КАРАЗИН ВАСИЛИЙ НАЗАРОВИЧ

КАРАЗИН ВАСИЛИЙ НАЗАРОВИЧ - российский государственный дея­тель, статский советник (1804 год), пуб­ли­цист, про­све­ти­тель.

Обу­чал­ся в ча­ст­ных пан­сио­нах Кре­мен­чу­га и Харь­ко­ва. Служ­бу на­чал в 1791 году в лейб-гвардейском Се­мё­нов­ском пол­ку . С 1798 года пе­ре­во­дчик в кан­це­ля­рии государственного ка­зна­чея и главного ди­рек­то­ра Медицинской кол­ле­гии А.И. Ва­силь­е­ва. Был до­ве­рен­ным ли­цом императора Алек­сан­д­ра I, имел пра­во вес­ти лич­ную пе­ре­пис­ку с им­пе­ра­то­ром. Пра­ви­тель дел (сек­ре­тарь) Ко­мис­сии об учи­ли­щах (позд­нее Главного прав­ле­ния учи­лищ) Министерства народного про­све­ще­ния (1802-1804 годы). Уча­ст­во­вал в со­став­ле­нии ря­да до­ку­мен­тов при про­ве­де­нии графом П.В. За­ва­дов­ским ре­фор­мы сис­те­мы об­ра­зо­ва­ния в Российской им­пе­рии, в том числе «Пред­ва­ри­тель­ных пра­вил для на­род­но­го про­све­ще­ния». За дея­тель­ность в этой об­лас­ти Каразин из­бран почётным членом Мо­с­ков­ско­го (1805 год) и Харь­ков­ско­го (1811 год) университетов.

Ини­циа­тор соз­да­ния Харь­ков­ско­го университета (1805 год). До­бил­ся от­кры­тия уни­вер­си­те­та имен­но в Харь­ко­ве, а не в Кие­ве, бла­го­да­ря со­гла­сию ме­ст­но­го дво­рян­ст­ва по­жерт­во­вать для это­го круп­ную де­неж­ную сум­му. Под­го­тов­лен­ный Каразиным про­ект ус­та­ва уни­вер­си­те­та, в ос­но­ву ко­то­ро­го был по­ло­жен со­слов­ный дво­рян­ский прин­цип, от­кло­нён Алек­сан­дром I, ко­то­рый счи­тал, что уни­вер­си­тет дол­жен быть вне­со­слов­ным. Раз­но­гла­сия с им­пе­ра­то­ром по это­му во­про­су, а так­же кон­сер­ва­тив­ные взгля­ды Каразина в це­лом по­дор­ва­ли до­ве­рие к не­му Алек­сан­д­ра I и по­слу­жи­ли при­чи­ной от­став­ки.

С 1804 года Каразин жил в сво­ём име­нии в селе Кру­чик. За­ни­мал­ся сельским хозяйством и нау­кой. Изо­брёл но­вые спо­со­бы ви­но­ку­ре­ния и про­изводства се­лит­ры, ор­га­ни­зо­вал в се­ле ме­тео­ро­ло­гическую стан­цию, про­во­дил опы­ты в об­лас­ти хи­мии, аг­ро­но­мии, ис­поль­зо­ва­ния ат­мо­сфер­но­го элек­три­че­ст­ва (энер­гии гро­зы), за­ни­мал­ся из­го­тов­ле­ни­ем кон­сер­вов. Изу­чал ис­то­рию и ста­ти­сти­ку Сло­бод­ской Ук­раи­ны. Свои идеи, про­ек­ты и ре­зуль­та­ты опы­тов Каразин из­ла­гал в стать­ях, на­пе­ча­тан­ных в различных жур­на­лах, а так­же в от­чё­тах Фи­ло­тех­ни­че­ско­му обществу, соз­дан­но­му им в 1811 году в Харь­ко­ве с це­лью со­дей­ст­вия мо­дер­ни­за­ции сельского хозяйства в южных гу­бер­ни­ях Российской им­пе­рии (отдельное из­да­ние его ра­бот: «Со­чи­не­ния, пись­ма и бу­ма­ги», 1910 год). Об­ще­ст­во про­су­ще­ст­во­ва­ло до 1818 года, его чле­на­ми бы­ли в раз­ное вре­мя около 100 человек (дво­ря­не Сло­бод­ско-Ук­ра­ин­ской, Хер­сон­ской, Тав­ри­че­ской и других гу­бер­ний).

В 1808 году со­ста­вил и на­пра­вил не­по­сред­ст­вен­но императору Алек­са­нд­ру I за­пис­ку о не­вме­ша­тель­ст­ве Рос­сии в де­ла Ев­ро­пы, ко­то­рая со­дер­жа­ла идеи ме­ж­ду­народной са­мо­изо­ля­ции им­пе­рии. Она по­слу­жи­ла по­во­дом к крат­ко­сроч­но­му аре­сту Каразина и за­пре­ще­нию пи­сать им­пе­ра­то­ру лич­но. Не­взи­рая на это, по­сле пе­ре­ез­да в 1819 году в Санкт-Пе­тер­бург, Каразин сно­ва об­ра­тил­ся к Алек­сан­д­ру I и к министру внутренних дел В.П. Ко­чу­бею, со­об­щая о тре­вож­ных для пра­ви­тель­ст­ва на­строе­ни­ях в об­ще­ст­ве. В 1820 году по­сле по­лу­го­до­во­го за­клю­че­ния в Шлис­сель­бург­ской кре­по­сти вы­слан в своё име­ние под над­зор ме­ст­ных вла­стей.

Член Московского общества ис­пы­та­те­лей при­ро­ды (не позд­нее 1817 года), Общества лю­би­те­лей российской сло­вес­но­сти (1818 год), Воль­но­го общества лю­би­те­лей российской сло­вес­но­сти (1819 год, в конце 1819-1820 годов ви­це-пре­зи­дент), Обществава ис­то­рии и древ­но­стей рос­сий­ских при Московском университете (1829 год).

Из­ве­стен внук Каразина - Ни­ко­лай Ни­ко­лае­вич Ка­ра­зин [27.11(09.12).1842 - 06(19).12.1908 годы], жи­во­пи­сец, ри­со­валь­щик и пи­са­тель, академик Академии художеств (1907 год). Учил­ся там же (1865-1866 годы) у Б.П. Вил­ле­валь­де, за­ни­мал­ся в Па­ри­же (начало 1870-х годов) у Г. Доре и Ф. Жил­ло. Уча­ст­во­вал в Бу­хар­ских по­хо­дах, Хи­вин­ских по­хо­дах и в русско-турецкой вой­не 1877-1878 годов (в ка­че­ст­ве кор­рес­пон­ден­та-ил­лю­ст­ра­то­ра). В 1874 и 1879 годах ху­дож­ник эк­спе­ди­ций Российского Географического общества (член общества с 1879 года) в Среднюю Азию. Каразину при­над­ле­жат мно­го­численные про­из­ве­де­ния, из­об­ра­жаю­щие жизнь и быт, при­ро­ду Средней Азии и Ка­зах­ста­на, ба­таль­ные кар­ти­ны, ри­сун­ки для пе­тербургских жур­на­лов («Ни­ва» и других), книж­ные ил­лю­ст­ра­ции. Один из пер­вых ав­то­ров ху­дожественной поч­то­вой от­крыт­ки в Рос­сии. Ав­тор множества ро­ма­нов, по­ве­стей и очер­ков, в том числе «По­го­ня за на­жи­вой» (1873 год), «Тиг­ри­ца» (1876 год), «В по­ро­хо­вом ды­му» (1878 год), «От Орен­бур­га до Таш­кен­та» (1886 год).

Дополнительная литература:

Да­ни­лев­ский Г.П. В.Н. Ка­ра­зин // Да­ни­лев­ский Г.П. Ук­ра­ин­ская ста­ри­на. Ма­те­риа­лы для ис­то­рии ук­ра­ин­ской ли­те­ра­ту­ры и на­род­но­го об­ра­зо­ва­ния. Хар., 1866;

Лав­ров­ский Н.А. Вос­по­ми­на­ние о В.Н. Ка­ра­зи­не // Жур­нал Ми­ни­стер­ст­ва на­род­но­го про­све­ще­ния. 1873. № 2;

Аб­ра­мов Я.В. В.Н. Ка­ра­зин (ос­но­ва­тель Харь­ков­ско­го уни­вер­си­те­та). Его жизнь и об­ще­ст­вен­ная дея­тель­ность. СПб., 1891;

Ба­га­лей Д.И. Опыт ис­то­рии Харь­ков­ско­го уни­вер­си­те­та (по не­из­дан­ным ма­те­риа­лам). Хар., 1894. Т. 1. Вып. 1;

Ти­хий Н.И. В.Н. Ка­ра­зин, ви­нов­ник уч­ре­ж­де­ния уни­вер­си­те­та в Харь­ко­ве. Хар., 1905; он же. По­ли­ти­че­ские воз­зре­ния В.Н. Ка­ра­зи­на. Хар., 1907;

Слю­сар­ский А.Г. В.Н. Ка­ра­зин, его на­уч­ная и об­ще­ст­вен­ная дея­тель­ность. Хар., 1955;

Flynn J.T. V.N. Karazin, the gentry, and Kharkov Uni­versity// Slavic Review. 1969. Vol. 28. № 2;

Лавріненко Ю.В. Каразін: ар­хі­тект від­род­жен­ня. Матеріали і дум­ки до 200-ліття з дня на­род­жен­ня, 1773–1973. Мюн­хен, 1975;

Ли­сяк-Руд­ниць­кий І. Каразін і по­чат­ки ук­ра­їнсь­кого національного відрод­ження // Ли­сяк-Руд­ниць­кий І.Історичні есе. Київ, 1994. Т. 1.