КАРАВЕЛОВ ПЕТКО СТОЙЧЕВ

КАРАВЕЛОВ ПЕТКО СТОЙЧЕВ - болгарский государственный и по­ли­тический дея­тель. Брат Л. Ка­ра­ве­ло­ва .

С 1861 года учил­ся на ис­то­ри­ко-фи­ло­ло­гическом фа­куль­те­те Московского университета, в сту­денческие го­ды был свя­зан с на­род­ни­ка­ми. Во вре­мя русско-турецкой вой­ны 1877-1878 годов был при­пи­сан к шта­бу русской ар­мии. По­сле ос­во­бо­ж­де­ния Бол­га­рии от ос­ман­ско­го ига в 1878 году на­зна­чен ви­це-гу­бер­на­то­ром города Ви­дин и ок­руж­ным на­чаль­ни­ком города Тыр­но­во. Один из ли­де­ров ле­во­го ра­ди­каль­но­го кры­ла Ли­бе­раль­ной пар­тии, депутат Уч­ре­дительного со­б­ра­ния, при­ни­мал ак­тив­ное уча­стие в вы­ра­бот­ке Тыр­нов­ской кон­сти­ту­ции 1879 года. С февраля 1879 года заместитель председателя, с ок­тяб­ря председатель Народного со­б­ра­ния. В мар­те - но­ябре 1880 года министр фи­нан­сов. В но­ябре 1880 - апреле 1881 годов, ию­не 1884 - августе 1886 годов, феврале - декабре 1901 года пре­мьер-ми­нистр. В апреле 1881 года, по­сле при­ос­та­нов­ле­ния болгарским кня­зем Алек­сан­дром I Бат­тен­берг­ским дей­ст­вия кон­сти­ту­ции и ус­та­нов­ле­ния так назваемого ре­жи­ма чрез­вы­чай­ных пол­но­мо­чий, эмиг­ри­ро­вал в Восточную Ру­ме­лию, ра­бо­тал в Плов­ди­ве учи­те­лем гим­на­зии, из­да­вал газету «Не­за­ви­си­мост». С августа 1886 года, по­сле свер­же­ния Алек­сан­д­ра I Бат­тен­берг­ско­го, один из ре­ген­тов Бол­га­рии. По­сле контр­пе­ре­во­ро­та С. Стам­бо­ло­ва 1887 года от­стаи­вал де­мо­кра­тические сво­бо­ды, бо­рол­ся про­тив из­бра­ния болгарским кня­зем Фер­ди­нан­да I Ко­бург­ско­го. В 1891 году об­ви­нён в со­уча­стии в убий­ст­ве министра Х. Бел­че­ва, осу­ж­дён на 5 лет. В 1894 году ос­во­бо­ж­дён по ам­ни­стии, в 1896 году ос­но­вал и воз­гла­вил Де­мо­кра­тическую партию.