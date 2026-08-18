КАРАВЕЛОВ ПЕТКО СТОЙЧЕВ
КАРАВЕЛОВ ПЕТКО СТОЙЧЕВ - болгарский государственный и политический деятель. Брат Л. Каравелова.
С 1861 года учился на историко-филологическом факультете Московского университета, в студенческие годы был связан с народниками. Во время русско-турецкой войны 1877-1878 годов был приписан к штабу русской армии. После освобождения Болгарии от османского ига в 1878 году назначен вице-губернатором города Видин и окружным начальником города Тырново. Один из лидеров левого радикального крыла Либеральной партии, депутат Учредительного собрания, принимал активное участие в выработке Тырновской конституции 1879 года. С февраля 1879 года заместитель председателя, с октября председатель Народного собрания. В марте - ноябре 1880 года министр финансов. В ноябре 1880 - апреле 1881 годов, июне 1884 - августе 1886 годов, феврале - декабре 1901 года премьер-министр. В апреле 1881 года, после приостановления болгарским князем Александром I Баттенбергским действия конституции и установления так назваемого режима чрезвычайных полномочий, эмигрировал в Восточную Румелию, работал в Пловдиве учителем гимназии, издавал газету «Независимост». С августа 1886 года, после свержения Александра I Баттенбергского, один из регентов Болгарии. После контрпереворота С. Стамболова 1887 года отстаивал демократические свободы, боролся против избрания болгарским князем Фердинанда I Кобургского. В 1891 году обвинён в соучастии в убийстве министра Х. Белчева, осуждён на 5 лет. В 1894 году освобождён по амнистии, в 1896 году основал и возглавил Демократическую партию.