КАРАКАЛПАКСКИЙ ЯЗЫК

КАРАКАЛПАКСКИЙ ЯЗЫК - язык ка­ра­кал­па­ков.

Официальный язык Рес­пуб­ли­ки Ка­ра­кал­пак­стан (в со­ста­ве Уз­бе­ки­ста­на). Рас­про­стра­нён так­же в ря­де других рай­онов Уз­бе­ки­ста­на, в отдельных рай­онах Ка­зах­ста­на, Турк­ме­нии, Аф­га­ни­ста­на, Рос­сии. Об­щее чис­ло го­во­ря­щих около 800 тысяч человек (2006 год, оцен­ка), в том числе в Уз­бе­ки­ста­не около 500 тысяч человек, в Рос­сии 1561 человек (2002 год, пе­ре­пись).

Каракалпакский язык от­но­сит­ся к кып­чак­ской груп­пе тюрк­ских язы­ков. Име­ет 2 основных диа­лек­та - се­ве­ро-вос­точ­ный и юго-за­пад­ный, об­ла­даю­щие ря­дом раз­ли­чий (главным образом в фо­не­ти­ке и лек­си­ке). Спе­ци­фические чер­ты Каракалпакского языка в во­ка­лиз­ме -на­ли­чие 9 фо­нем. В кон­со­нан­тиз­ме - со­от­вет­ст­вие ка­ра­кал­пак­ских ко­неч­ных «ш» и «с» об­ще­тюрк­ским «ч» и «ш» (сравните ка­ра­кал­пак­ское «қаш» ‘убегать’, «бас» ‘голова’ и «қач», «баш» в боль­шин­ст­ве других тюркских язы­ков) - яв­ле­ние, об­щее с близ­ко­родственными ка­зах­ским язы­ком и но­гай­ским язы­ком; от­сут­ст­вие че­ре­до­ва­ния л/д/т в за­ви­си­мо­сти от со­сед­не­го пред­ше­ст­вую­ще­го со­глас­но­го (сравните, например, ка­захское «тас-тар» ‘камни’- ка­ра­кал­пак­ское «тас-лар»), а так­же на­ли­чие звон­ких со­глас­ных «г» и «д» в на­ча­ле не­ко­то­рых слов - осо­бен­но­сти, сбли­жаю­щие каракалпакский язык с тюркскими язы­ка­ми огуз­ской груп­пы, ко­то­рые ока­зы­ва­ли на не­го влия­ние в про­цес­се фор­ми­ро­ва­ния. Некоторые отличительные фонетические черты являются общими как с бли­жай­шим родственным казахским языком, так и с да­лё­ким чувашским языком, например дифтон­гизация начальных широких огублен­ных гласных «о», «ө».

Литературный каракалпакский язык сло­жил­ся в середине XX века. Пись­мен­ность в 1924-1928 годах на ос­но­ве арабского ре­фор­ми­рованного ал­фа­ви­та, с 1929 года на ос­но­ве ла­ти­ни­цы, а с 1940 года на ос­но­ве русской гра­фи­ки; с 1991 года осу­ще­ст­в­ля­ет­ся по­сте­пен­ный пе­ре­ход на латинскую гра­фи­ку.

Сло­ва­ри:

Ка­ра­кал­пак­ско-рус­ский сло­варь. М., 1958;

Рус­ско-ка­ра­кал­пак­ский сло­варь. М., 1967;

На­сы­ров Д., Дос­па­нов О. Қа­ра­қал­пақ ти­ли­ниң диа­лек­то­ло­ги­ялық сөз­ли­ги. Нө­кис, 1983.

Автор статьи: Н.Л. Бас­ка­ков.

Иллюстрации:

Ка­ра­кал­пак­ский ал­фа­вит на основе русской графики.

Каракалпакский алфавит на основе латиницы.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)