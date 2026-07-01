КАРАЖА
КАРАЖА - индейский народ в Бразилии (штат Токантинс, крайний северо-запад штата Гояс и крайний восток штата Мату-Гросу).
Живут в 29 поселениях, делятся на собственно каража (остров Бананал и прилегающие берега реки Арагуая), жавае (восточное побережье острова Бананал) и северных каража, или шамбиоа, ишимбиоа, ирару маанду (правый берег реки Арагуая, севернее острова Бананал). Численность 2,6 тысяч человек (2008 год, оценка), из них собственно каража составляют 59%, жавае - 33%, северные каража - 8% (1997 год). Говорят на изолированном языке каража, входящем в макро-же языки, с диалектами каража, жавае и шамбиоа. Различаются мужской и женский регистры. Свыше 70% владеют португальчким языком. Около 60% каража - христиане (католики и протестанты), остальные сохраняют традиционные верования.
Первые контакты с пришлым населением с конца XVII века, постоянные - с начала XVIII века. По культуре близки с соседним тупиязычным тапирапе. Враждовали с шаванте, шеренте, каяпо и тупиязычными ава-каноэйрос. Традиционная культура типична для индейцев тропических лесов Южной Америки. Занимаются рыболовством (основное занятие), ручным подсечно-огневым земледелием (горький и сладкий маниок, кукуруза, фасоль, тыква, арбуз, арахис, табак, хлопок), охотой (добыча перьев для украшений); собирательство утрачивает значение. Изготовляли долблёные лодки длиной до 10 м. В качестве приправы к пище применяли золу и перец; практиковалась геофагия. Развиты плетение (среди мужчин и женщин), гончарство (в том числе расписная и фигурная керамика), изготовление глиняных расписных мужских и женских статуэток (среди женщин), украшений из перьев (в основном среди мужчин). Во время рыболовного промысла в сухой период расселяются малыми семьями в хижинах на реке, в сезон дождей живут в поселениях, занимаясь земледелием. Поселения рядовой планировки, вытянуты вдоль берега. Деревней управляют представители больших материнских семей во главе с наследственным вождём («капитаном»). Мужчины объединялись в три ритуальных мужских общества, собиравшиеся в мужском доме; женщинам вход туда был запрещён. Как и у же, большинство браков заключалось с дочерью сестры отца и дочерью брата отца. Система терминов родства генерационного типа в поколении Эго и бифуркативного - в 1-м восходящем и нисходящем поколениях. Сиблинги делятся по относительному возрасту и относительному полу. На смену традиционным терминам родства приходят описательные конструкции. Счёт родства параллельный: сын наследовал отцу, дочь - матери. Брак уксорилокальный. Жилище прямоугольное. До 1920-1930-х годов одеждой был шнурок для пениса у мужчин и передник у женщин. И мужчины, и женщины наносили на щёки татуировку (в основном в форме кругов), длинные до плеч волосы заплетали в косы. Женщины носили деревянные или кварцевые вставки в ушах. В 7-8 лет мальчиков принимали в мужской дом, подвергая их процедуре бичевания и вставляя им в нижнюю губу первую лабретку. В возрасте 8-10 лет волосы коротко стригли, макушку выбривали и красили в красный цвет и наносили татуировку на лицо. Особенно мужественные воины (воли) имели рубцы поперёк груди. Важнейшие церемонии - ежегодные инициации мальчиков (Хетооки); праздники, связанные с повышением и понижением уровня воды в реке Арагуая: в сухой сезон - танцы с масками (Идиасо; маски затем сжигаются); в сезон дождей - мужской праздник в честь предков. Музыкальные инструменты - сигнальные барабаны из бамбука и бутылочной тыквы; ритуальные трубы, которые не должны слышать женщины; панцири черепах, издающие звук при трении о руку. Известен миф о появлении предков каража из-под земли через отверстие. Умершего заворачивали в его подстилку, украшали перьями и клали в яму на помост, под которым ставили сосуды с едой и чичей; могилу засыпали, сверху ставили навес; через некоторое время кости откапывали и помещали в глиняную урну.
С начала 1970-х годов бразильское правительство осуществляет программу двуязычного (каража / португальский язык) образования среди каража. Территория каража в 1990-х годах получила официальный охранный статус (Индейская территория тапирапе / каража, Индейский парк Арагуая и другие). Каража создали две общественные организации - «Ассоциацию деревни Санта-Изабель-ду-Морру» (штат Токантинс) и «Ассоциацию деревни К. ди Аруанья» (штат Гояс).
Иллюстрация:
Каража. Участник ритуала Хетооки.