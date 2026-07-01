КАРБЫШЕВ ДМИТРИЙ МИХАЙЛОВИЧ

Генерал-лейтенант инженерных войск (1940), доктор военных наук (1941), Герой Советского Союза (1946).

Родился в Омске. Окончил Сибирский кадетский корпус (1898 г.), Николаевское инженерное училище (1900 г.). Участвовал в войне с Японией. В 1908 г. в чине штабс-капитана зачислен в Николаевскую инженерную академию. Учился блестяще; в год окончания академии был удостоен премии им. генерала Р. И. Кондратенко за лучший проект по фортификации (1911 г.). Участник 1-й мировой войны, был ранен. За боевые отличия произведен в подполковники и награжден орденом Св. Анны II степени. В Красной Армии с января 1918 г. Работал в Коллегии по инженерной обороне государства при Главном военно-инженерном управлении РККА. Во время Гражданской войны участвовал в укреплении Царицына, руководил строительством ряда укрепрайонов. Награжден Реввоенсоветом 5-й армии золотыми часами. Осенью 1920 г. руководил инженерным обеспечением боев под Перекопом и Чонгаром. В 1920-1930-х гг. Д. М. Карбышев занимал ряд руководящих постов в центральных управлениях Красной Армии, преподавал в Военной академии им. М. В. Фрунзе, Военно-воздушной академии, Академии Генштаба РККА. Им написано ок. 100 книг и статей по теории инженерного обеспечения боя и военных операций, разработана классификация заграждений. В 1924 г. Карбышев разработал чертежи и изготовил макет первой противотанковой мины. Многие его изобретения и предложения были приняты на вооружение РККА и использовались в годы Великой Отечественной войны. Во время советско-финской войны находился в действующей армии, лично осуществлял рекогносцировку финских позиций на Карельском перешейке. Предложения и рекомендации Д. М. Карбышева по прорыву «линии Маннергейма» были с успехом использованы не только на Выборгском направлении, но и на других участках Северо-Западного фронта. В декабре 1940 г. Карбышев вступил в ВКП(б). 7 июня 1941 г. Карбышев выехал на западную границу СССР для инспектирования оборонительного строительства в районе Гродно. В начале Великой Отечественной войны оказался в окружении. 8 августа, пробиваясь к своим, при переправе через Днепр в районе Могилева был контужен и попал в плен. Три с половиной года Д. М. Карбышев провел в концентрационных лагерях: Замосць, Хаммельбург, Флоссенбург, Майданек, Освенцим, Заксенхаузен. Инженерные службы вермахта безуспешно пытались склонить Карбышева к сотрудничеству, его несколько раз возили в Берлин, один раз для беседы с генерал-фельдмаршалом В. Кейтелем. В знак протеста Карбышев 5 раз объявлял голодовку общей продолжительностью 25 дней. В заключении держался безупречно, служил примером мужества и стойкости другим узникам. Легендарными стали слова генерала, обращенные к товарищам по борьбе: «Главное — не покоряться, не пасть на колени перед врагом!» В ночь с 17 на 18 февраля 1945 г. вместе с десятками других патриотов Карбышев был замучен гитлеровскими палачами в концлагере Маутхаузен. 16 августа 1946 г. Д. М. Карбышеву посмертно присвоено звание Герой Советского Союза. 28 февраля 1948 г. на месте его гибели установлен памятник и мемориальная доска с надписью: «Дмитрию Карбышеву. Ученому. Воину. Коммунисту. Жизнь и смерть его были подвигом во имя жизни».