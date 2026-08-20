КАРАСУК
КАРАСУК - город в России, в юго-западной части Новосибирской области, центр Карасукского района.
Население 28,5 тысяч человек (2007 год). Расположен в северной части Кулундинской равнины, на реке Карасук, близ границы с Казахстаном. Железнодорожный узел.
Возник в 1912 году как пристанционный посёлок при строительстве железнодорожной линии Татарская - Славгород (движение открыто в 1917 году). С 1943 года рабочий посёлок. В 1929-1933 годах центр Чернокурьинского района, с 1933 года - Карасукского района Сибирского края (1929-1930 годы), Западно-Сибирского края (1930-1937 годы), Алтайского края (1937-1944 годы), Новосибирской области (с 1944 года). Город с 1954 года. Краеведческий музей (1990 год). Крупное локомотивное депо. Мясной и молочный комбинаты, рыбозавод; элеватор.