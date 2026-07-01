КАРАВАК ЛУИ

КАРАВАК ЛУИ - французский жи­во­пи­сец, мас­тер де­ко­ра­тив­но-мо­ну­мен­таль­ной жи­во­пи­си, ми­ниа­тю­рист.

Сын мар­сель­ско­го скульп­то­ра Жа­на Ба­ти­ста Ка­ра­ва­ка (1666-1709 годы), брат скульп­то­ра Жа­на Ка­ра­ва­ка (1673-1754 годы) и архитектора Жо­зе­фа Ка­ра­ва­ка (1680-1758 годы). В 1715 году при­был в Па­риж, где по­лу­чил от Ф.Я. Ле­фор­та при­гла­ше­ние ра­бо­тать при дво­ре Пет­ра I в Санкт-Пе­тер­бур­ге («в жи­во­писи на мас­ле для гис­то­ри­че­ской кар­ти­ны, порт­ре­тов, ба­та­лий, ле­сов, де­ревь­ев и цве­тов»), кро­ме то­го, обу­чать русских уче­ни­ков все­му, «что ка­са­ет­ся до жи­во­пис­но­го ху­до­же­ст­ва». В 1716 году прие­хал в Рос­сию; в 1718 году оп­ре­де­лён в ве­дом­ст­во Кан­це­ля­рии от строе­ний, в том же го­ду соз­дал кар­ти­ну «Пол­тав­ская ба­та­лия» ( Эр­ми­таж , Санкт-Пе­тер­бург) и ис­пол­нил с неё кар­то­ны для шпа­ле­ры (1719-1722 годы, там же). В 1722 году со­про­во­ж­дал Пет­ра I в по­езд­ке в Ас­т­ра­хань. Под руководством Каравака и при его участии бы­ли вы­пол­не­ны мо­ну­мен­таль­но-де­ко­ра­тив­ные ра­бо­ты в Лет­нем до­ме (1720 год), Лет­нем двор­це («но­вых па­ла­тах», 1725-1727 годы) и Зим­нем двор­це (Трон­ный зал, 1725-1727 годы; спаль­ня великой княгини Ан­ны Ле­о­поль­дов­ны, 1740-1741 годы, и другое) в Санкт-Пе­тер­бур­ге; во двор­цах Мон­пле­зир, Мар­ли, па­виль­о­не Эр­ми­таж, Западном воль­е­ре (со­хра­нил­ся пла­фон, 1721-1727 годы) в Пе­тер­го­фе. С 1730-х годов при­двор­ный жи­во­пи­сец; в 1732-1754(?) годах ру­ко­во­дил Пе­тербургской шпа­лер­ной ма­ну­фак­ту­рой.

С наи­боль­шей пол­но­той да­ро­ва­ние Каравака про­яви­лось в об­лас­ти порт­рет­ной жи­во­пи­си (пре­имущественно в сти­ле ран­не­го ро­ко­ко). Он на­пи­сал несколько порт­ре­тов Пет­ра I (1716 год; 1717 год, Государственный Русский музей; 1722 год), его до­че­рей (Ан­ны Пет­ров­ны, 1725 год, Государственная Третьяковская галерея; Ели­за­ве­ты Пет­ров­ны - в дет­ст­ве, 1717 год, па­рад­ный в рост, 1750 год, оба - в ГРМ; смотрите так­же ил­лю­стра­ции к статье Ели­за­ве­та Пет­ров­на) и вну­ков (Пет­ра Пет­ро­ви­ча, 1717 год, ГТГ), императрийцы Ека­те­ри­ны I (1-я половина 1720-х годов, ГРМ), а так­же гер­цо­га Э.И. Би­ро­на (1741 год), великой княгини Ека­те­ри­ны Алек­се­ев­ны (1745 год, Пав­лов­ский дво­рец-му­зей). К его порт­ре­ту императрийцы Ан­ны Ива­нов­ны (1730 год, ГТГ) вос­хо­дит жанр боль­шо­го па­рад­но­го порт­ре­та в русском искусстве XVIII века.

Бу­ду­чи «уни­вер­саль­ным жи­во­пис­цем» (Я. Ште­лин), Каравак пи­сал так­же ико­ны для при­двор­ных церк­вей (с 1720 года, в том числе для ико­но­ста­са церк­ви Зим­не­го двор­ца , 1725-1727 годы); уча­ст­во­вал в соз­да­нии се­реб­ря­ной ра­ки святого бла­го­вер­но­го Алек­сан­д­ра Нев­ско­го в Зим­нем двор­це (1750-1753 годы). Ис­пол­нил «чер­те­жи» Три­ум­фаль­ной ко­лон­ны в честь по­бед русских войск в Северной вой­не (1718-1724 годы; про­ект осу­ще­ст­в­лён К.Б. Рас­трел­ли), со­став­лял про­ек­ты при­двор­ных празд­неств и фей­ер­вер­ков, рас­пи­сы­вал зна­мё­на, ру­ко­во­дил оформ­ле­ни­ем по­гре­баль­ной це­ре­мо­нии императрийцы Ан­ны Ива­нов­ны (1740 год) и тому подобное. С 1723 года не­од­но­крат­но по­да­вал (Пет­ру I, Пет­ру II и другим) про­ек­ты уст­рой­ст­ва в Санкт-Пе­тер­бур­ге «ака­де­мии жи­во­пис­но­го ху­до­же­ст­ва, ка­кая уч­ре­ж­де­на в Па­ри­же». Каравак ока­зал боль­шое влия­ние на фор­ми­ро­ва­ние русской жи­во­пис­ной шко­лы; его про­из­ве­де­ния слу­жи­ли об­раз­ца­ми для под­ра­жа­ния и ко­пи­ро­ва­ния. Сре­ди уче­ни­ков Каравака - И.Я. Виш­ня­ков, А.П. Ан­тро­пов, М.А. За­ха­ров.

Иллюстрация:

Л. Ка­ра­вак. Порт­рет им­пе­ра­три­цы Ели­за­ве­ты Пет­ров­ны. 1750 год. Рус­ский му­зей (С.-Пе­тер­бург).