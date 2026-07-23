КАРАМЗИН НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧЧ

КАРАМЗИН НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ - литератор, историк, издатель.

Получил известность как автор стихов и повестей в сентиментальном стиле. Издатель журналов « Московский журнал » (1791-1792) и «Вестник Европы» (1802-1803). В 1803 году назначен историографом. Почетный член Петербургской академии наук (1818), член Российской академии (1818).

Автор «Истории Государства Российского» (первое издание - СПб., 1816-1829. Т.1-12). «История», отличавшаяся патриотическим пафосом, стала первым обобщающим сочинением по истории России, доступным широкой публике.

Труд основан на многочисленных источниках, многие из которых были ранее не известны. Для удобства читателей Карамзин разделил текст на основную часть и примечания (нотицы), в которые поместил отрывки из источников, их источниковедческий анализ и свои размышления над конкретными проблемами.

В основе исторической концепции историографа лежал рационализм, поэтому историю, по его мнению, определяли правители, их просвещенность и душевные качества. Последнее можно рассматривать как проявление сентиментализма. Подчеркивал воспитательную функцию истории. Выделял три периоды: древний (от Рюрика до Ивана III); средний (от Ивана III до Петра I); новый (от Петра I до Александра I). Лучшим правителем считал Ивана III . Петра I, деятельность которого высоко оценивал в молодости, упрекал в слепом копировании западных институтов и обычаев.

Стержнем русской истории считал сильную, просвещенную государственную власть, основанную на принципе единовластия. Ее ослабление негативно сказывалось на всей стране. Негативно относился к деспотизму. В последние годы жизни придерживался консервативных воззрений.

«История» Карамзина не только имела широкий успех у читающей публики, но и вызвала многочисленные критические отзывы. Дискуссии вокруг исторической концепции Карамзина стали мощным стимулом в развитии исторической науки в России.