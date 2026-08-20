КАРАКУМСКИЙ КАНАЛ

КАРАКУМСКИЙ КАНАЛ (с 1954 года им. В. И. Ле­ни­на ; с конца 1990-х годов Боль­шой Ка­ра­кум­ский ка­нал имени Турк­мен­ба­ши) - один из круп­ней­ших в ми­ре оро­си­тель­но-об­вод­ни­тель­ных ка­на­лов.

Про­ло­жен в Турк­ме­ни­ста­не, по­да­ёт во­ды Аму­да­рьи на южные тер­ри­то­рии, в ма­ло­вод­ные бас­сей­ны Мур­га­ба, Тед­же­на и ря­да ма­лых рек, сте­каю­щих с Ко­пет­да­га. Ка­нал про­тя­ги­ва­ет­ся от реки Аму­да­рья вы­ше города Кер­ки на за­пад че­рез южную часть Ка­ра­ку­мов и пред­го­рья Ко­пет­да­га. Дли­на свыше 1100 км, сред­не­го­до­вой за­бор во­ды в на­ча­ле ка­на­ла 10-12 км3.

Строи­тель­ст­во на­ча­то в 1954 году. От Аму­да­рьи до Мур­га­ба, про­тя­же­ни­ем 400 км, ка­нал по­стро­ен в 1959 году; до Тед­же­на, 140 км, - в 1960 году; до Геок-Те­пе, 300 км, - в 1967 году (в 1962 году до­ве­дён до Аш­ха­ба­да). В 1973 году бы­ли по­строе­ны Ко­пет­даг­ская пло­ти­на и две пло­ти­ны в Аш­ха­ба­де. Да­лее ка­нал про­тя­нут до города Бе­ре­кет, за­тем до реки Ат­рек и до города Не­бит-Даг (дли­на 270 км). Строи­тель­ст­во бы­ло за­вер­ше­но в 1988 году.

Ка­нал обес­пе­чи­ва­ет по­треб­но­сти в во­де го­ро­дов, промышленности и сельского хозяйства за­суш­ливо­го ре­гио­на. Ре­гу­ляр­но про­во­дят­ся ра­бо­ты по очи­ст­ке ка­на­ла от твёр­дых на­но­сов и вод­ной рас­ти­тель­но­сти. Его соз­да­ние по­влия­ло на все ком­по­нен­ты гео­гра­фической сре­ды: мик­ро­кли­мат, рель­еф, поч­вы, рас­ти­тель­ность, жи­вот­ный мир. На­блю­да­ет­ся ряд не­га­тив­ных яв­ле­ний: подъ­ём уров­ня грун­то­вых вод, за­со­ле­ние почв; уве­ли­че­ние фильт­ра­ции вод и по­терь на ис­па­ре­ние, при­во­дя­щих к ис­то­ще­нию вод­ных ре­сур­сов ре­гио­на, и других. Раз­ра­ба­ты­ва­ют­ся ме­ры по улуч­ше­нию сло­жив­шей­ся си­туа­ции, в том числе по оп­рес­не­нию и пе­ре­бро­ске вод Кас­пий­ско­го моря по сис­те­ме тру­бо­про­во­дов, и другие.

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