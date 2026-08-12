КАРАКАЛПАКСТАН (РЕСПУБЛИКА КАРАКАЛПАКСТАН), КАРАКАЛПАКИЯ

Каракалпакстан (Республика Каракалпакстан), Каракалпакия — автономная республика в составе Узбекистана.

Площадь — 166 тыс. кв. км. Население — 1 млн 790 тыс. человек (2016): узбеки (33 %), каракалпаки (32 %), казахи (26 %), туркмены (5 %), русские (1 %). Столица — Нукус.

В неолите и бронзовом веке на территории нынешнего К. особо выделяются кельтеминарская культура , тазабагъябская культура и суярганская культура, ранний железный век иллюстрируют памятники Хорезма. Этногенез каракалпаков — результат смены и взаимовлияния кочевых и оседлых групп носителей языков индоевропейской и алтайской семей в дельтовых и степных областях Приаралья, прилежащих к Хорезмскому оазису. Большинство каракалпаков в XVII — середине XVIII в. кочевало по среднему и нижнему течению Сырдарьи, находясь в зависимости от Младшего жуза Казахского ханства . Положительный ответ, который их послы в Оренбурге и Санкт-Петербурге в 1742 получили на просьбу о принятии в российское подданство, повлек за собой в 1743 нападение на них хана Младшего жуза Абулхайра, что привело к миграции основной их массы к концу XVIII в. на западный проток сырдарьинской дельты — Жана-Дарью. Здесь они столкнулись с хивинскими Кунгратами, которые, окончательно покорив их в 1811, посадили в пустынной и заболоченной дельте Амударьи. Связанные с этим социально-экономические сдвиги усилили внутреннюю напряженность среди каракалпакских племен, восстававших против Кунгратов в 1855—1856 и в 1858—1859, после чего часть родов вернулась к российской ориентации, а другая вступила в союз с ханами.

После Хивинского похода 1873 основные земли каракалпаков на правобережье Амударьи вошли в Амударьинский отдел, впоследствии включенный в Сырдарьинскую область Туркестанского генерал-губернаторства, а левобережье осталось в пределах Хивинского ханства. Интеграция каракалпакского этнического ареала в российское экономическое пространство положила начало крайне медленному проникновению капиталистических отношений и культуры Нового времени (налаживание товарного хлопководства на полукустарных заводах, открытие русско-туземных школ), параллельно с прекращением межэтнических столкновений и противоборства Хивы с окружающими племенными союзами. В годы Первой мировой войны на каракалпаков влияли события в соседних областях Туркестана: Среднеазиатское восстание 1916 распространилось на Чимбайский и отчасти Шураханский участки.

После Февральской революции 1917 в Петро-Александровске и Шурахане, как и в Чимбае, были созданы Советы, в которых преобладали меньшевики и эсеры. С победой Октябрьской революции 1917 советская власть в 1917 установилась и в Амударьинском отделе, который в 1918 вошел в состав Туркестанской АССР. В 1918—1919 басмачи Джунаид-хана (см. Басмачество ) безуспешно осаждали Петро-Александровск и нападали на Шаббаз и Нукус, а Туркестанский реввоенсовет учредил ревком в Петро-Александровске, но Чимбаем и Муйнаком, при поддержке А. И. Дутова и Джунаида, овладели отряды казаков-уральцев и мусульманской знати. После их разгрома и с падением Хивинского ханства в 1920 левобережье Амударьи вошло в Хорезмскую Народную Советскую республику (ХНСР), а правобережье — в Амударьинскую область Туркестанской АССР. В 1924, согласно постановлению 2-й сессии ВЦИК, часть Амударьинской области с преобладающим каракалпакским населением и каракалпакские округа ХНСР выделялись в Каракалпакскую автономную область Казахской АССР, что в 1925 законодательно оформил 1-й Учредительный съезд ее Советов в Турткуле. В 1930 АО была включена напрямую в РСФСР, а в 1932 преобразована в Каракалпакскую АССР (ККАССР), которую Конституция СССР 1936 передавала Узбекской ССР.

Советизация К. сопровождалась интенсивной модернизацией архаичного аграрного общества, прежде всего за счет развития хлопкоочистительной и пищевой промышленности, снабженной современной техникой. К 1940 десятки колхозов и совхозов объединили большую часть посевной площади К., размеры которой возросли более чем в полтора раза. Были полностью реорганизованы оросительные системы и проведены современные каналы, созданы строительная и текстильная отрасли. Территория К. покрылась железными и шоссейными дорогами. Было покончено с почти поголовной неграмотностью каракалпаков, для языка которых (кыпчакской подгруппы тюркской группы) разработан арабский (с 1924), затем латинский (с 1930) и кириллический (с 1940) алфавит (с 1994 осуществляется возвращение к латинице), открыты академические учреждения, вузы, техникумы и училища. На смену песенной и эпической традиции (во многом общей с соседними народами) пришла национальная литература (в духе социалистического реализма) и театр. На экономическом и демографическом положении К. заметно сказалась экологическая катастрофа, вызванная техногенными изменениями в бассейне Аральского моря, в результате которой значительная часть территории полностью лишилась традиционной кормовой и в целом ресурсной базы (рыболовство, в большой мере земледелие и скотоводство). В 1990 Верховный совет ККАССР принял декларацию о государственном суверенитете и в 1992 принял название Республика К., а в 1993 подписал с правительством независимого Узбекистана договор о вхождении республики в его состав.

Лит.: Очерки истории Каракалпакской АССР. Т. 1—2. Ташкент, 1963—1964; Материалы по истории каракалпаков. Сборник. М.–Л., 1935; Иванов П. П. Новые данные о каракалпаках // Советское востоковедение. III. М.–Л., 1945. С. 59—79; Жданко Т. А. Очерки исторической этнографии каракалпаков. Родоплеменная структура и расселение в XIX — начале XX века. М.–Л., 1950; Его же. Каракалпаки Хорезмского оазиса // Археологические и этнографические работы Хорезмской экспедиции 1945—1948. Т. I. М., 1952. C. 461—566; Камалов С. Завоевание каракалпаков хивинскими ханами в конце XVIII — начале XIX вв. Нукус, 1958; Материалы и исследования по этнографии каракалпаков. М., 1958; Досумов Я. М. Очерки истории Кара-Калпакской АССР (1917—1927). Ташкент, 1960; Татыбаев С. У. К истории преобразования Кара-Калпакской автономной области в Автономную советскую социалистическую республику. Нукус, 1959; Шалекенов У. X. Очерки по истории культуры Советской Кара-Калпакии (1917—1940 гг.). Нукус, 1960.