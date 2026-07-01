КАРАУЛОВ МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Караулов, Михаил Александрович (1878, станица Тарская, Сунженский отдел, Терская обл. — 13[26].12.1917, ст. Прохладная Владикавказской ж. д.) — казак, политический деятель, журналист, краевед, автор книг по истории терского казачества.

Потомственный дворянин (1901).

Окончил филологический факультет Петербургского университета (1901) и Николаевское кавалерийское училище (1902). С 1905 — в отставке в чине подъесаула, редактор журнала «Казачья Неделя». Активный участник «Общества любителей казачьей старины».

Депутат Государственной думы II и IV созывов от Терской области. Во 2-й Думе — член Казачьей группы. В 4-й Думе — сочувствующий фракции прогрессистов и мирообновленцев, секретарь казачьей и крестьянской групп, комиссии по обсуждению вопроса об участии Думы в праздновании 300-летнего юбилея царствования Дома Романовых и комиссии по старообрядческим вопросам. Член Независимой группы и Прогрессивного блока . В политические партии не входил.

Активный участник Февральской революции 1917, член «штаба Керенского». Член Временного комитета Государственной думы (27 февраля 1917). 27 февраля — 1 марта 1917 — куратор деятельности Низшей следственной комиссии. Комендант Таврического дворца и его районов. 1 марта 1917 издал приказ о немедленном аресте всех чинов наружной и тайной полиции и корпуса жандармов. С 8 марта 1917 — комиссар Временного правительства в Терской области; направлен во Владикавказ.

С 13 матра 1917 — атаман Терского казачьего войска , в связи с чем подал в отставку с поста комиссара. Избран товарищем председателя областного Исполкома на областном съезде представителей сельского населения, городских самоуправлений и Советов рабочих и солдатских депутатов (18—20 мая 1917). В августе отозвал представителей казачества из Советов.

Один из организаторов Юго-Восточного союза казачьих войск, горцев Кавказа и вольных народов степей (20 октября 1917). В связи с Октябрьской революцией 1917 объявил военное положение в области Терского казачьего войска и отдал приказ о приведении в боевое состояние всех казачьих частей области. 15 ноября 1917 взял на себя всю полноту власти в Терской области. С 1 декабря 1917 — глава Временного Терско-Дагестанского правительства. Убит группой солдат 106-го Уфимского пехотного полка, возвращавшихся с Кавказского фронта.

Соч.: Говор гребенских казаков. СПб., 1902; Очерки казачьей старины. Владикавказ, 1910; Терское казачество в прошлом и настоящем. Владикавказ, 1912; Сборник Общества любителей казачьей старины (в соавт.). Владикавказ, 1912; Русское казачество // Всемирная панорама. 1916. № 4.

Лит.: Кирьянов И. К. Российские парламентарии начала XX века: новые политики в новом политическом пространстве. Пермь, 2006; Политические партии России. 1917. Биографический словарь. М., 1993.