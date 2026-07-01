КАРАКАЛЛА (лат. Caracalla)

Прозвище римского императора Марка Аврелия Севера Антонина (лат. Marcus Aurelius Severus Antoninus; 4.4.188 г. н.э., Лугдунум – 8.4.217 г. н.э., Карры). Прозвище произошло от названия германского плаща.

Старший сын Септимия Севера и Юлии Домны , Каракалла первоначально носил имя Септимий Бассиан, но потом был переименован отцом в честь императора Марка Аврелия. В 195 г. от стал цезарем, в 198 г. – августом, в 202 и 205 гг. был консулом. В 203 г. женился на Плавтилле, но возненавидел своего тестя Гая Фульвия Плавтиана и убил его, обвинив в покушении на свою жизнь (205 г.). Во время консульства 208 г. сопровождал своего отца в Британии, принимая участие в войне с каледонцами.

После смерти Септимия Севера в феврале 211 г. был провозглашен вместе со своим младшим братом Гетой императором и заключил мир с варварами, по которому римляне уходили из Шотландии, а границей оставался вал Адриана. Между братьями уже давно была вражда, они даже собирались разделить империю на две части, и только вмешательство Юлии Домны остановило этот раздел. После нескольких неудачных попыток, Каракалла убил Гету 26 декабря 211 г.

Для умиротворения войска он увеличил жалование солдатам, что вызвало финансовые проблемы. В целях увеличения доходов Каракалла для упорядочивания налогообложения даровал римское гражданство всем свободным жителям империи (212 г.), увеличил некоторые налоги и ввел новую серебряную монету, так называемый антониниан, весивший 1,5 денария, но номинально равный двум. В 213 г. он сражался с алеманнами и получил титул Германский, в 214 г. с карпами.

Одержимый подражанием Александру Великому, Каракалла с войском двинулся на восток через Александрию, где из-за постоянных насмешек александрийцев устроил настоящую резню. Когда его предложение жениться на парфянской царевне было отвергнуто, Каракалла двинул войска на Парфию. Во время этого похода император был убит в результате заговора, организованного префектом претория Макрином . Был обожествлен под именем Антонина Великого (Antoninus Magnus).

Исторические источники :

Геродиан. История императорской власти после смерти Марка;

Дион Кассий. Римская история; Писатели Истории Августов. Антонин Каракалла;

Аврелий Виктор. О Цезарях, 21.

Иллюстрация :

Бюст Каракаллы. Рим, Капитолийские музеи.