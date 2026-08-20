КАРАВЕЛЛА

КАРАВЕЛЛА - мор­ское од­но­па­луб­ное па­рус­ное суд­но с вы­со­ки­ми бор­та­ми и над­строй­ка­ми в но­со­вой час­ти и кор­ме, рас­про­стра­нён­ное в XIII-XVII веках в стра­нах Сре­ди­зем­но­мо­рья.

Каравелла име­ла 2-4 мач­ты ли­бо с ко­сы­ми па­ру­са­ми (так называемая caravella latina), ли­бо с пря­мы­ми на фок- и грот-мач­тах (так называемая caravella redonda). Кро­ме ма­нёв­рен­но­сти, па­рус­ное воо­ру­же­ние Каравеллы по­зво­ля­ло раз­ви­вать очень вы­со­кие по тем вре­ме­нам ско­ро­сти, по­это­му с XV века на Каравеллах со­вер­ша­ли оке­ан­ские пла­ва­ния. В 1492 году Х. Ко­лумб на Каравелле пе­ре­сёк Ат­лан­ти­че­ский океан, в 1498 году Вас­ко да Га­ма про­шёл из Ев­ро­пы в Ин­дию. Смотрите так­же Па­рус­ное суд­но.

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