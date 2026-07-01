КАРАКОЛ
КАРАКОЛ - город в северо-восточной части Киргизии, административный центр Иссык-Кульской области.
Население 68,5 тысяч человек (2008 год). Расположен у подножия хребта Терскей-Ала-Тоо (высота 1690-1850 м), в юго-восточной части Иссык-Кульской котловины, в нижнем течении реки Каракол, в 12 км от побережья озера Иссык-Куль. Узел автодорог.
Основан в 1869 году на месте одноименной кокандской крепости после её взятия русскими войсками. В 1889-1921 и 1939-1991 годах назывался Пржевальск. Сохранились: Свято-Троицкий собор (1872 год), торговый павильон (1893 год), деревянная Дунганская мечеть в виде буддийской пагоды (1910 год). Иссык-Кульский Государственный университет имени К. Тыныстанова; филиалы вузов Киргизии и РФ. Краеведческий музей. Драматический театр имени К. Джантошева (1983 год). Зоопарк (1987 год). Ипподром (1959 год).
Значительный индустриальный центр. Предприятия машиностроения и металлообработки (производство электротехнической продукции, бытовых электроприборов; сборка компьютеров и оргтехники), пищевой, лёгкой (в том числе швейной, обувной), фармацевтической (главным образом препараты из лекарственных растений) промышленности. Производство строительных материалов (железо-бетоных изделий, кирпича и других). Предприятия банковско-финансового сектора (Иссык-Кульское главное отделение акционерного коммерческого банка «Кыргызстан» и другие).
Близ Каракола - остатки городища Чон-Койсу (XIV-XV века), мемориальный музей Н.М. Пржевальского, горнолыжная база.