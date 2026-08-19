КАРАТИНЦЫ
КАРАТИНЦЫ (самоназвание - ккрди, аварское - ккаралал) - один из андийских народов на западе Дагестана.
Живут в основном по правым притокам реки Андийское Койсу и по северо-западным отрогам Богосского хребта в Ахвахском (сёла Карата, Анчи, Арчо, Верхнее Инхело и другие) и Ботлихском (село Нижнее Инхело) районах, а также на равнине (сёла Сиух, Кирпич-Кутан, Камыш-Кутан и Тукита Хасавюртовского и Казиюрт в Бабаюртовском районе). Численность, по переписи 2002 года, 6,1 тысяч человек, в том числе 6,0 тысяч человек в Дагестане (около 0,5 тысяч человек живут в городах); по оценке конца XX века - 7,5 тысяч человек. Говорят на каратинском языке. Большинство владеет также аварским и русским языками.
Сложились в рамках Каратинского союза сельских обществ (с 1859 года Каратинское наибство, с 1899 года участок Андийского округа). В XX веке каратинцы часто включались в состав аварцев.
Традиционная культура типична для дагестанских народов. Основное занятия - отгонное скотоводство и богарное пашенное земледелие. Разводили главным образом овец аварской и андийской пород, а также коров малорослой горской породы, лошадей аварской породы. Зимой скот перегоняли в Азербайджан и на Прикаспийскую равнину. Производили на продажу сукно, паласы, седельные коврики, вязаные носки, шубы, сыр, топлёное масло. Зимой уходили на заработки в равнинный Дагестан, Азербайджан, Грузию. До начала XX века сохранялись большие семьи, объединявшиеся в тухумы. Основная женская одежда - туникообразное платье-рубаха, были известны распашные платья и кафтанчики, платья со вставкой на груди; характерна чухта ботлихского типа с высоким трапециевидным корпусом и длинным полотнищем сзади; в XX веке распространилась мешкообразная чухта. Проводились собрания по половозрастному принципу, в том числе многодневные мужские собрания. Праздники сопровождались состязаниями, шествиями ряженых и тому подобным. Фольклор (с середины XX века - в основном на аварском языке) - сказки, песни, баллады, колыбельные, плачи-причитания и другое.