КАРАКАС

КАРАКАС - cто­ли­ца Ве­не­су­элы; об­ра­зу­ет са­мо­стоя­тель­ную административную еди­ни­цу - Фе­де­раль­ный ок­руг.

Население 1949,6 тысяч человек (2008 год), в пре­де­лах городской аг­ло­ме­ра­ции 4259,7 тысяч человек. Рас­по­ло­жен на се­ве­ре стра­ны, в до­ли­не Ка­ра­кас, ме­ж­ду гор­ной гря­дой Ави­ла и ча­стью внутренней Кор­диль­е­ры Ка­риб­ских Анд, на высоте около 900 м, в 13-14 км от по­бе­ре­жья Ка­риб­ско­го мо­ря. Важ­ный транс­порт­ный узел. Ав­то­до­ро­га­ми свя­зан с круп­ней­ши­ми го­ро­да­ми се­ве­ра стра­ны и Сью­дад-Бо­ли­ва­ром; от­ветв­ле­ни­ем от Пан­аме­ри­кан­ско­го шос­се - с ко­лум­бий­ской сто­ли­цей Сан­та-Фе-де-Бо­го­та. Железнодорожной вет­кой и ав­то­доро­гой со­еди­нён с пор­том Ла-Гу­ай­ра (че­рез не­го идёт зна­чительная часть экс­пор­та ка­као, ко­фе и та­ба­ка). Мет­ро­по­ли­тен (1983 год); со­вме­щён с мар­шру­та­ми «мет­ро­бу­са» (сис­те­ма мет­ро - ав­то­бус). Ме­ж­ду­народный аэ­ро­порт Май­ке­тия (в 20 км к се­ве­ру от Ка­ра­ка­са).

Ос­но­ван испанским кон­ки­ста­до­ром Дие­го де Ло­са­дой на мес­те по­се­ле­ния ин­дей­цев пле­ме­ни ка­ра­кас в 1567 году в День святого Яко­ва (25 ию­ля) под названием Сан­ть­я­го-де-Ле­он-де-Ка­ра­кас. В XVI-XVII веках не­од­но­крат­но под­вер­гал­ся на­па­де­ни­ям пи­ра­тов , в 1595 году раз­граб­лен английскими кор­са­ра­ми во гла­ве с Ф. Дрей­ком. С 1577 года ре­зи­ден­ция испанского гу­бер­на­то­ра, с 1777 года сто­ли­ца ге­не­рал-ка­пи­тан­ст­ва Ве­не­су­эла. Вос­ста­ние 19.04.1810 в Каракасе по­ло­жи­ло на­ча­ло Вой­не за не­за­ви­си­мость в Ла­тин­ской Аме­ри­ке, в хо­де ко­то­рой го­род несколько раз пе­ре­хо­дил из рук в ру­ки. С 1830 году сто­ли­ца не­за­ви­си­мой Ве­не­су­элы. Каракас, рас­по­ло­жен­ный в зо­не по­вы­шен­ной сейс­ми­че­ской ак­тив­но­сти, силь­но по­стра­дал в ре­зуль­та­те зем­ле­тря­се­ний 1812, 1900 и 1967 годов.

Как боль­шин­ст­во го­ро­дов, ос­но­ван­ных испанскими ко­ло­ни­ста­ми, Каракас име­ет ре­гу­ляр­ную пла­ни­ров­ку из пе­ре­се­каю­щих­ся под пря­мым уг­лом улиц. Сре­ди наи­бо­лее ста­рых по­стро­ек - со­бор в ко­ло­ни­аль­ном сти­ле (1664-1674 годы, архитектор П. де Ме­ди­на, фа­сад - 1710-1713 годы, архитектор Ф.А. де Ме­не­сес), Национальный пан­те­он (бывшая церковь Сан­ти­си­ма-Три­ни­дад, около 1720 года). Пер­вые об­щественный зда­ния бы­ли по­строе­ны обу­чав­шим­ся в Ев­ро­пе архитектором Х.Х. Ман­ри­ке в сти­ле не­оклас­си­циз­ма: Па­ла­сио де Гобь­ер­но (1856-1860 годы), фа­сад зда­ния Центрального университета (1876 год), церковь Святой Те­ре­сы (1876 год). В этом же сти­ле по­стро­ен Национальный ка­пи­то­лий (1872-1875 годы, архитектор Л. Ур­да­не­та). С 1936 года в Каракасе ве­лось ин­тен­сив­ное строи­тель­ст­во в фор­мах ев­ропейского мо­дер­низ­ма : не­бо­скрё­бы «Тор­рес-дель-Си­лен­сио» на пло­ща­ди Эль-Си­лен­сио (1950-е годы, архитектор С. До­мин­гес), «Эди­фи­сио-По­лар» на Пла­са-Ве­не­су­эла (1952-1954 годы, ар­хи­тек­то­ры М. Ве­гас Па­че­ко, Х.М. Га­лия), Му­зей современного искусства (ос­но­ван в 1973 году; зда­ние - 1974-1982 годы). Круп­ней­шим ар­хи­тек­то­ром Каракаса XX века был К. Виль­я­ну­эва, по­стро­ив­ший Уни­вер­си­тет­ский го­ро­док (1944-1959 годы, вклю­чён в спи­сок Все­мир­но­го на­сле­дия), ряд жи­лых рай­онов и другое. На Пла­са-Бо­ли­вар - кон­ная ста­туя С. Бо­ли­ва­ра (1874 год, ко­пия скульп­ту­ры ра­бо­ты А. Та­до­ли­ни в Ли­ме).

Круп­ный центр об­ра­зо­ва­ния, нау­ки и куль­ту­ры. Сре­ди на­учных уч­ре­ж­де­ний - Ве­не­су­эль­ская ака­де­мия язы­ка (1883 год), Национальная ака­де­мия ис­то­рии (1888 год), Национальная медицинская ака­де­мия (1904 год), Ака­де­мия фи­зических, ма­те­ма­тических и ес­тественных на­ук (1917 год), Ака­де­мия по­ли­тических и со­ци­аль­ных на­ук (1917 год), Национальный аг­рар­ный институт (1949 год), Институт ис­то­рии (1958 год), Институт на­учных ис­сле­до­ва­ний (1959 год), Институт тро­пической био­ло­гии (1965 год), Институт латино-американских му­зе­ев (ИЛАМ; 1997 год), Ме­ж­ду­народный институт экс­пе­риментальной ме­ди­ци­ны. Об­сер­ва­то­рия (1888 год). Круп­ные ву­зы: Центральный университет Ве­не­су­элы (1721 год), Выс­шая медицинская шко­ла (1912 год), Национальный пе­да­го­гический институт (1936 год), Университет имени С. Бо­ли­ва­ра (1967 год), Национальный экс­пе­риментальный универститет имени С. Род­ри­ге­са (1974 год), От­кры­тый университет (1977 год), Экс­пе­риментальный сво­бод­ный пе­да­го­гический университет (1983 год). Выс­шая шко­ла му­зы­ки имени Ла­ма­са (ос­но­ва­на как Ака­де­мия му­зы­ки и сце­нического искусства, около 1820 года; современное название с 1887 года), Ака­де­мия му­зы­ки «Пад­ре Со­хо», Ака­де­мия му­зы­ки Фи­ше­ра. Сре­ди не­го­су­дарственных ву­зов - Ка­то­лический университет Ан­д­рес Бе­льо (1953 год), университет Сан­та-Ма­рия (1953 год). Национальная библиотека (1883 год), Национальный ар­хив (1910 год), Пуб­лич­ная библиотека (1965 год), библиотеки ву­зов, ака­де­мий. Му­зеи: С. Бо­ли­ва­ра (1911 год), ес­тественной ис­то­рии (1922 год), изящ­ных ис­кусств (ос­но­ван в 1917 году в со­ста­ве Центрального университета; с 1938 года са­мо­сто­ятельный му­зей в но­вом зда­нии, архитектор К. Виль­я­ну­эва), Кол­лек­ция птиц Ве­не­су­элы (1938 год), Му­зей на­ук (ес­те­ст­вен­но-ис­то­ри­че­ский; до 1940 года Му­зей ар­хео­ло­гии и ес­тественной ис­то­рии; архитектор Виль­я­ну­эва), ко­ло­ни­аль­но­го искусства (1942 год), Га­ле­рея национального искусства (1976 год), Му­зей изо­бра­зительного ис­кусств имени А. Оте­ро (1990 год). Дом-му­зей уро­жен­ца го­ро­да С. Бо­ли­ва­ра (на­стен­ные рос­пи­си ве­не­су­эль­ско­го художника Т. Са­ла­са).

Те­ат­ры: Городской (зда­ние - 1880 год, по­зд­нее пе­ре­ст­рое­но), «Ате­нео» (1952 год), Национальная дра­ма­тическая труп­па (1984 год), Национальный ба­лет Ка­ра­ка­са (1984 год), Современный ба­лет Ка­ра­ка­са (1993 год). Национальная шко­ла дра­ма­тического искусства (1954 год). Национальная шко­ла сце­нического искусства «Се­сар Рен­хи­фо» (1983 год). Латино-американский твор­че­ско-ис­сле­до­ва­тель­ский те­ат­раль­ный центр (1977 год). Цирковые Ор­ке­ст­ры: Ве­не­су­эль­ский сим­фо­ни­че­ский (1930 год), Му­ни­ципальный сим­фо­ни­че­ский (1980 год), Национальный фи­лар­мо­ни­че­ский, Ве­не­су­эль­ский ка­мер­ный, Ор­кестр имени С. Бо­ли­ва­ра. Опер­ные и ба­лет­ные по­ста­нов­ки, кон­цер­ты про­хо­дят в за­лах Куль­тур­но­го цен­тра имени Т. Кар­ре­ньо (ос­но­ван в 1983 году; зда­ние - 1973-1983 годы, ар­хи­тек­то­ры Т.Л. Мар­ка­но, Х. Сан­до­валь, Д. Кун­кель). Хор «Ор­фе­он имени Х.А. Ла­ма­са» (1930 год). Национальный институт фольк­ло­ра (1947 год), Латино-американский институт му­зы­ко­ве­де­ния и фольк­ло­ра (1970 год), Латино-американский институт музыкальных ис­сле­до­ва­ний имени В.Э. Со­хо. В «Му­сео дель Тек­ла­до» хра­нит­ся боль­шая кол­лек­ция кла­виш­ных музыкальных ин­ст­ру­мен­тов. Еже­год­но про­во­дят­ся фес­ти­ва­ли современной и ста­рин­ной му­зы­ки, с 1954 года - Фес­ти­валь лататино-американской му­зы­ки.

В Каракасе на­хо­дят­ся Национальный институт спор­та и штаб-квар­ти­ра Национального Олимпийского комитета (НОК) Ве­не­су­элы. Про­хо­ди­ли Пан­аме­ри­кан­ские иг­ры (1983 год), чем­пио­нат ми­ра по пу­ле­вой стрель­бе (1954, 1982 годы) , мат­чи Куб­ка Аме­ри­ки по фут­бо­лу (2007 год). Фут­боль­ные клу­бы «Ка­ра­кас» (ста­ди­он «Ко­код­ри­лос», 15 тысяч мест) - 9-крат­ный чем­пи­он Ве­не­су­элы (1992-2007 годы), «Де­пор­ти­во Ита­лия» (ста­ди­он «Бри­хи­до Ири­ар­те», 15 тысяч мест) - 5-крат­ный чем­пи­он Ве­не­су­элы (1961-1999 годы), «Уни­вер­си­дад Сен­траль» (ста­ди­он «Олим­пи­ко», около 40 тысяч мест) - 3-крат­ный чем­пи­он Ве­не­су­элы (1951-1957 годы). Бейс­боль­ный клуб «Ле­о­нес» (ста­ди­он «Уни­вер­си­та­рио», около 25 тысяч мест) - 16-крат­ный чем­пи­он Ве­не­су­элы (1953-2006 годы).

Бóль­шая часть ра­бо­таю­щих за­ня­та в сфе­ре ус­луг. Каракас - один из главных фи­нан­со­вых цен­тров стра­ны: здесь рас­по­ло­же­ны штаб-квар­ти­ры круп­ней­ших бан­ков (Banco Central de Venezuela, Banco de Ve­nezuela/Grupo Santander, Banesco Ban­co Universal C. A., Banco Mercantil и других), Фон­до­вая бир­жа Каракаса. В Каракасе на­хо­дят­ся штаб-квар­ти­ра круп­ней­шей ве­не­су­эльской государственной ком­па­нии «Petroleos de Venezuela, SA» (PDVSA), пред­ста­ви­тель­ст­ва многих иностранных ком­па­ний («Shell», BP, «Pet­robras», ЛУКОЙЛ и других), ба­зи­ру­ют­ся из­да­тель­ст­ва круп­ней­ших га­зет и жур­на­лов («El Nacional», «El Universal», «Ul­ti­mas Noticias», «El Mundo» и других). Пред­при­ятия ма­ши­но­стро­ительного ком­плек­са про­из­во­дят ме­тал­ло­об­ра­ба­ты­ваю­щие стан­ки, различные при­бо­ры (фир­ма «CELTEK Tec­no­logias C. A.» - цен­три­фу­ги, мик­роско­пы, при­бо­ры для оцен­ки ка­че­ст­ва со­стоя­ния во­ды, воз­ду­ха и поч­вы и так далее), медицинскую тех­ни­ку («La Vasconia RAC, S. A.»), обо­ру­до­ва­ние для лёг­кой и пи­ще­вой промышленности, промышленные вен­ти­ляционные сис­те­мы («Ventilex C. A.»), све­то­тех­ни­ку (в том числе га­ло­ген­ные све­тиль­ни­ки; фир­мы «Dis­tilume C. A.», «Formalux Iluminación C. A.», «Iluminación El Cubo C. A.»), бы­то­вые элек­тро­при­бо­ры, ве­ло­си­пе­ды и другое; об­слу­жи­ва­ют и ре­мон­ти­ру­ют по­движ­ной со­став мет­ро­по­ли­те­на (ком­па­нии «C. A. Metro de Caracas»). На­ла­же­но про­изводство сталь­ных труб для неф­тя­ной и неф­те­хи­мической промышленности (за­вод ком­па­нии «Tuboacero C. A.»), раз­но­об­раз­ных из­де­лий из ме­тал­ла (ар­ма­ту­ра и тому подобное - ком­па­ния «Hierrobeco, C. A.»), ме­тал­ло­кон­ст­рук­ций («Somanin, C. A. - Estructu­ras Metálicas»). Дей­ст­ву­ют не­боль­шие пред­при­ятия пе­ре­дель­ной ме­тал­лур­гии (ра­бо­та­ют на ме­ст­ном ме­тал­ло­ло­ме).

Каракас - один из ве­ду­щих цен­тров тон­кой хи­мии (пред­при­ятия по про­изводству пар­фю­мер­но-кос­ме­тической про­дук­ции мар­ки NIVEA и другие); раз­ви­то так­же про­изводство пла­ст­масс (груп­па «Isotex», «LatinPlast C. A.», «In­noplas de Venezuela, C. A.» и другие), по­ли­эти­ле­на, ав­то­кос­ме­ти­ки («MAMUSA»), труб и кла­па­нов из пла­сти­ка («СAGEMA C. A.»). Важ­ная от­расль промышленной спе­циа­ли­за­ции го­ро­да - де­ре­во­об­ра­ба­ты­ваю­щая и цел­лю­лоз­но-бу­маж­ная (про­изводство бу­ма­ги - «Carbon - Roll C. A.», «Su­mi­pal C. A.», «Venepal»; кар­то­на - «Cartona­jes Marcano C. A.»; ме­бе­ли - «Cociempo», «Decore», «Decodibo» и другие). Круп­ное про­изводство це­мен­та (за­во­ды ком­па­нии «Ce­mex S. A. de C. V.»). Тра­ди­ци­он­но раз­ви­ты пи­ще­вая (ве­ду­щие пред­при­ятия: «Alimentos Polar», «Monaca» - раз­но­об­раз­ные про­дук­ты пи­та­ния, «Productos Efe» - мо­ро­же­ное), тек­стиль­ная (в Каракасе - од­на из круп­ней­ших тек­стиль­ных фаб­рик стра­ны «Lymtex, C. A.»), ко­же­вен­но-обув­ная (муж­ская и жен­ская обувь - «Calzados Paladino», «Calzados Lucchi»; дет­ская обувь - «Pocholin» и другие) от­рас­ли. Энер­го­снаб­же­ние го­ро­да осу­ще­ст­в­ля­ет энер­ге­тическая ком­па­ния «La Ele­c­tri­ci­dad de Caracas» (EDC; од­на из круп­ней­ших ком­па­ний в стра­не; свыше 80% акций при­над­ле­жат PDVSA); близ Каракаса стро­ит­ся (2008 год) ТЭС «La Raisa» (про­ект­ная мощ­ность 200 МВт).

В при­го­ро­де Каракаса (Ма­рие­та) - ав­то­сбо­роч­ный за­вод итальянской ком­па­нии FIAT.

Иллюстрации:

Ка­ра­кас. На­цио­наль­ный пан­те­он. Около 1720 года.

Ка­ра­кас. Дом-му­зей С. Бо­ли­ва­ра.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)