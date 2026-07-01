КАРАМАНЛИС КОСТАС

Караманлис (греч. Καραμανλής), Костас, (Константинос) (р. 14.09.1956, Афины) — греческий политический и государственный деятель, племянник и тезка бывшего премьер-министра и президента Греции К. Караманлиса .

Окончил юридический факультет Афинского университета (1979), учился в США (1980—1984). С 1979 — член партии Новая Демократия, основанной его дядей, с 1994 — член ЦК партии, в 1997—2009 — председатель партии. С 1989 — депутат парламента. Премьер-министр Греции в 2000—2009. В эти годы во многом по его инициативе был проведен полный предварительный финансовый аудит греческой экономики. Были выявлены серьезные нарушения, допущенные предыдущими правительствами Всегреческого социалистического движения (ПАСОК) в сфере финансовой отчетности накануне введения в Греции евро (2002). Однако полностью справиться с финансовым кризисом правительство К. не смогло, в 2009 он проиграл досрочные парламентские выборы социалистам, покинул пост лидера партии.

Соч.: Ο Ελευθέριος Βενιζέλος και οι εξωτερικές μας σχέσεις 1928—1932. Αθήνα, 1986.

Лит.: Улунян Ар. А. Концепция греческой экономики и причины кризиса// Современная Греция в мировой экономике и политике / Отв. ред. Ю. Д. Квашнин. М., 2013; Λυγερός Στ. Από την κλεπτοκρατία στη χρεοκοπία. Αθήνα, 2011.