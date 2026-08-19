КАРАКОРУМ
КАРАКОРУМ - древний город на правом берегу верховий реки Орхон, у подножия южных склонов гор Хангай [территория современного Арахангайского аймака (области) Монголии], в XIII веке столица Монгольской империи.
Описан В. Рубруком (1254 год) и другими. Раскопки и научные описания с 1880-х годов (Н.М. Ядринцев и другие), важнейшие - советско-монгольские экспедиции во главе с С.В. Киселёвым в 1948-1949 годах, возобновлены монгольско-германской экспедицией в 2000 году.
Основан в 1220 году Чингисханом на месте уйгурского города. Наибольшего расцвета достиг при его преемниках Угэдэе, Гуюке (1246-1248 годы), Мункэ. Особенно интенсивно строительство велось при Угэдэе, около 1235 года Каракорум был обнесён глинобитной стеной с 4 воротами (огороженное пространство в плане близко прямоугольнику - более 2 км в длину и до 1,5 км в ширину). Главным сооружением, расположенным в юго-западной части Каракорума, был дворец Угэдэя (строительство завершено в 1235 году): на насыпной платформе и гранитном цоколе; с красно-зелёной кровлей из поливной черепицы, опиравшейся на 64 деревянные колонны на гранитных базах; с полом, покрытым глазурованными плитками; с лепными украшениями, фресками и другим; в тронном зале стояло дерево из серебра (изготовлено французским мастером), из отверстий в котором по распоряжениям хана лились различные напитки; в 1256 году по повелению Мункэ комплекс достроен 5-этажной буддийской ступой. В центральной части Каракорума находились административные и торгово-ремесленные кварталы (многие здания построены под влиянием китайской архитектуры; основные мастера - из покорённых стран). Имелись 4 буддийских, мусульманский, христианский храмы; много гончарных, чугунолитейных, оружейных и других мастерских; сохранились огромные гранитные изваяния черепах, предназначенные для установки каменных стел с указами. Среди находок – изделия китайского производства. В округе Каракорума находились орошаемые поля, но основное продовольствие доставляли из покорённых стран.
В 1261 году, в ходе борьбы за престол после смерти Мункэ, войска Хубилая захватили и частично разрушили Каракорум, а столица вскоре была перенесена в Кайфын, затем в Даду; во время усобиц 1296 года Каракорум был опять разграблен. После изгнания монголов из Китая (1368 год) город восстановлен и сохранял значение главной ставки «малых ханов» Монголии (в 1380 году на короткое время захвачен китайскими войсками). В 16 веке пришёл в запустение. В 1585-1586 годах на его южной окраине возник буддийский монастырь Эрдэни-Дзу (перестроен в XVIII-XIX веках; пострадал в 1939-1940 годах; с 1947 года музей; восстановлен как монастырь в 1990 году); окружён стеной со 108 субурганами; комплекс включает храмы Гурбан-Дзу (Три сокровища) - в монгольско-китайском стиле (1586 год), Лабран - в тибететско-монгольском стиле (XVIII век), Боди-субурган (1799 год) и другие.
Под дворцом Угэдэя обнаружены остатки буддийского храма XIII века с фресками (фрагменты - в Эрмитаже, Санкт-Петербург), стилистически близкими росписям Хара-Хото.
Каракорум вместе с руинами столицы Уйгурского каганата Хара-Балгас (Орду-Балык; в 17 км к северу от Каракорума; основан в 744 году; остатки домов, крепостной башни, каменные стелы, рельефы), древне-тюркскими поминальниками Бильге-кагана, Кюль-тегина, каменными бабами и другим включён в список Всемирного наследия как часть культурного ландшафта долины реки Орхон.
Иллюстрации:
Каракорум. Каменное изваяние черепахи близ руин города.
Каракорум. Фрагмент фрески с изображением Будды из храма под дворцом Угэдэя. XII век (по Л. А. Евтюховой).