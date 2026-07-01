КАРАЖА

КАРАЖА - ин­дей­ский на­род в Бра­зи­лии (штат То­кан­тинс, край­ний се­ве­ро-за­пад шта­та Го­яс и край­ний вос­ток шта­та Ма­ту-Гро­су).

Жи­вут в 29 по­се­ле­ни­ях, де­лят­ся на соб­ст­вен­но каража (остров Ба­на­нал и при­ле­гаю­щие бе­ре­га реки Ара­гу­ая), жа­вае (восточное по­бе­режье острова Ба­на­нал) и северных каража, или шам­би­оа, ишим­би­оа, ира­ру ма­ан­ду (пра­вый бе­рег реки Ара­гу­ая, се­вер­нее острова Ба­на­нал). Чис­лен­ность 2,6 тысяч человек (2008 год, оцен­ка), из них соб­ст­вен­но каража со­став­ля­ют 59%, жа­вае - 33%, северные каража - 8% (1997 год). Го­во­рят на изо­ли­ро­ван­ном языке ка­ра­жа, вхо­дя­щем в мак­ро-же язы­ки, с диа­лек­та­ми ка­ра­жа, жа­вае и шам­би­оа. Раз­ли­ча­ют­ся муж­ской и жен­ский ре­ги­ст­ры. Свыше 70% вла­де­ют пор­тугальчким языком. Около 60% каража - хри­стиа­не (ка­то­ли­ки и про­тес­тан­ты ), ос­таль­ные со­хра­ня­ют тра­диционные ве­рова­ния.

Пер­вые кон­так­ты с при­шлым на­се­ле­ни­ем с конца XVII века, по­сто­ян­ные - с начала XVIII века. По куль­ту­ре близ­ки с со­сед­ним ту­пи­языч­ным та­пи­ра­пе. Вра­ж­до­ва­ли с ша­ван­те, ше­рен­те, кая­по и ту­пи­языч­ны­ми ава-ка­но­эй­рос. Тра­диционная куль­ту­ра ти­пич­на для ин­дей­цев тро­пических ле­сов Южной Аме­ри­ки. За­ни­ма­ют­ся ры­бо­лов­ст­вом (основное за­ня­тие), руч­ным под­сеч­но-ог­не­вым зем­ле­де­ли­ем (горь­кий и слад­кий ма­ни­ок, ку­ку­ру­за, фа­соль, ты­к­ва, ар­буз, ара­хис, та­бак, хло­пок), охо­той (до­бы­ча перь­ев для ук­ра­ше­ний); со­би­ра­тель­ст­во ут­ра­чи­ва­ет зна­че­ние. Из­го­тов­ля­ли долб­лё­ные лодки дли­ной до 10 м. В ка­че­ст­ве при­пра­вы к пи­ще при­ме­ня­ли зо­лу и пе­рец; прак­ти­ко­ва­лась гео­фа­гия. Раз­ви­ты пле­те­ние (сре­ди муж­чин и жен­щин), гон­чар­ст­во (в том числе рас­пис­ная и фи­гур­ная ке­ра­ми­ка), из­го­тов­ле­ние гли­ня­ных рас­пис­ных муж­ских и жен­ских ста­ту­эток (сре­ди жен­щин), ук­ра­ше­ний из перь­ев (в основном сре­ди муж­чин). Во вре­мя ры­бо­лов­но­го про­мыс­ла в су­хой пе­ри­од рас­се­ля­ют­ся ма­лы­ми семь­я­ми в хи­жи­нах на ре­ке, в се­зон до­ж­дей жи­вут в по­се­ле­ни­ях, за­ни­ма­ясь зем­ле­де­ли­ем. По­се­ле­ния ря­до­вой пла­ни­ров­ки, вы­тя­ну­ты вдоль бе­ре­га. Де­рев­ней управ­ля­ют пред­ста­ви­те­ли боль­ших ма­те­рин­ских се­мей во гла­ве с на­след­ст­вен­ным во­ж­дём («ка­пи­таном»). Муж­чи­ны объ­еди­ня­лись в три ри­ту­аль­ных муж­ских об­ще­ст­ва, со­би­рав­шие­ся в муж­ском до­ме; жен­щи­нам вход ту­да был за­пре­щён. Как и у же, боль­шин­ст­во бра­ков за­клю­ча­лось с до­че­рью се­ст­ры от­ца и до­че­рью бра­та от­ца. Си­сте­ма тер­ми­нов род­ст­ва ге­не­ра­ци­он­но­го ти­па в по­ко­ле­нии Эго и би­фур­ка­тив­но­го - в 1-м вос­хо­дя­щем и нис­хо­дя­щем по­ко­ле­ни­ях. Сиб­лин­ги де­лят­ся по от­но­си­тель­но­му воз­ра­сту и от­но­си­тель­но­му по­лу. На сме­ну тра­диционным тер­ми­нам род­ст­ва при­хо­дят опи­сательные кон­ст­рук­ции. Счёт род­ст­ва па­рал­лель­ный: сын на­сле­до­вал от­цу, дочь - ма­те­ри. Брак ук­со­ри­ло­каль­ный. Жи­ли­ще пря­мо­уголь­ное. До 1920-1930-х годов оде­ж­дой был шну­рок для пе­ни­са у муж­чин и пе­ред­ник у жен­щин. И муж­чи­ны, и жен­щи­ны на­но­си­ли на щё­ки та­туи­ров­ку (в основном в фор­ме кру­гов), длин­ные до плеч во­ло­сы за­пле­та­ли в ко­сы. Жен­щи­ны но­си­ли де­ре­вян­ные или квар­це­вые встав­ки в ушах. В 7-8 лет маль­чи­ков при­ни­ма­ли в муж­ской дом, под­вер­гая их про­це­ду­ре би­че­ва­ния и встав­ляя им в ниж­нюю гу­бу пер­вую лаб­рет­ку. В воз­рас­те 8-10 лет во­ло­сы ко­рот­ко стриг­ли, ма­куш­ку вы­бри­ва­ли и кра­си­ли в крас­ный цвет и на­но­си­ли та­туи­ров­ку на ли­цо. Осо­бен­но му­же­ст­вен­ные вои­ны (во­ли) име­ли руб­цы по­пе­рёк гру­ди. Важ­ней­шие це­ре­мо­нии - еже­год­ные ини­циа­ции маль­чи­ков (Хе­то­оки); празд­ни­ки, свя­зан­ные с по­вы­ше­ни­ем и по­ни­же­ни­ем уров­ня во­ды в реке Ара­гу­ая: в су­хой се­зон - тан­цы с мас­ка­ми (Идиа­со; мас­ки за­тем сжи­га­ют­ся); в се­зон до­ж­дей - муж­ской празд­ник в честь пред­ков. Музыкальные ин­ст­ру­мен­ты - сиг­наль­ные ба­ра­ба­ны из бам­бу­ка и бу­ты­лоч­ной ты­к­вы; ри­ту­аль­ные тру­бы, ко­то­рые не долж­ны слы­шать жен­щи­ны; пан­ци­ри че­ре­пах, из­даю­щие звук при тре­нии о ру­ку. Из­вес­тен миф о по­яв­ле­нии пред­ков каража из-под зем­ли че­рез от­вер­стие. Умер­ше­го за­вора­чи­ва­ли в его под­стил­ку, ук­ра­ша­ли перь­я­ми и кла­ли в яму на по­мост, под ко­то­рым ста­ви­ли со­су­ды с едой и чи­чей; мо­ги­лу за­сы­па­ли, свер­ху ста­ви­ли на­вес; че­рез не­ко­то­рое вре­мя кос­ти от­ка­пы­ва­ли и по­ме­ща­ли в гли­ня­ную ур­ну.

С начала 1970-х годов бразильское пра­ви­тель­ст­во осу­ще­ст­в­ля­ет про­грам­му дву­языч­но­го (ка­ра­жа / пор­тугальский язык) об­ра­зо­ва­ния сре­ди каража. Тер­ри­то­рия каража в 1990-х годах по­лу­чи­ла официальный ох­ран­ный ста­тус (Ин­дей­ская тер­ри­то­рия та­пи­ра­пе / ка­ра­жа , Ин­дей­ский парк Ара­гу­ая и другие). Каража соз­да­ли две об­щественные ор­га­ни­за­ции - «Ас­со­циа­цию де­рев­ни Сан­та-Иза­бель-ду-Мор­ру» (штат То­кан­тинс) и «Ас­со­циа­цию де­рев­ни К. ди Ару­а­нья» (штат Го­яс).

Иллюстрация:

Ка­ра­жа. Уча­ст­ник ри­туа­ла Хе­то­оки.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)