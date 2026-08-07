КАРАЗИН ВАСИЛИЙ НАЗАРОВИЧ
КАРАЗИН ВАСИЛИЙ НАЗАРОВИЧ - российский государственный деятель, статский советник (1804 год), публицист, просветитель.
Обучался в частных пансионах Кременчуга и Харькова. Службу начал в 1791 году в лейб-гвардейском Семёновском полку. С 1798 года переводчик в канцелярии государственного казначея и главного директора Медицинской коллегии А.И. Васильева. Был доверенным лицом императора Александра I, имел право вести личную переписку с императором. Правитель дел (секретарь) Комиссии об училищах (позднее Главного правления училищ) Министерства народного просвещения (1802-1804 годы). Участвовал в составлении ряда документов при проведении графом П.В. Завадовским реформы системы образования в Российской империи, в том числе «Предварительных правил для народного просвещения». За деятельность в этой области Каразин избран почётным членом Московского (1805 год) и Харьковского (1811 год) университетов.
Инициатор создания Харьковского университета (1805 год). Добился открытия университета именно в Харькове, а не в Киеве, благодаря согласию местного дворянства пожертвовать для этого крупную денежную сумму. Подготовленный Каразиным проект устава университета, в основу которого был положен сословный дворянский принцип, отклонён Александром I, который считал, что университет должен быть внесословным. Разногласия с императором по этому вопросу, а также консервативные взгляды Каразина в целом подорвали доверие к нему Александра I и послужили причиной отставки.
С 1804 года Каразин жил в своём имении в селе Кручик. Занимался сельским хозяйством и наукой. Изобрёл новые способы винокурения и производства селитры, организовал в селе метеорологическую станцию, проводил опыты в области химии, агрономии, использования атмосферного электричества (энергии грозы), занимался изготовлением консервов. Изучал историю и статистику Слободской Украины. Свои идеи, проекты и результаты опытов Каразин излагал в статьях, напечатанных в различных журналах, а также в отчётах Филотехническому обществу, созданному им в 1811 году в Харькове с целью содействия модернизации сельского хозяйства в южных губерниях Российской империи (отдельное издание его работ: «Сочинения, письма и бумаги», 1910 год). Общество просуществовало до 1818 года, его членами были в разное время около 100 человек (дворяне Слободско-Украинской, Херсонской, Таврической и других губерний).
В 1808 году составил и направил непосредственно императору Александру I записку о невмешательстве России в дела Европы, которая содержала идеи международной самоизоляции империи. Она послужила поводом к краткосрочному аресту Каразина и запрещению писать императору лично. Невзирая на это, после переезда в 1819 году в Санкт-Петербург, Каразин снова обратился к Александру I и к министру внутренних дел В.П. Кочубею, сообщая о тревожных для правительства настроениях в обществе. В 1820 году после полугодового заключения в Шлиссельбургской крепости выслан в своё имение под надзор местных властей.
Член Московского общества испытателей природы (не позднее 1817 года), Общества любителей российской словесности (1818 год), Вольного общества любителей российской словесности (1819 год, в конце 1819-1820 годов вице-президент), Обществава истории и древностей российских при Московском университете (1829 год).
Известен внук Каразина - Николай Николаевич Каразин [27.11(09.12).1842 - 06(19).12.1908 годы], живописец, рисовальщик и писатель, академик Академии художеств (1907 год). Учился там же (1865-1866 годы) у Б.П. Виллевальде, занимался в Париже (начало 1870-х годов) у Г. Доре и Ф. Жилло. Участвовал в Бухарских походах, Хивинских походах и в русско-турецкой войне 1877-1878 годов (в качестве корреспондента-иллюстратора). В 1874 и 1879 годах художник экспедиций Российского Географического общества (член общества с 1879 года) в Среднюю Азию. Каразину принадлежат многочисленные произведения, изображающие жизнь и быт, природу Средней Азии и Казахстана, батальные картины, рисунки для петербургских журналов («Нива» и других), книжные иллюстрации. Один из первых авторов художественной почтовой открытки в России. Автор множества романов, повестей и очерков, в том числе «Погоня за наживой» (1873 год), «Тигрица» (1876 год), «В пороховом дыму» (1878 год), «От Оренбурга до Ташкента» (1886 год).
Дополнительная литература:
Данилевский Г.П. В.Н. Каразин // Данилевский Г.П. Украинская старина. Материалы для истории украинской литературы и народного образования. Хар., 1866;
Лавровский Н.А. Воспоминание о В.Н. Каразине // Журнал Министерства народного просвещения. 1873. № 2;
Абрамов Я.В. В.Н. Каразин (основатель Харьковского университета). Его жизнь и общественная деятельность. СПб., 1891;
Багалей Д.И. Опыт истории Харьковского университета (по неизданным материалам). Хар., 1894. Т. 1. Вып. 1;
Тихий Н.И. В.Н. Каразин, виновник учреждения университета в Харькове. Хар., 1905; он же. Политические воззрения В.Н. Каразина. Хар., 1907;
Слюсарский А.Г. В.Н. Каразин, его научная и общественная деятельность. Хар., 1955;
Flynn J.T. V.N. Karazin, the gentry, and Kharkov University// Slavic Review. 1969. Vol. 28. № 2;
Лавріненко Ю.В. Каразін: архітект відродження. Матеріали і думки до 200-ліття з дня народження, 1773–1973. Мюнхен, 1975;
Лисяк-Рудницький І. Каразін і початки українського національного відродження // Лисяк-Рудницький І.Історичні есе. Київ, 1994. Т. 1.