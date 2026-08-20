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КАРАВЕЛЛА
КАРАВЕЛЛА - морское однопалубное парусное судно с высокими бортами и надстройками в носовой части и корме, распространённое в XIII-XVII веках в странах Средиземноморья.
Каравелла имела 2-4 мачты либо с косыми парусами (так называемая caravella latina), либо с прямыми на фок- и грот-мачтах (так называемая caravella redonda). Кроме манёвренности, парусное вооружение Каравеллы позволяло развивать очень высокие по тем временам скорости, поэтому с XV века на Каравеллах совершали океанские плавания. В 1492 году Х. Колумб на Каравелле пересёк Атлантический океан, в 1498 году Васко да Гама прошёл из Европы в Индию. Смотрите также Парусное судно.
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