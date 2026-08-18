КАРБОНАРИИ

КАРБОНА́РИИ (итальянское carbonari - уголь­щи­ки) - чле­ны тай­ных по­ли­тических ор­га­ни­за­ций 1-й тре­ти XIX века в Ита­лии и ря­де ев­ропейских стран.

Сво­ей основной за­да­чей про­воз­гла­ша­ли борь­бу с дес­по­тиз­мом , за национальное ос­во­бо­ж­де­ние, сво­бо­ду и ра­вен­ст­во. На­ча­ло дви­же­нию карбонариев по­ло­жи­ли ор­га­ни­за­ции, сло­жив­шие­ся в 1808-1809 годах на Юге Ита­лии (Ка­лаб­рия, Аб­руц­ци). Позд­нее оно рас­про­стра­ни­лось на другие рай­оны Апен­нин­ско­го полуострова, в том числе на Лом­бар­дию и Ве­не­ци­ан­скую область, во­шед­шие в со­став Австрийской им­пе­рии. Со­ци­аль­ной ба­зой карбонариев бы­ли тор­гов­цы, ре­мес­лен­ни­ки, уча­щая­ся мо­ло­дёжь, от­час­ти кре­сть­я­не и про­ле­та­рии. Дви­же­ние под­дер­жи­ва­ли так­же ари­сто­кра­ты, во­ен­ные, об­ра­зо­ван­ные слои (юри­сты, вра­чи, пуб­ли­ци­сты), при­дер­жи­вав­шие­ся кон­сти­туционных и ли­бе­раль­ных взгля­дов. Ор­га­ни­за­ции карбонариев име­ли сход­ные чер­ты с тай­ны­ми яко­бин­ски­ми и рес­пуб­ли­кан­ски­ми об­ще­ст­ва­ми конца XVIII - начале XIX веков и ма­сон­ски­ми ло­жа­ми. Карбонарии дей­ст­во­ва­ли в ус­ло­ви­ях глу­бо­кой кон­спи­ра­ции, под­чи­ня­лись стро­гой дис­ци­п­ли­не, про­па­ган­ди­ро­ва­ли пре­дан­ность об­ще­му де­лу, жерт­вен­ность, го­тов­ность к воо­руженной борь­бе с ти­ра­на­ми. В це­лях кон­спи­ра­ции ни­зо­вые ор­га­ни­за­ции карбонариев бы­ли не­боль­ши­ми и ав­то­ном­ны­ми, кон­так­ты ме­ж­ду ни­ми осу­ще­ст­в­ля­лись че­рез до­ве­рен­ных лиц. Ру­ко­во­дство дви­же­ни­ем при­над­ле­жа­ло «ма­те­рин­ским ло­жам» и пред­ста­ви­те­лям выс­ших сту­пе­ней ие­рар­хии, чьи рас­по­ря­же­ния бы­ли обя­за­тель­ны­ми для ря­до­вых чле­нов («уче­ни­ков»). Для об­ще­ния карбонарии ис­поль­зо­ва­ли осо­бый язык с при­вле­че­ни­ем ци­тат из Свя­щен­но­го Пи­са­ния, за­да­чи дви­же­ния из­ла­га­лись по­сред­ст­вом ал­ле­го­рий. Об­щие со­б­ра­ния чле­нов яче­ек - «вент», лож, встре­чи их пред­ста­ви­те­лей бо­лее вы­со­ко­го уров­ня («мас­те­ров»), а так­же при­ём но­вых чле­нов со­про­во­ж­да­лись осо­бы­ми об­ря­да­ми. Од­ним из них бы­ло со­жже­ние дре­вес­но­го уг­ля (от­сю­да название дви­же­ния), что сим­во­ли­зи­ро­ва­ло мо­раль­ное очи­ще­ние, при­об­ще­ние к тай­нам ор­га­ни­за­ции, дух брат­ст­ва. На встре­чах карбонарии предъ­яв­ля­ли со­рат­ни­кам чёр­но-крас­но-си­ние лен­ты.

Пер­во­на­чаль­но карбонарии вы­сту­па­ли про­тив по­ряд­ков, ус­та­нов­лен­ных в хо­де французской ок­ку­па­ции, по­сле 1815 года ста­ви­ли сво­ей це­лью свер­же­ние аб­со­лю­ти­ст­ских ре­жи­мов, австрийского гос­под­ства и объ­е­ди­не­ние Ита­лии. Од­на­ко различные ор­га­ни­за­ции карбонариев рас­хо­ди­лись в по­ни­ма­нии пу­тей, средств и ме­то­дов дос­ти­же­ния не­за­ви­си­мо­сти и един­ст­ва стра­ны и пе­ре­хо­да от мо­нар­хии к рес­пуб­ли­ке. Пер­вый опыт по­ли­тической борь­бы в ор­га­ни­за­ци­ях карбонариев по­лу­чи­ли Дж. Мад­зи­ни, Дж. Га­ри­баль­ди, в чис­ле вид­ных дея­те­лей дви­же­ния бы­ли Ф. Кон­фа­лонь­е­ри, Ч. Ме­нот­ти, С. Пел­ли­ко, Дж. Ро­мань­о­зи, С. Сан­та­ро­за. Об­ще­ст­ва карбонариев иг­ра­ли зна­чительную роль в ре­во­лю­ци­ях в Не­апо­ли­тан­ском ко­ро­лев­ст­ве и Пье­мон­те в 1820-1821 годах, в Пар­ме, Мо­де­не, Тос­ка­не и Пап­ской области в 1830-1831 годах. По­сле их по­дав­ле­ния ор­га­ни­за­ции карбонариев под­верг­лись жес­то­ким пре­сле­до­ва­ни­ям. В 1830-х годах дви­же­ние карбонариев со­шло с итальянской по­ли­тической сце­ны, часть ле­вых карбонариев во­шла в организацию «Мо­ло­дая Ита­лия». В Ко­ро­лев­ст­ве обе­их Си­ци­лий ор­га­ни­за­ции карбонариев про­су­ще­ст­во­ва­ли до конца 1840-х годов. Их на­сле­дие, осо­бен­но опыт кон­спи­ра­тив­ной дея­тель­но­сти и за­го­вор­щи­че­ские ме­то­ды, ис­поль­зо­ва­лось сто­рон­ни­ка­ми Дж. Мад­зи­ни на по­сле­дую­щих эта­пах Ри­сорд­жи­мен­то.

Под влия­ни­ем итальянского кар­бо­на­риз­ма дви­же­ние карбонариев воз­ник­ло в Швей­ца­рии, Ис­па­нии, на Бал­ка­нах. Во Фран­ции тай­ные об­ще­ст­ва карбонариев сло­жи­лись и дей­ст­во­ва­ли во вре­ме­на им­пе­рии На­по­ле­о­на I Бо­на­пар­та , но осо­бен­но ак­ти­ви­зи­ро­ва­лись в пе­ри­од Рес­тав­ра­ции. Осо­бое зна­че­ние они при­да­ва­ли соз­да­нию яче­ек в ар­мии. При уча­стии карбонариев бы­ли пред­при­ня­ты по­пыт­ки воо­руженных ан­ти­пра­ви­тель­ст­вен­ных вы­сту­п­ле­ний в 1821 году в Бель­фо­ре, Ла-Ро­ше­ли, Со­мю­ре. Карбонарии сыг­ра­ли за­мет­ную роль в Июль­ской ре­во­лю­ции 1830 года, по­сле че­го вли­лись в рес­пуб­ли­кан­ские об­ще­ст­ва.

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