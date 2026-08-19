КАРАНТАНИЯ
КАРАНТАНИЯ - Славянское государственное образование в VII-XI веках в бассейне реки Мура и верховьях реки Драва (ныне территория Словении и Южная Австрии).
Население Карантании составляли славяне (предки современных словенцев), кельты, на ранней стадии развития государства существовали также поселения авар. Образовалась как независимое княжество в 658 году после распада государства Само. Столица - Крнски град. Наряду со знатью значительную роль в жизни Карантании играла прослойка дружинников - косезов, участвовавших в выборе князя Карантании и сохранивших свой суд и самоуправление. Около 740 года князь Борут (умер около 750 года) обратился за помощью в борьбе против авар к баварскому герцогу Одило (736-748 годы), после чего Карантания признала верховную власть Баварии. При епископе Виргиле (749-784 годы) началась активная миссионерская деятельность Зальцбургского епископства в Карантании, около 772 года в стране утвердилась христианская религия. В 772 году Карантания потерпела поражение от баварского герцога Тассило III (748 - после 794 годов), вошла в состав Баварии, в 788 году вместе с Баварией стала частью Франкского государства, однако князьями Карантании с согласия франков продолжали избираться наследники Борута. В 817 году по первому разделу Франкского государства отошла Людовику Немецкому, с 820 года графство, с 843 года в Восточно-Франкском королевстве. В 819-820 годах в Карантании вспыхнуло восстание. В 976 году она была объединена Оттоном II с Подравской, Истрийской, Веронской, Фриульской и другими марками в герцогство Великая Карантания. В 1002 году Великая Карантания распалась на отдельные княжества (Каринтию, Крайну и т. д.), непосредственно подчинённые германской короне.