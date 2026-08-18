КАРАМАНЛИ
КАРАМАНЛИ - династия, правившая в Триполитании в 1711-1835 годах.
Основана потомком выходца из Анатолии, беем Ахмадом Караманли, свергнувшим наместника турецкого султана в Триполи. В 1718 году Ахмад подчинил себе также Феццан, игравший ключевую роль в караванной торговле с Центральной Африкой, в 1719 году овладел Киренаикой. В 1722 году турецкий султан официально признал власть Ахмада, назначил его своим наместником в Триполи и даровал ему титул паши.
В 1720-х годах Ахмад провёл административную реформу. В целях пополнения казны он начал покровительствовать корсарам, а для контроля над ними обзавёлся собственным большим флотом. В конце жизни Ахмад ослеп, передал власть младшему сыну Мухаммаду, после чего в 1745 году покончил с собой. Мухаммад продолжил политику отца. При нём триполитанский флот и корсары держали в напряжении всё южное побережье Европы. Чтобы защитить своих купцов, европейские государства были вынуждены ежегодно выплачивать Триполи большую дань.
После смерти Мухаммада в 1754 году и восшествия на престол его сына Али I стали проявляться признаки кризиса государства Караманли, который был вызван активным противодействием его флоту со стороны Великобритании и Франции, эпидемией чумы (1785 год), унёсшей жизни 1/5 населения Триполитании, и ожесточённой борьбой за право наследования престола между сыновьями Али I. В 1793 году в обстановке внутренней смуты Караманли были изгнаны из Триполи алжирским авантюристом Али Бургхулем, однако в январе 1795 года с помощью бея Туниса Хамуд-паши вернулись к власти. Весной 1795 года Али I отрёкся от престола в пользу старшего сына Ахмада II, который в июне того же года был свергнут младшим братом Юсуфом (Юсефом). Придя к власти, Юсуф прибег к жёстким мерам для восстановления порядка в стране, реформировал государственный аппарат, укрепил армию и флот. После окончания наполеоновских войн положение Триполи ухудшилось. Доходы от пиратства резко упали. Чтобы изыскать средства, Юсуф ввёл многочисленные монополии, которые в конечном счёте привели к полному упадку торговли. Стараясь покрыть дефицит, паша обратился за займами к европейским государствам и вскоре оказался в сильной зависимости от них. В результате восстаний арабских племён был утрачен Феццан. В 1832 году, не имея возможности выполнить ультимативное требование Великобритании и Франции о выплате долгов, Юсуф отрёкся от престола в пользу своего сына Али II. Затруднительным положением Караманли воспользовался турецкий султан. В мае 1835 года в Триполи, якобы для поддержки паши, прибыла турецкая эскадра. Поднявшийся на флагманский корабль Али II был арестован, после чего оглашён фирман о низложении Караманли и возвращении Триполитании под власть Османской империи.
Род Караманли существует поныне, один из его представителей, Хассуна-паша, перед 2-й мировой войной был мэром Триполи.