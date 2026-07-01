КАРАМЕ

Караме (араб. Карами) — одно из влиятельнейших семейств среди мусульман Ливана , исповедующих суннизм.

Исторический оплот — Триполи (Тарабулус-эш-Шам). Представители К. занимали видное место среди сирийских улама шафиитского мазхаба под властью Османской империи , а в Ливанской республике — высшие государственные посты.

Хаджжи Абд аль-Хамид (23.10.1890, Триполи — 23.11.1950, Бейрут) — сын муфти Триполи (Тарабулус-эш-Шама), шайха Рашида, от которого, получив основательное мусульманское образование, в 1912 унаследовал должность. В 1918 назначен Файсалом ибн Хусайном (Файсал I) гражданским правителем округа Триполи, но смещен французской оккупационной администрацией. Один из лидеров движения за отмену мандата и воссоединения с Сирией (в 1920-е — глава группы, выступавшей против присоединения Триполи, Бейрута и Сайды к «Большому Ливану»). С 1943 — депутат от Триполи. Председатель правительства (3-го в независимом Ливане) и министр финансов в январе — августе 1945.

Его сыновья:

Рашид (30.12.1921, Мириата, под Триполи — 01.06.1987, Бейрут) — выпускник юридического факультета Каирского университета (1947). В 1948—1951 занимался адвокатской практикой. С 1951 — депутат парламента от Триполи (фактически наследовал отцу). Министр юстиции (1951 — самый молодой глава ведомства в истории страны), социальных дел (1953—1955). В 1957 выступил в парламенте против принятия «доктрины Эйзенхауэра». Летом 1958 руководил восстанием в Сев. Ливане против президента К. Шамуна. В общей сложности возглавлял кабинет министров 10 раз (рекорд в мировой политической практике): сентябрь 1955 — март 1956, октябрь 1958 — май 1960, ноябрь 1961 — февраль 1964, июль 1965 — сентябрь 1966, декабрь 1966 — февраль 1968, январь 1969 — октябрь 1970, июль 1975 — декабрь 1976, май 1984 — июнь 1987. Неоднократно руководил министерствами финансов, обороны, информации и национальной экономики. Во внутренней политике сторонник «левого» ислама и расширения полномочий премьера (суннита) по отношению к президенту (марониту), во внешней — панарабизма , затем антиизраильской линии и укрепления связей с Египтом (при Г. А. Насере ) и Сирией (при Хафизе аль-Асаде). Погиб в результате покушения, организованного правохристианской организацией «Ливанские силы» (см. Жмайель ).

Умар (07.09.1934, Эн-Нури, под Триполи — 01.01.2015, Бейрут) — выпускник юридического факультета Каирского университета (1956). Депутат от Триполи с 1991. Премьер-министр в декабре 1990 — мае 1992 (вышел в отставку после экономического кризиса в стране) и октябре 2004 — апреле 2005 (подал в отставку вместе с кабинетом после убийства Р. Харири). Во внешней политике придерживался просирийской ориентации.

Лит.: Barak O. Conflict and Peace in Lebanon // International Journal of Middle East Studies. 2002. XXXIV (4). P. 619—644; el-Husseini R. Pax Syriana: Elite Politics in Postwar Lebanon. Syracuse, 2012; Hrair Dekmejian R. Patterns of Political Leadership: Egypt, Israel, Lebanon. New York, 1975; Rouleau E. Crisis in Lebanon // Journal of Palestine Studies. V. 1—2 (Autumn 1975 — Winter 1976). P. 233—243; Zisser E. Lebanon: The Challenge of Independence. London–New York, 2000.