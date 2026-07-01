КАРАКОЛ

КАРАКОЛ - го­род в северо-восточной час­ти Кир­ги­зии , административный центр Ис­сык-Куль­ской области.

Население 68,5 тысяч человек (2008 год). Рас­по­ло­жен у под­но­жия хреб­та Тер­скей-Ала-Тоо (высота 1690-1850 м), в юго-восточной час­ти Ис­сык-Куль­ской кот­ло­ви­ны, в ниж­нем те­че­нии реки Ка­ра­кол, в 12 км от по­бе­ре­жья озера Ис­сык-Куль. Узел ав­то­до­рог.

Ос­но­ван в 1869 году на мес­те од­но­именной ко­канд­ской кре­по­сти по­сле её взя­тия русскими вой­ска­ми. В 1889-1921 и 1939-1991 годах на­зы­вал­ся Прже­вальск. Со­хра­ни­лись: Свя­то-Тро­иц­кий со­бор (1872 год), тор­го­вый па­виль­он (1893 год), де­ревянная Дун­ган­ская ме­четь в ви­де буд­дий­ской па­го­ды (1910 год). Ис­сык-Куль­ский Государственный университет имени К. Ты­ны­ста­но­ва; фи­лиа­лы ву­зов Кир­ги­зии и РФ. Крае­ведческий му­зей. Дра­ма­тический те­атр имени К. Джан­то­ше­ва (1983 год). Зоо­парк (1987 год). Ип­по­дром (1959 год).

Зна­чительный ин­ду­ст­ри­аль­ный центр. Пред­при­ятия ма­ши­но­строе­ния и ме­тал­ло­об­ра­бот­ки (про­изводство элек­тро­тех­нической про­дук­ции, бы­то­вых элек­тро­при­бо­ров; сбор­ка ком­пь­ю­те­ров и орг­тех­ни­ки), пи­ще­вой, лёг­кой (в том числе швей­ной, обув­ной), фар­ма­цев­тической (главным образом пре­па­ра­ты из ле­кар­ст­вен­ных рас­те­ний) промышленности. Про­изводство стро­ительных ма­те­риа­лов (железо-бе­тоных из­де­лий, кир­пи­ча и других). Пред­при­ятия бан­ков­ско-фи­нан­со­во­го сек­то­ра (Ис­сык-Куль­ское главное от­де­ле­ние ак­цио­нер­но­го ком­мерческого бан­ка «Кыр­гыз­стан» и другие).

Близ Каракола - ос­тат­ки го­ро­ди­ща Чон-Кой­су (XIV-XV века), ме­мо­ри­аль­ный му­зей Н.М. Прже­валь­ско­го, гор­но­лыж­ная ба­за.

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