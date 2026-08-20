КАРАКАС
КАРАКАС - cтолица Венесуэлы; образует самостоятельную административную единицу - Федеральный округ.
Население 1949,6 тысяч человек (2008 год), в пределах городской агломерации 4259,7 тысяч человек. Расположен на севере страны, в долине Каракас, между горной грядой Авила и частью внутренней Кордильеры Карибских Анд, на высоте около 900 м, в 13-14 км от побережья Карибского моря. Важный транспортный узел. Автодорогами связан с крупнейшими городами севера страны и Сьюдад-Боливаром; ответвлением от Панамериканского шоссе - с колумбийской столицей Санта-Фе-де-Богота. Железнодорожной веткой и автодорогой соединён с портом Ла-Гуайра (через него идёт значительная часть экспорта какао, кофе и табака). Метрополитен (1983 год); совмещён с маршрутами «метробуса» (система метро - автобус). Международный аэропорт Майкетия (в 20 км к северу от Каракаса).
Основан испанским конкистадором Диего де Лосадой на месте поселения индейцев племени каракас в 1567 году в День святого Якова (25 июля) под названием Сантьяго-де-Леон-де-Каракас. В XVI-XVII веках неоднократно подвергался нападениям пиратов, в 1595 году разграблен английскими корсарами во главе с Ф. Дрейком. С 1577 года резиденция испанского губернатора, с 1777 года столица генерал-капитанства Венесуэла. Восстание 19.04.1810 в Каракасе положило начало Войне за независимость в Латинской Америке, в ходе которой город несколько раз переходил из рук в руки. С 1830 году столица независимой Венесуэлы. Каракас, расположенный в зоне повышенной сейсмической активности, сильно пострадал в результате землетрясений 1812, 1900 и 1967 годов.
Как большинство городов, основанных испанскими колонистами, Каракас имеет регулярную планировку из пересекающихся под прямым углом улиц. Среди наиболее старых построек - собор в колониальном стиле (1664-1674 годы, архитектор П. де Медина, фасад - 1710-1713 годы, архитектор Ф.А. де Менесес), Национальный пантеон (бывшая церковь Сантисима-Тринидад, около 1720 года). Первые общественный здания были построены обучавшимся в Европе архитектором Х.Х. Манрике в стиле неоклассицизма: Паласио де Гобьерно (1856-1860 годы), фасад здания Центрального университета (1876 год), церковь Святой Тересы (1876 год). В этом же стиле построен Национальный капитолий (1872-1875 годы, архитектор Л. Урданета). С 1936 года в Каракасе велось интенсивное строительство в формах европейского модернизма: небоскрёбы «Торрес-дель-Силенсио» на площади Эль-Силенсио (1950-е годы, архитектор С. Домингес), «Эдифисио-Полар» на Пласа-Венесуэла (1952-1954 годы, архитекторы М. Вегас Пачеко, Х.М. Галия), Музей современного искусства (основан в 1973 году; здание - 1974-1982 годы). Крупнейшим архитектором Каракаса XX века был К. Вильянуэва, построивший Университетский городок (1944-1959 годы, включён в список Всемирного наследия), ряд жилых районов и другое. На Пласа-Боливар - конная статуя С. Боливара (1874 год, копия скульптуры работы А. Тадолини в Лиме).
Крупный центр образования, науки и культуры. Среди научных учреждений - Венесуэльская академия языка (1883 год), Национальная академия истории (1888 год), Национальная медицинская академия (1904 год), Академия физических, математических и естественных наук (1917 год), Академия политических и социальных наук (1917 год), Национальный аграрный институт (1949 год), Институт истории (1958 год), Институт научных исследований (1959 год), Институт тропической биологии (1965 год), Институт латино-американских музеев (ИЛАМ; 1997 год), Международный институт экспериментальной медицины. Обсерватория (1888 год). Крупные вузы: Центральный университет Венесуэлы (1721 год), Высшая медицинская школа (1912 год), Национальный педагогический институт (1936 год), Университет имени С. Боливара (1967 год), Национальный экспериментальный универститет имени С. Родригеса (1974 год), Открытый университет (1977 год), Экспериментальный свободный педагогический университет (1983 год). Высшая школа музыки имени Ламаса (основана как Академия музыки и сценического искусства, около 1820 года; современное название с 1887 года), Академия музыки «Падре Сохо», Академия музыки Фишера. Среди негосударственных вузов - Католический университет Андрес Бельо (1953 год), университет Санта-Мария (1953 год). Национальная библиотека (1883 год), Национальный архив (1910 год), Публичная библиотека (1965 год), библиотеки вузов, академий. Музеи: С. Боливара (1911 год), естественной истории (1922 год), изящных искусств (основан в 1917 году в составе Центрального университета; с 1938 года самостоятельный музей в новом здании, архитектор К. Вильянуэва), Коллекция птиц Венесуэлы (1938 год), Музей наук (естественно-исторический; до 1940 года Музей археологии и естественной истории; архитектор Вильянуэва), колониального искусства (1942 год), Галерея национального искусства (1976 год), Музей изобразительного искусств имени А. Отеро (1990 год). Дом-музей уроженца города С. Боливара (настенные росписи венесуэльского художника Т. Саласа).
Театры: Городской (здание - 1880 год, позднее перестроено), «Атенео» (1952 год), Национальная драматическая труппа (1984 год), Национальный балет Каракаса (1984 год), Современный балет Каракаса (1993 год). Национальная школа драматического искусства (1954 год). Национальная школа сценического искусства «Сесар Ренхифо» (1983 год). Латино-американский творческо-исследовательский театральный центр (1977 год). Цирковые Оркестры: Венесуэльский симфонический (1930 год), Муниципальный симфонический (1980 год), Национальный филармонический, Венесуэльский камерный, Оркестр имени С. Боливара. Оперные и балетные постановки, концерты проходят в залах Культурного центра имени Т. Карреньо (основан в 1983 году; здание - 1973-1983 годы, архитекторы Т.Л. Маркано, Х. Сандоваль, Д. Кункель). Хор «Орфеон имени Х.А. Ламаса» (1930 год). Национальный институт фольклора (1947 год), Латино-американский институт музыковедения и фольклора (1970 год), Латино-американский институт музыкальных исследований имени В.Э. Сохо. В «Мусео дель Текладо» хранится большая коллекция клавишных музыкальных инструментов. Ежегодно проводятся фестивали современной и старинной музыки, с 1954 года - Фестиваль лататино-американской музыки.
В Каракасе находятся Национальный институт спорта и штаб-квартира Национального Олимпийского комитета (НОК) Венесуэлы. Проходили Панамериканские игры (1983 год), чемпионат мира по пулевой стрельбе (1954, 1982 годы) , матчи Кубка Америки по футболу (2007 год). Футбольные клубы «Каракас» (стадион «Кокодрилос», 15 тысяч мест) - 9-кратный чемпион Венесуэлы (1992-2007 годы), «Депортиво Италия» (стадион «Брихидо Ириарте», 15 тысяч мест) - 5-кратный чемпион Венесуэлы (1961-1999 годы), «Универсидад Сентраль» (стадион «Олимпико», около 40 тысяч мест) - 3-кратный чемпион Венесуэлы (1951-1957 годы). Бейсбольный клуб «Леонес» (стадион «Университарио», около 25 тысяч мест) - 16-кратный чемпион Венесуэлы (1953-2006 годы).
Бóльшая часть работающих занята в сфере услуг. Каракас - один из главных финансовых центров страны: здесь расположены штаб-квартиры крупнейших банков (Banco Central de Venezuela, Banco de Venezuela/Grupo Santander, Banesco Banco Universal C. A., Banco Mercantil и других), Фондовая биржа Каракаса. В Каракасе находятся штаб-квартира крупнейшей венесуэльской государственной компании «Petroleos de Venezuela, SA» (PDVSA), представительства многих иностранных компаний («Shell», BP, «Petrobras», ЛУКОЙЛ и других), базируются издательства крупнейших газет и журналов («El Nacional», «El Universal», «Ultimas Noticias», «El Mundo» и других). Предприятия машиностроительного комплекса производят металлообрабатывающие станки, различные приборы (фирма «CELTEK Tecnologias C. A.» - центрифуги, микроскопы, приборы для оценки качества состояния воды, воздуха и почвы и так далее), медицинскую технику («La Vasconia RAC, S. A.»), оборудование для лёгкой и пищевой промышленности, промышленные вентиляционные системы («Ventilex C. A.»), светотехнику (в том числе галогенные светильники; фирмы «Distilume C. A.», «Formalux Iluminación C. A.», «Iluminación El Cubo C. A.»), бытовые электроприборы, велосипеды и другое; обслуживают и ремонтируют подвижной состав метрополитена (компании «C. A. Metro de Caracas»). Налажено производство стальных труб для нефтяной и нефтехимической промышленности (завод компании «Tuboacero C. A.»), разнообразных изделий из металла (арматура и тому подобное - компания «Hierrobeco, C. A.»), металлоконструкций («Somanin, C. A. - Estructuras Metálicas»). Действуют небольшие предприятия передельной металлургии (работают на местном металлоломе).
Каракас - один из ведущих центров тонкой химии (предприятия по производству парфюмерно-косметической продукции марки NIVEA и другие); развито также производство пластмасс (группа «Isotex», «LatinPlast C. A.», «Innoplas de Venezuela, C. A.» и другие), полиэтилена, автокосметики («MAMUSA»), труб и клапанов из пластика («СAGEMA C. A.»). Важная отрасль промышленной специализации города - деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная (производство бумаги - «Carbon - Roll C. A.», «Sumipal C. A.», «Venepal»; картона - «Cartonajes Marcano C. A.»; мебели - «Cociempo», «Decore», «Decodibo» и другие). Крупное производство цемента (заводы компании «Cemex S. A. de C. V.»). Традиционно развиты пищевая (ведущие предприятия: «Alimentos Polar», «Monaca» - разнообразные продукты питания, «Productos Efe» - мороженое), текстильная (в Каракасе - одна из крупнейших текстильных фабрик страны «Lymtex, C. A.»), кожевенно-обувная (мужская и женская обувь - «Calzados Paladino», «Calzados Lucchi»; детская обувь - «Pocholin» и другие) отрасли. Энергоснабжение города осуществляет энергетическая компания «La Electricidad de Caracas» (EDC; одна из крупнейших компаний в стране; свыше 80% акций принадлежат PDVSA); близ Каракаса строится (2008 год) ТЭС «La Raisa» (проектная мощность 200 МВт).
В пригороде Каракаса (Мариета) - автосборочный завод итальянской компании FIAT.
Иллюстрации:
Каракас. Национальный пантеон. Около 1720 года.
Каракас. Дом-музей С. Боливара.