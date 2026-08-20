КАРАПАПАХИ

КАРАПАПА́ХИ - груп­па тюркских пле­мён на се­ве­ро-за­па­де Ира­на (юг ос­та­на Западный Азер­бай­джан) и край­нем се­ве­ро-вос­то­ке Тур­ции.

Чис­лен­ность в Тур­ции около 60 тысяч человек, Ира­не около 30 тысяч человек (начало XXI века, оцен­ка); около 10 тысяч человек жи­вут в Гру­зии, Ар­ме­нии и Средней Азии. Го­во­рят на диа­лек­те азер­бай­джан­ско­го языка. Иран­ские карапапахи - шии­ты (главным образом але­ви­ты), ту­рец­кие карпапахи - в основном сун­ни­ты.

До 2-й четвери XIX века про­жи­ва­ли к се­ве­ру от озера Се­ван (се­ве­ро-во­сток Ар­ме­нии, юг Гру­зии, се­ве­ро-за­пад Азер­байд­жа­на). Мно­гие со­стоя­ли на русской служ­бе, дру­гие – в персидских пле­мен­ных опол­че­ни­ях. По­сле русско-персидской вой­ны 1826-1828 годов пе­ре­се­ли­лись в Иран и ос­ман­скую Тур­цию. В Ира­не по­лу­чи­ли тер­ри­то­рию к югу от озера Ур­мия, в Тур­ции - в ок­ре­ст­но­стях Кар­са. В Ира­не сме­ши­ва­лись с со­сед­ним курд­ским пле­ме­нем ма­маш, за­им­ст­во­ва­ли эле­мен­ты курд­ской куль­ту­ры. Де­лят­ся на пле­ме­на тер­ка­вюн, или бор­ча­лы (счи­та­ет­ся «хан­ским пле­ме­нем» и рас­про­стра­ня­ет свою власть на другие пле­ме­на), са­рал, ара­п­лы, джан-ах­ме­ди, ча­хар­лы, улач­лы. Тра­диционная куль­ту­ра ти­пич­на для на­ро­дов Западной Азии. За­ни­ма­ют­ся зем­ле­де­ли­ем и ско­то­вод­ст­вом. Карапапахи, ос­тав­шие­ся в За­кав­ка­зье, на­счи­тыва­ли 6,3 тысяч человек (1926 год, пе­ре­пись). В 1944 году бы­ли де­пор­ти­ро­ва­ны в Среднюю Азию, в 1980-х годах часть их вер­ну­лась в Гру­зию и Ар­ме­нию.

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