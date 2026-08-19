КАРАТАЕВ ИВАН ПРОКОФЬЕВИЧ
КАРАТАЕВ ИВАН ПРОКОФЬЕВИЧ - российский библиограф, собиратель старопечатных книг.
Потомственный почетный гражданин. Систематического образования не получил. Изучил крупнейшие отечественные коллекции старопечатных книг, принадлежавшие Бибилтотеке Академии наук, Имперской публичной бибилтотеке, библиотекам Румянцевского музея, Русской Православной церкви (в том числе старообрядческие). В результате впервые в русской библиографии Каратаев составил и опубликовал указатели старопечатных книг кириллического шрифта, охватывающие 1581 наименование с точным описанием, сведениями о местонахождении и историографическими ссылками: «Хронологическая роспись славянских книг, напечатанных кирилловскими буквами» (1861 год; Демидовская премия), «Описание славяно-русских книг, напечатанных кирилловскими буквами» (выпуски 1-2, 1878-1883 годы). В изданных им в 1872 году «Библиографических заметках о старославянских печатных изданиях 1491-1730 годов» Каратаев обобщил опыт библиографирования кириллических изданий в России. Собственное собрание Каратаева насчитывало около 500 старопечатных книг (ныне хранится в фондах Российской национальной библиотеки).