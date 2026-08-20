КАРАСУК

КАРАСУК - го­род в Рос­сии, в юго-западной час­ти Но­во­си­бир­ской области , центр Ка­ра­сук­ско­го района.

Население 28,5 тысяч человек (2007 год). Рас­по­ло­жен в северной час­ти Ку­лун­дин­ской рав­ни­ны, на реке Ка­ра­сук, близ гра­ни­цы с Ка­зах­ста­ном. Железнодорожный узел.

Воз­ник в 1912 году как при­стан­ци­он­ный по­сё­лок при строи­тель­ст­ве железнодорожной ли­нии Та­тар­ская - Слав­го­род (дви­же­ние от­кры­то в 1917 году). С 1943 года ра­бо­чий по­сё­лок. В 1929-1933 годах центр Чер­но­курь­ин­ско­го района, с 1933 года - Ка­ра­сук­ско­го района Си­бир­ско­го края (1929-1930 годы), За­пад­но-Си­бир­ско­го края (1930-1937 годы), Ал­тай­ско­го края (1937-1944 годы), Но­во­си­бир­ской области (с 1944 года). Го­род с 1954 года. Крае­ведческий му­зей (1990 год). Круп­ное ло­ко­мо­тив­ное де­по. Мяс­ной и мо­лоч­ный ком­би­на­ты, ры­бо­за­вод; эле­ва­тор.

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