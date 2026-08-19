КАРАВАДЖО
КАРАВАДЖО (Caravaggio; настоящие имя и фамилия Микеланджело да Меризи, Michelangelo da Merisi) - итальянский живописец.
Крупнейший представитель искусства эпохи барокко. До начала 1590-х годов учился у миланского художника С. Петерцано; в 1592 году уехал в Рим, по дороге, возможно, посетил Венецию. Сформировался под влиянием северо-итальянских мастеров (Дж. Савольдо, А. Моретто, Дж. Романино, Л. Лотто). Некоторое время работал помощником римского художника-маньериста Дж. Чезари (Кавалер д’Арпино), в мастерской которого выполнил свои первые произведения («Мальчик с корзиной фруктов», 1593-1594 годы; «Больной Вакх», около 1593 года, оба - в галерее Боргезе, Рим). Благодаря торговцу картинами маэстро Валентино, Караваджо познакомился с кардиналом Франческо Мария дель Монте, который стал покровителем мастера и ввёл его в художественную среду Рима. Для кардинала дель Монте были написаны лучшие картины раннего римского периода: «Вакх» (1595-1597 годы, галерея Уффици, Флоренция), «Лютнист» (1595-1597 годы, Эрмитаж, Санкт-Петербург), «Корзина с фруктами» (1598-1601 годы, Пинакотека Амброзиана, Милан). В произведениях конца 1590-х годов мастерство иллюзионистической передачи вещественности (что особенно заметно в натюрмортах, которые художник включает в свои картины) соединяется с её поэтизацией. Полные поэтических очарования и классических реминисценций мифологические образы-аллегории («Концерт», 1595-1597 годы, Метрополитен-музей, Нью-Йорк; «Амур-победитель», около 1603 года, Картинная галерея, Берлин) помимо буквального несут и скрытый смысл, понятный образованной римской публике того времени и часто недоступный современному зрителю.
В это время Караваджо открывает новые возможности живописи, впервые обратившись к натюрморту и «авантюрному» жанру («Гадалка», около 1596-1597 годы, Лувр, Париж), который получил дальнейшее развитие среди его последователей и стал очень популярен в европейской живописи XVII века, а также к изображению мифологического образа как простонародного типажа («Нарцисс», 1598-1599 годы, Национальная галерея старого искусства, Рим). В его ранних религиозных произведениях поэтическая трактовка сюжета как нравствственного примера («Святая Марфа беседует с Марией Магдалиной», около 1598 года, Институт искусств, Детройт; «Святая Екатерина Александрийская», около 1598 года, собрание Тиссен-Борнемиса, Мадрид), как глубокого душевного переживания («Святая Мария Магдалина», около 1596-1597 годов, галерея Дориа-Памфили, Рим; «Экстаз святого Франциска», 1597-1598 годы, Уодсворт Атенеум, Хартфорд, США), как явленного божественного присутствия в мире («Отдых на пути в Египет», 1596-1597 годы, галерея Дориа-Памфили, Рим) соединяется с полными драматизма сценами насилия и смерти («Юдифь», около 1598 года, Национальная галерея старого искусства, Рим; «Жертвоприношение Авраама», 1601-1602 годы, галерея Уффици, Флоренция).
Первым крупным церковным заказом Караваджо стал цикл картин для капеллы французского кардинала Маттео Контарелли в церкви Сан-Луиджи-деи-Франчези (1599-1600 годы) в Риме. В сценах призвания и мученичества апостола Матфея Караваджо принципиально обновляет концепцию религиозной картины, в которой особую роль начинает играть свет, преображающий и драматизирующий евангельское событие. В «Призвании апостола Матфея» (смотрите иллюстрации к статье Иисус Христос) свет, прорезающий тьму комнаты, обладает как реальной физической природой, так и метафорическим смыслом (свет Божественной истины, озаряющей путь к спасению). Завораживающая выразительность картин Караваджо строится на умении точно передать реальный мотив, при этом не сводя его к обыденности. Первый вариант алтарной картины для капеллы «Святой Матфей и ангел» (1602 год, погибла в Берлине во время 2-й мировой войны) был отвергнут заказчиками из-за излишне простонародного облика апостола. В окончательном варианте (1602-1603 годы) Караваджо добился большей слаженности и торжественности композиции, сохранив живую непосредственность в облике и движении двух фигур.
В 1601 году Караваджо написал две картины - «Обращение Савла» и «Распятие апостола Петра» для капеллы Т. Черази в церкви Санта-Мария-дель-Пополо в Риме. В них, как и в цикле для капеллы Контарелли, нашло выражение новое религиозное мироощущение, характерное для времени Контрреформации: обыденная повседневность человеческого бытия преображается Божественным присутствием; искренняя вера бедняков и страждущих проявляется в благочестии, в чистоте народного милосердия. Каждое произведение Караваджо - это живой фрагмент реальности, изображённый с максимальной достоверностью и глубоко пережитый художником, который пытается осмыслить события христианской истории, понять их побудительные причины и претворить свои размышления в пластичные формы, подчиняющиеся законам образной драматургии. Реализм религиозных произведений Караваджо, далёкий от идеалов прекрасного, выработанных мастерами Возрождения, близок религиозной этике святого Карла Борромея и народному благочестию Ф. Нери, что особенно заметно в таких произведениях римского периода, как «Христос в Эммаусе» (1601 год, Национальная галерея, Лондон), «Уверение Фомы» (1602-1603 годы, дворец Сан-Суси, Потсдам), «Мадонна с паломниками» (1604-1605 годы, церковь Сант-Агостино, Рим) и «Мадонна со змеёй» (1605-1608 годы, галерея Боргезе), «Святой Иероним» (1605-1606 годы, галерея Боргезе). Драматической силой отличаются лучшие работы Караваджо этого времени: «Положение во гроб» (1602-1604 годы, Пинакотека Ватикана) и «Успение Марии» (около 1600-1603 годов, Лувр, Париж), в которых он достигает полноты творческой зрелости. Мощные контрасты света и тени, простонародная непритязательность образов, выразительный лаконизм жестов при энергичной лепке пластичных объёмов и насыщенности звучного колорита позволяют художнику добиваться небывалой глубины и искренности в передаче религиозного чувства, побуждают зрителя к сопереживанию событиям евангельской драмы.
Независимый характер Караваджо часто приводил его к столкновениям с законом. В 1606 году, во время игры в мяч, Караваджо в ссоре совершил убийство, после чего бежал из Рима в Неаполь, откуда в 1607 году перебрался на остров Мальта, где был принят в Мальтийский рыцарский орден. Однако после ссоры с высокопоставленным членом ордена художник был брошен в тюрьму, откуда бежал на остров Сицилия. Из-за преследований со стороны Мальтийского ордена, изгнавшего его из своих рядов, в 1610 году решил вернуться в Рим, надеясь на помощь влиятельных покровителей, однако по дороге умер от лихорадки. В период скитаний Караваджо создал ряд выдающихся произведений религиозной живописи. В Неаполе в 1606-1607 годах он написал для церкви Сан-Доменико-Маджоре большие алтарные картины «Семь дел милосердия» (церковь Пио-Монте-делла-Мизерикордия, Неаполь), «Мадонна чёток» (Художественно-исторический музей, Вена) и «Бичевание Христа» (музей Каподимонте, Неаполь); на Мальте в 1607-1608 годах - «Усекновение главы Иоанна Крестителя» и «Святой Иероним» (обе - в церкви Иоанна Крестителя, Валлетта); на Сицилии в 1609 году - «Погребение святой Лючии» для церкви Санта-Лючия (Региональный музей Палаццо Белломо, Сиракузы), «Воскрешение Лазаря» для генуэзского купца Ладзари и «Поклонение пастухов» для церкви Санта-Мария-дельи-Анджели (обе - в Национальном музее, Мессина). Напряжённый драматизм, присущий искусству художника, приобретает в его поздних работах характер эпической трагедии. Монументальные полотна, построенные на соотношении глухого, тёмного фона и крупных фигур первого плана, озарённых вспышками пульсирующего света, обладают необыкновенной силой эмоционального воздействия, вовлекают зрителя в изображённые события. К последним годам жизни Караваджо относится также картина «Давид с головой Голиафа» (около 1610 года, галерея Боргезе, Рим), где в облике Голиафа, голову которого Давид держит на вытянутой вперёд руке, угадываются черты лица самого художника.
Творчество Караваджо оказало большое влияние на современное ему искусство не только Италии, но и Европы в целом, затронув большинство работавших тогда художников (смотрите Караваджизм).
Иллюстрации:
Караваджо. «Корзина с фруктами». 1598-1601 годы. Пинакотека Амброзиана (Милан).
Караваджо. «Амур-победитель». Около 1603 года. Картинная галерея (Берлин).
Караваджо. «Положение во гроб». 1602-1604 годы. Пинакотека Ватикана.