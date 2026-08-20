КАРАПАПАХИ
КАРАПАПА́ХИ - группа тюркских племён на северо-западе Ирана (юг остана Западный Азербайджан) и крайнем северо-востоке Турции.
Численность в Турции около 60 тысяч человек, Иране около 30 тысяч человек (начало XXI века, оценка); около 10 тысяч человек живут в Грузии, Армении и Средней Азии. Говорят на диалекте азербайджанского языка. Иранские карапапахи - шииты (главным образом алевиты), турецкие карпапахи - в основном сунниты.
До 2-й четвери XIX века проживали к северу от озера Севан (северо-восток Армении, юг Грузии, северо-запад Азербайджана). Многие состояли на русской службе, другие – в персидских племенных ополчениях. После русско-персидской войны 1826-1828 годов переселились в Иран и османскую Турцию. В Иране получили территорию к югу от озера Урмия, в Турции - в окрестностях Карса. В Иране смешивались с соседним курдским племенем мамаш, заимствовали элементы курдской культуры. Делятся на племена теркавюн, или борчалы (считается «ханским племенем» и распространяет свою власть на другие племена), сарал, араплы, джан-ахмеди, чахарлы, улачлы. Традиционная культура типична для народов Западной Азии. Занимаются земледелием и скотоводством. Карапапахи, оставшиеся в Закавказье, насчитывали 6,3 тысяч человек (1926 год, перепись). В 1944 году были депортированы в Среднюю Азию, в 1980-х годах часть их вернулась в Грузию и Армению.