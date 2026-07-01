КАРАКАЛПАКСКИЙ ЯЗЫК
КАРАКАЛПАКСКИЙ ЯЗЫК - язык каракалпаков.
Официальный язык Республики Каракалпакстан (в составе Узбекистана). Распространён также в ряде других районов Узбекистана, в отдельных районах Казахстана, Туркмении, Афганистана, России. Общее число говорящих около 800 тысяч человек (2006 год, оценка), в том числе в Узбекистане около 500 тысяч человек, в России 1561 человек (2002 год, перепись).
Каракалпакский язык относится к кыпчакской группе тюркских языков. Имеет 2 основных диалекта - северо-восточный и юго-западный, обладающие рядом различий (главным образом в фонетике и лексике). Специфические черты Каракалпакского языка в вокализме -наличие 9 фонем. В консонантизме - соответствие каракалпакских конечных «ш» и «с» общетюркским «ч» и «ш» (сравните каракалпакское «қаш» ‘убегать’, «бас» ‘голова’ и «қач», «баш» в большинстве других тюркских языков) - явление, общее с близкородственными казахским языком и ногайским языком; отсутствие чередования л/д/т в зависимости от соседнего предшествующего согласного (сравните, например, казахское «тас-тар» ‘камни’- каракалпакское «тас-лар»), а также наличие звонких согласных «г» и «д» в начале некоторых слов - особенности, сближающие каракалпакский язык с тюркскими языками огузской группы, которые оказывали на него влияние в процессе формирования. Некоторые отличительные фонетические черты являются общими как с ближайшим родственным казахским языком, так и с далёким чувашским языком, например дифтонгизация начальных широких огубленных гласных «о», «ө».
Литературный каракалпакский язык сложился в середине XX века. Письменность в 1924-1928 годах на основе арабского реформированного алфавита, с 1929 года на основе латиницы, а с 1940 года на основе русской графики; с 1991 года осуществляется постепенный переход на латинскую графику.
Словари:
Каракалпакско-русский словарь. М., 1958;
Русско-каракалпакский словарь. М., 1967;
Насыров Д., Доспанов О. Қарақалпақ тилиниң диалектологиялық сөзлиги. Нөкис, 1983.
Автор статьи: Н.Л. Баскаков.
Иллюстрации:
Каракалпакский алфавит на основе русской графики.
Каракалпакский алфавит на основе латиницы.