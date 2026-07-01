КАРАВАК ЛУИ
КАРАВАК ЛУИ - французский живописец, мастер декоративно-монументальной живописи, миниатюрист.
Сын марсельского скульптора Жана Батиста Каравака (1666-1709 годы), брат скульптора Жана Каравака (1673-1754 годы) и архитектора Жозефа Каравака (1680-1758 годы). В 1715 году прибыл в Париж, где получил от Ф.Я. Лефорта приглашение работать при дворе Петра I в Санкт-Петербурге («в живописи на масле для гисторической картины, портретов, баталий, лесов, деревьев и цветов»), кроме того, обучать русских учеников всему, «что касается до живописного художества». В 1716 году приехал в Россию; в 1718 году определён в ведомство Канцелярии от строений, в том же году создал картину «Полтавская баталия» (Эрмитаж, Санкт-Петербург) и исполнил с неё картоны для шпалеры (1719-1722 годы, там же). В 1722 году сопровождал Петра I в поездке в Астрахань. Под руководством Каравака и при его участии были выполнены монументально-декоративные работы в Летнем доме (1720 год), Летнем дворце («новых палатах», 1725-1727 годы) и Зимнем дворце (Тронный зал, 1725-1727 годы; спальня великой княгини Анны Леопольдовны, 1740-1741 годы, и другое) в Санкт-Петербурге; во дворцах Монплезир, Марли, павильоне Эрмитаж, Западном вольере (сохранился плафон, 1721-1727 годы) в Петергофе. С 1730-х годов придворный живописец; в 1732-1754(?) годах руководил Петербургской шпалерной мануфактурой.
С наибольшей полнотой дарование Каравака проявилось в области портретной живописи (преимущественно в стиле раннего рококо). Он написал несколько портретов Петра I (1716 год; 1717 год, Государственный Русский музей; 1722 год), его дочерей (Анны Петровны, 1725 год, Государственная Третьяковская галерея; Елизаветы Петровны - в детстве, 1717 год, парадный в рост, 1750 год, оба - в ГРМ; смотрите также иллюстрации к статье Елизавета Петровна) и внуков (Петра Петровича, 1717 год, ГТГ), императрийцы Екатерины I (1-я половина 1720-х годов, ГРМ), а также герцога Э.И. Бирона (1741 год), великой княгини Екатерины Алексеевны (1745 год, Павловский дворец-музей). К его портрету императрийцы Анны Ивановны (1730 год, ГТГ) восходит жанр большого парадного портрета в русском искусстве XVIII века.
Будучи «универсальным живописцем» (Я. Штелин), Каравак писал также иконы для придворных церквей (с 1720 года, в том числе для иконостаса церкви Зимнего дворца, 1725-1727 годы); участвовал в создании серебряной раки святого благоверного Александра Невского в Зимнем дворце (1750-1753 годы). Исполнил «чертежи» Триумфальной колонны в честь побед русских войск в Северной войне (1718-1724 годы; проект осуществлён К.Б. Растрелли), составлял проекты придворных празднеств и фейерверков, расписывал знамёна, руководил оформлением погребальной церемонии императрийцы Анны Ивановны (1740 год) и тому подобное. С 1723 года неоднократно подавал (Петру I, Петру II и другим) проекты устройства в Санкт-Петербурге «академии живописного художества, какая учреждена в Париже». Каравак оказал большое влияние на формирование русской живописной школы; его произведения служили образцами для подражания и копирования. Среди учеников Каравака - И.Я. Вишняков, А.П. Антропов, М.А. Захаров.
Иллюстрация:
Л. Каравак. Портрет императрицы Елизаветы Петровны. 1750 год. Русский музей (С.-Петербург).