по Жванецкому), «Чехонте в Эрмитаже» (по рассказам А.П. Чехова), «Хармс! Чармс! Шардам! или Школа клоунов» (по произведениям Д.И. Хармса); Е. Ланского - «Искренне Ваш» (по Чехову, М.М. Зощенко, Шолом-Алейхему и Жванецкому); Р.Г. Виктюка - «Браво, сатира!» (по Жванецкому) и других. Карцев и Ильченко участвовали в создании Театра миниатюр под руководством М.М. Жванецкого, который открылся в Москве в 1988 году («Птичий полёт», 1988 год; «Политическое кабаре», 1989 год). После смерти Ильченко Карцев выступал с программой «Избранное». В 1993 году исполнил моноспектакль «Моя Одесса» (режиссёр М.Г. Розовский), который посвятил памяти Ильченко, в 1999 году - моноспектакль «Престарелый сорванец» (по произведениям Жванецкого). В 2000 году в Московском театре «Школа современной пьесы» сыграл спектакль «Зал ожидания». В 2005 году вместе со своим сыном П.Р. Кассинским возобновил спектакль «Хармс! Чармс! Шардам! или Школа клоунов».
Сочинение:
Карцев Р. Малой, Сухой и Писатель. Записки престарелого сорванца. М., 2001.