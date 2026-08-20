КАРАКАЛЛЫ ЭДИКТ

Каракаллы эдикт (лат. constitutio Antoniniana, 212 н. э.) — постановление императора Каракаллы, которым всему свободному населению Римской империи было предоставлено римское гражданство.

К. э. рассматривается как один из важнейших конституционных документов в истории человечества: в 2017 он был включен в Реестр ЮНЕСКО «Память мира» (UNESCO Memory of the World Register). Исследование и интерпретация К. э. в антиковедении имеет богатую историю, что связано главным образом с недостатком источников. Прямых свидетельств об К. э. крайне мало: это два упоминания у современников — юриста Ульпиана (Dig. I. 5. 17) и историка Диона Кассия (78[77].9. 2—7), — а также приобретенный в 1901 Гиссенским университетом папирус, содержащий три эдикта Каракаллы, первый из которых (P. Giess. 40.I) в результате многолетних исследований и дискуссий признан изготовленным для частного лица изложением (на греческом языке) К. э. о предоставлении римского гражданства всем, живущим «в римском мире» (in orbe Romano qui sunt, по выражению Ульпиана). Изучение исторического контекста, в том числе в связи с личностью Каракаллы, но главным образом непосредственных и отдаленных социальных и правовых последствий К. э. остается одной из актуальных тем исторических исследований. При этом реальное значение именно К. э. в процессе эволюции римского гражданства оценивается по-разному.

Лит.: Ранович А. Б. Эдикт Каракаллы о даровании римского гражданства населению империи // Вестник древней истории. 1946. № 2. С. 66—80; Ando C. (ed.). Citizenship and Empire in Europe 200—1900. The Antonine Constitution after 1800 years. Stuttgart, 2016. P. 1—112 (Ch. 1—4); Buraselis K. ΘΕΙΑ ΔΩΡΕΑ. Das göttlich-kaiserliche Geschenk. Studien zur Politik der Severer und zur Constitutio Antoniniana. Wien, 2007; Imrie A. The Antonine Constitution. An Edict for the Caracallan Empire. Leiden, 2018; Kuhlmann P. A. Die Giessener literarischen Papyri und die Caracalla-Erlasse (Edition, Übersetzung, Kommentar). Giessen, 1994; Marotta V. La cittadinanza romana in età imperiale (secoli I—III d. C.). Una sintesi. Torino, 2009; Sasse Chr. Die Constitutio Antoniniana: eine Untersuchung über den Umfang der Bürgerrechtsverleihung auf Grund des Papyrus Giss. 40 I. Wiesbaden, 1958; Sherwin White A. N. Roman Citizenship. 2nd ed. Oxford, 1973. P. 279—287; 380—394; Idem. The Tabula of Banasa and the Constitutio Antoniniana // Journal of Roman Studies. 1973. 64. P. 86—98.