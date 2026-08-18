КАРАМАНЛИ

КАРАМАНЛИ - ди­на­стия, пра­вив­шая в Три­по­ли­та­нии в 1711-1835 годах.

Ос­но­ва­на по­том­ком вы­ход­ца из Ана­то­лии , бе­ем Ах­ма­дом Караманли, сверг­нув­шим на­ме­ст­ни­ка турецкого сул­тана в Три­по­ли. В 1718 году Ах­мад под­чи­нил се­бе так­же Фец­цан, иг­рав­ший клю­че­вую роль в ка­ра­ван­ной тор­гов­ле с Центральной Аф­ри­кой, в 1719 году ов­ла­дел Ки­ре­наи­кой. В 1722 году турецкий сул­тан офи­ци­аль­но при­знал власть Ах­ма­да, на­зна­чил его сво­им на­ме­ст­ни­ком в Три­по­ли и да­ро­вал ему ти­тул па­ши.

В 1720-х годах Ах­мад про­вёл административную ре­фор­му. В це­лях по­пол­не­ния каз­ны он на­чал по­кро­ви­тель­ст­во­вать кор­са­рам, а для кон­тро­ля над ни­ми об­за­вёл­ся собственным боль­шим фло­том. В кон­це жиз­ни Ах­мад ос­леп, пе­ре­дал власть млад­ше­му сы­ну Му­хам­ма­ду, по­сле че­го в 1745 году по­кон­чил с со­бой. Му­хам­мад про­дол­жил по­ли­ти­ку от­ца. При нём три­по­ли­тан­ский флот и кор­са­ры дер­жа­ли в на­пря­же­нии всё южное по­бе­ре­жье Ев­ро­пы. Что­бы за­щи­тить сво­их куп­цов, ев­ропейские го­су­дар­ст­ва бы­ли вы­ну­ж­де­ны еже­год­но вы­пла­чи­вать Три­по­ли боль­шую дань.

По­сле смер­ти Му­хам­ма­да в 1754 году и вос­ше­ст­вия на пре­стол его сы­на Али I ста­ли про­яв­лять­ся при­зна­ки кри­зи­са го­су­дар­ст­ва Караманли, ко­то­рый был вы­зван ак­тив­ным про­ти­во­дей­ст­ви­ем его фло­ту со сто­ро­ны Ве­ли­ко­бри­та­нии и Фран­ции, эпи­де­ми­ей чу­мы (1785 год), унёс­шей жиз­ни 1/5 на­се­ле­ния Три­по­ли­та­нии, и ожес­то­чён­ной борь­бой за пра­во на­сле­до­ва­ния пре­сто­ла ме­ж­ду сы­новь­я­ми Али I. В 1793 году в об­ста­нов­ке внутренней сму­ты Караманли бы­ли из­гна­ны из Три­по­ли алжирским аван­тю­ри­стом Али Бург­ху­лем, од­на­ко в январе 1795 года с по­мо­щью бея Ту­ни­са Ха­муд-па­ши вер­ну­лись к вла­сти. Вес­ной 1795 года Али I от­рёк­ся от пре­сто­ла в поль­зу стар­ше­го сы­на Ах­ма­да II, ко­то­рый в ию­не то­го же го­да был сверг­нут млад­шим бра­том Юсу­фом (Юсе­фом). При­дя к вла­сти, Юсуф при­бег к жё­ст­ким ме­рам для вос­ста­нов­ле­ния по­ряд­ка в стра­не, ре­фор­ми­ро­вал государственный ап­па­рат, ук­ре­пил ар­мию и флот. По­сле окон­ча­ния на­по­ле­о­нов­ских войн по­ло­же­ние Три­по­ли ухуд­ши­лось. До­хо­ды от пи­рат­ст­ва рез­ко упа­ли. Что­бы изы­скать сред­ст­ва, Юсуф ввёл мно­го­численные мо­но­по­лии, ко­то­рые в ко­неч­ном счё­те при­ве­ли к пол­но­му упад­ку тор­гов­ли. Ста­ра­ясь по­крыть де­фи­цит, па­ша об­ра­тил­ся за зай­ма­ми к ев­ропейским го­су­дар­ст­вам и вско­ре ока­зал­ся в силь­ной за­виси­мо­сти от них. В ре­зуль­та­те вос­ста­ний арабских пле­мён был ут­ра­чен Фец­цан. В 1832 году, не имея воз­мож­но­сти вы­пол­нить уль­ти­ма­тив­ное тре­бо­ва­ние Ве­ли­ко­бри­та­нии и Фран­ции о вы­пла­те дол­гов, Юсуф от­рёк­ся от пре­сто­ла в поль­зу сво­его сы­на Али II. За­труд­ни­тель­ным по­ло­же­ни­ем Караманли вос­поль­зо­вал­ся турецкий сул­тан. В мае 1835 года в Три­по­ли, яко­бы для под­держ­ки па­ши, при­бы­ла турецкая эс­кад­ра. Под­няв­ший­ся на флаг­ман­ский ко­рабль Али II был аре­сто­ван, по­сле че­го ог­ла­шён фир­ман о низ­ло­же­нии Караманли и воз­вра­ще­нии Три­по­ли­та­нии под власть Ос­ман­ской им­пе­рии .

Род Караманли су­ще­ст­ву­ет по­ны­не, один из его пред­ста­ви­те­лей, Хас­су­на-па­ша, пе­ред 2-й ми­ро­вой вой­ной был мэ­ром Три­по­ли.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)