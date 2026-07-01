КАРАКОЗОВ ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

Каракозов, Дмитрий Владимирович (23.10[04.11].1840, с. Жмакино Сердобского уезда Саратовской губ. (ныне Колышлейский р-н Пензенской обл.) — 03[15].09.1866, Санкт-Петербург) — российский революционер-народник.

Из мелкопоместных дворян. Двоюродный брат Н. А. Ишутина . По окончании Пензенской гимназии (1860) продолжил образование в Казанском и Московском университетах. В 1865 в Москве вступил в кружок Ишутина, в котором воспринял идею индивидуального террора как тактику революционной борьбы. В 1866 самостоятельно отправился в Санкт-Петербург, где 4 апреля у входа в Летний сад выстрелил в гулявшего там императора Александра II . Выстрел не достиг цели, так как находившийся неподалеку крестьянин О. И. Комиссаров оттолкнул руку стрелявшего. По делу К. была создана чрезвычайная следственная комиссия с почти неограниченными полномочиями во главе с М. Н. Муравьевым . В ходе следствия, сопровождавшегося пытками, было установлено настоящее имя К. и его связь с Ишутиным, что повлекло за собой многочисленны аресты и разгром ишутинской организации (167 человек арестовано, 36 предано суду). В ходе процесса в Верховном уголовном суде К. был приговорен к смертной казни через повешение, которая совершилась на Васильевском острове при большом стечении народа.

Лит.: Виленская Э. С. Революционное подполье в России (1860-е годы XIX в.). М., 1965; Троицкий Н. А. Безумство храбрых. Русские революционеры и карательная политика царизма. 1866—1882 гг. М., 1978; Филиппов Р. В. Революционная народническая организация Н. А. Ишутина — И. А. Худякова (1863—1866). Петрозаводск, 1964.