КАРАКИТАЕВ ГОСУДАРСТВО

Каракитаев государство (Си Ляо, государство каракиданей / западных киданей) — государственное образование киданей , центром которого в 1133—1218/1219 являлось Семиречье.

В период своего наибольшего могущества в состав К. г. входили территории от оз. Балхаш до Амурдарьи на юге, от Джунгарии и хребта Куньлунь на востоке до границ Хорезма на западе. В зависимости от каракиданей оказались многие города, племена, владения и государства Средней Азии и Вост. Туркестана.

Название «китаи» («хитаи») закрепилось за киданями в тюркских и уйгурских надписях, а с X—XI вв. стало фигурировать в мусульманских источниках. Киданей, переселившихся в Семиречье, называли «каракитаями» (черными китаями).

В 1114—1125 чжурчжэни разгромили империю Ляо. Киданей, не желавших признавать их власть, возглавил представитель правящего клана Елюй Даши (1087—1143). В 1128 в Бэйтине (Бешбалыке) он созвал курултай и принял титул «гурхан» (великий хан). Вторжение в 1129 чжурчжэньских войск в Монголию вынудило Елюй Даши просить правителя Турфанского княжества пропустить своих сторонников на запад к хребту Боро-Хоро. Вместе с киданями на запад ушли китайцы, отдельные группы тюрко- и монголоязычных номадов. Вскоре Елюй Даши по просьбе караханидского правителя Баласагуна нанес поражение нападавшим на жителей Семиречья карлукам и канглы. После этого кидани сами подчинили города и племена Семиречья (1133), где еще в XI в. поселились 16 тыс. киданьских семейств. В 1136 был захвачен Кашгар, в 1137 разбит правитель Самарканда, а в 1141 кидани разгромили армию сельджукского султана Санджара. Вслед за этим Елюй Даши был провозглашен императором.

К. г. во многом напоминало империю Ляо. Елюй Даши ликвидировал уделы и ввел централизованное управление. Главным столичным городом стал Баласагун в Чуйской долине (его отождествляют с городищем Бурана). При первых правителях помимо Баласагуна столичный статус имели Самарканд и Кашгар. Как и в Ляо, в Си Ляо существовали сезонные лагеря набо. Перемещение между столицами и набо в течение года позволяло поддерживать контроль над разными районами государства. Гурхана окружали представителей кланов Елюй и Сяо, военачальники, вожди киданьских племен, придворные. В центральном аппарате важную роль играл цзайсян (первый министр) — глава военного совета гурхана, существовали финансово-фискальные, судебные и другие органы. В отличие от Ляо в К. г. сложилась восточная и западная администрации во главе с вице-канцлерами. Далее в иерархии шли чиновники по военным и гражданским делам, наместники, управляющие городами и т. д.

Содержание семьи правителя, двора, армии и управленческого аппарата обеспечивали фискальные поборы. Для жителей города ежегодный налог составлял 1 динар с каждого дома, с земледельцев брали десятую часть выращиваемой продукции, с кочевников — скот. Для более точного учета подданных в 1151 была проведена перепись. В Баласагуне чеканили монету. Зависимые территории управлялись наместниками, либо в такие владения в определенный срок посылались сборщики налогов, либо они сами предоставляли дань (Хорезм выплачивал киданям 30 тыс. динаров).

Основу экономики составляло кочевое скотоводство (сами кидани выпасали скот в долине рек Талас и Чу), городское ремесло, земледелие. Подданные гурхана активно участвовали в международной торговле. Многочисленные города Семиречья переживали расцвет. Для развития земледелия в Семиречье были построены ирригационные каналы, что позволило выращивать зерновые и плодовые культуры, виноград, тутовые деревья, производить шелк. Городская экономика и земледелие процветали в южных районах государства (Самарканд, Бухара, Кашгар и др.).

В К. г. получили распространение буддизм и несторианское христианство. Среди жителей городов и тюркоязычных номадов было много мусульман, существовали еврейские общины.

После смерти Елюй Даши (1142/1143) кидани часто предпринимали походы для удержания своей власти в Средней Азии. В конце XII — начале XIII в. многие зависимые владения добились самостоятельности, особенно усилилось государство Хорезмшахов. На востоке главную угрозу представлял Чингисхан . В 1209 уйгуры подняли восстание и перешли под покровительство монголов. В 1213 вождь найманов Кучлук захватил власть в Си Ляо и провозгласил себя гурханом. В 1218 монголы разгромили армию Кучлука и подчинили киданей, владения которых вошли в состав Джагатайского улуса . Из киданей был сформирован отдельный корпус, участвовавший в завоеваниях монголов.

В дальнейшем отдельные кланово-племенные группы киданей под этнонимами катай, ктай, кытай и др. вошли в состав казахов, киргизов, узбеков, каракалпаков, калмыков и иных народов.

Лит.: Бартольд В. В. История Туркестана // Соч. Т. II. Ч. I. М., 1963. С. 107—166; Его же. Кара-китаи // Соч. Т. V. М., 1968. С. 542—546; Его же. Очерк истории Семиречья // Соч. Т. II. Ч. I. С. 21—107; История Железной империи. Новосибирск, 2007; Пиков Г. Г. Западные кидани. Новосибирск, 1989; Его же. Киданьская элита в историческом контексте (907—1218). Новосибирск, 2016; Wittfogel K. A., Feng Chia-sheng. History of the Chinese Society. Liao (907—1125). Philadelphia, 1949; Biran M. The Empire of the Qara Khitai in the Eurasian History: Between China and Islamic World. Cambridge, 2005.