КАРАУЛОВ ВАСИЛИЙ АНДРЕЕВИЧ

Общественно-политический деятель, эволюционировавший от народовольца к либералу, один из лидеров партии кадетов, депутат III Государственной Думы.

Происходил из семьи потомственных дворян. Учился в витебской гимназии, затем в Санкт-Петербургском и Киевском университетах, получал юридическое образование, однако курс так и не закончил, увлекшись политикой. Вместе с братом Николаем работал в обществе «Синий Крест», организованном для помощи политическим ссыльным и заключенным, являлся агентом Исполнительного комитета «Народной воли».

После разгрома организации в 1883 г. уехал в Париж, где участвовал в совещаниях оставшихся на свободе народовольцев. Вместе с Г.А. Лопатиным и Л.А. Тихомировым был участником партийного суда над провокатором С.П. Дегаевым. По возвращении в Россию, в качестве уполномоченного нового Исполнительного Комитета, был арестован в Киеве и предан военно-полевому суду по «процессу 12-ти народовольцев». Прокурор требовал квалифицировать их преступления по 249-ой статье Уложения о наказаниях, карающей за антигосударственные деяния смертной казнью. Однако у подсудимых оказалась сильная защита. Кроме того отпечаток на ход и итоги процесса наложила также личность председательствующего на суде генерала П.А. Кузьмина, который в 1849 г. был арестован по доносу провокатора Антонелли и провел пять месяцев в Алексеевском равелине Петропавловской крепости (вместе с М.В. Петрашевским, Ф.М. Достоевским и др.). В итоге В.А. Караулова приговорили к четырем годам каторжных работ с последующей высылкой на поселение.

Осужденных отправили сначала в Трубецкой бастион Петропавловской крепости, а в конце декабря 1884 г. перевели в Шлиссельбургскую тюрьму. В 1888 г. Караулова отправили на поселение в село Усть-Уду на реке Ангаре (Балаганский округ), позднее разрешили перебраться в село Устюг, поближе к Красноярску, а в 1893 г., по распоряжению генерал-губернатора Восточной Сибири, Караулов был переведен в сам Красноярск. В этот период он переходит на либеральные позиции и становится противником политического террора. В Красноярске Караулов зарабатывает на жизнь уроками и занимается самообразованием. В ссылку к нему приехала супруга П.Ф. Личкус, которая получила должность врача заведующего амбулаторией. Однако вскоре она умерла от быстротечной чахотки.

Осенью 1905 г. в Красноярске возникла конституционно-демократическая партия «Народной свободы» (кадеты) во главе с Карауловым. В ноябре 1905 г. Караулов, частично амнистированный по Манифесту 17 октября, стал участником съезда земских и городских деятелей в Москве, на котором примкнул к умеренным сторонникам конституционной монархии. Вернувшись в декабре 1905 г. из Москвы в Сибирь, Караулов на ряде собраний и в либеральной печати выступал в защиту конституционалистской тактики своей партии и против экстремизма революционных организаций. Его умеренная позиция привлекла внимание премьер-министра графа С.Ю. Витте. В докладной записке на Высочайшее имя премьер полагал «весьма полезным отменить лежащие на Караулове ограничения, дабы тем дать ему возможность более широкого служения… патриотическому долгу». В результате 2 февраля 1906 г. ему было даровано полное помилование. Восстановленный во всех правах, он регистрируется частным поверенным при Красноярском окружном суде, активно сотрудничает в красноярской либеральной газете «Сибирь».

В I и II Государственную думу Караулов не прошел. Осенью 1907 г. был избран депутатом в III Думу от Енисейской губернии. В Петербурге товарищи по партии помогли ему снять небольшую квартиру рядом с Таврическим дворцом, где он проживет три года со второй женой, Ольгой Ивановной, вплоть до своей смерти. В III Думе Караулов вошел во фракцию конституционных демократов и одновременно в «Сибирскую парламентскую группу», которая также находилась под кадетским влиянием. Он активно работал в комиссиях по вопросам вероисповедания и местного самоуправления. Известность, как в стенах Думы, так и в обществе, Караулову принесло председательство в комиссии по старообрядчеству, которая работала над поправками к проекту закона о старообрядческих общинах, внесенному в Думу министром внутренних дел. 15 мая 1909 г. законопроект о старообрядцах в редакции «комиссии Караулова» со скрипом был принят, однако в Государственном совете он столкнулся с еще большей критикой со стороны правых. Широкий резонанс имело также обсуждение в Думе вопроса о свободе совести и возможности смены вероисповедания для православных.

Караулов поддерживал идею разгосударствления церковной жизни и высказывался в пользу демократизации самой церкви, перенесения центра православной жизни с церковной иерархической на жизнь самоорганизующихся православных приходов.

Активные выступления в думе высоко подняли авторитет Караулова в партии кадетов, и он был включен в состав Центрального комитета. Кроме того он был членом санкт-петербургского Религиозно-философского общества (РФО), где сблизился с П.Б. Струве и Н.А. Бердяевым.

В середине декабря 1910 г Караулов заболел пневмонией и 19 декабря скончался; похоронен на Волковом кладбище, за гробом шло около ста тысяч человек, старообрядцы просили, чтобы им позволили нести гроб. Организаторов похорон заранее предупредили о запрете говорить над могилой «речи политического характера».