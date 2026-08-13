КАРАКАЧАНЫ

КАРАКАЧАНЫ - эт­ническая груп­па гре­ков.

Жи­вут в гор­ных рай­онах Гре­ции (Фес­са­лия, Ма­ке­до­ния, Эпир , Пе­ло­пон­нес), в Ру­мы­нии, на юго-за­па­де Бол­га­рии и юго-вос­то­ке Ма­ке­до­нии и Сер­бии. Чис­лен­ность в Гре­ции 10 тысяч человек (2008 год, оцен­ка), в Бол­га­рии 4,1 тысяч человек (2001 год, пе­ре­пись), по оцен­кам - до 20 тысяч человек. Го­во­рят на ка­ра­ка­чан­ском диа­лек­те греческого языка, в ко­то­ром пре­об­ла­да­ют до­рий­ские чер­ты. Ве­рую­щие - пра­во­слав­ные.

Эт­но­ге­нез каракачанов спо­рен. Наи­бо­лее ве­ро­ят­ной яв­ля­ет­ся вер­сия про­ис­хож­де­ния каракачанов от древ­ней­ше­го греческого на­се­ле­ния Северной Гре­ции; в них ви­дят так­же эл­ли­ни­зи­ро­ван­ных вла­хов(имя ко­то­рых часто рас­про­стра­ня­лось на каракачанов), фра­кий­цев, тю­рок и других. Пред­по­ло­жи­тель­но пер­во­на­чаль­но про­жи­ва­ли в труд­но­дос­туп­ных го­рах Центрального и Южного Пин­да, от­ку­да бы­ли ча­стич­но вы­те­сне­ны вла­ха­ми. Впо­след­ст­вии рас­се­ли­лись по все­му Эпи­ру и Фес­са­лии, до­сти­гая в пе­ре­ко­чёв­ках Ма­ке­донии , Сер­бии, Бол­га­рии, Ва­ла­хии, Пело­пон­не­са. С вклю­че­ни­ем Восточной Ру­ме­лии в Бол­га­рию (1885 год) часть каракачанов осе­ла в Бол­га­рии и Сер­бии. Каракачаны Фра­кии ко­че­ва­ли в го­рах Ро­до­пы и Эмос, дос­ти­гая до­лин Серр и Бос­фора. До середины XX века за­ни­ма­лись в основном по­лу­ко­че­вым ско­то­вод­ст­вом, со­хра­ня­ли ро­до-пле­мен­ное де­ле­ние.

Со­ци­аль­ная ор­га­ни­за­ция ос­но­ва­на на би­ли­ней­ных родственных груп­пах (сой) с эле­мен­та­ми пат­ри­ли­ней­но­сти в ви­де объ­еди­не­ний (це­лин­га­то) родственных се­мей (20-50) во гла­ве с бо­га­тым ско­то­во­дом (це­лин­гас) для ве­де­ния об­ще­го ско­то­водческого хо­зяй­ст­ва. Це­лин­гас оп­ре­де­лял вы­бор па­ст­бищ, по­ря­док сбы­та про­дук­тов ско­то­вод­ст­ва (при­быль и убыт­ки раз­де­ля­лись ме­ж­ду все­ми чле­на­ми це­лин­га­то), вы­сту­пал со­вет­ни­ком и судь­ёй и так далее. Де­ти обу­ча­лись в лет­ней шко­ле (ста­ло), учи­те­ля со­дер­жа­ли чле­ны це­лин­га­то. Си­сте­ма тер­ми­нов род­ст­ва ли­ней­но­го ти­па. Тра­диционное жи­ли­ще (ко­на­ки) - хи­жи­на из трост­ни­ка вер­ти­каль­но­го (ко­нической фор­мы, ча­сто увен­чан­ная кре­стом, с оча­гом в цен­тре, за ко­то­рым на­про­тив вхо­да на­хо­ди­лось ме­сто для икон) и го­ри­зон­таль­но­го (пря­мо­уголь­ная с дву­скат­ной кры­шей) ти­пов. Ко­на­ки объ­еди­ня­лись в стан, вклю­чаю­щий один или несколько це­лин­га­то. Се­мья боль­шая пат­ри­ар­халь­ная.

Оде­ж­да в основном де­ла­ет­ся из чёр­но­го сук­на (сай­ак) и ук­ра­ша­ет­ся чёр­ным шну­ром (гай­тан). Муж­ская оде­ж­да - ру­ба­ха, уз­кие шта­ны (вра­ки), час­то с бе­лы­ми голь­фа­ми, фус­та­нел­ла, без­ру­кав­ка, каф­тан (джи­ман­дан), ко­рот­кая на­кид­ка (кон­до­ка­па), по празд­ни­кам - курт­ка (цип­ке­ньо) с лож­ны­ми ру­ка­ва­ми, рас­ши­тая чёр­ным и зо­лот­ным гай­та­ном, на го­ло­ве - шап­ка из чёр­но­го бар­ха­та; во Фра­кии шею по­вя­зы­ва­ли длин­ным шёл­ко­вым по­ло­са­тым шар­фом (сиа­ли) с кре­с­та­ми на кон­цах. Жен­ская оде­ж­да - длин­ная ру­ба­ха; глу­хая верх­няя оде­ж­да (ка­та­сар­ки) с вя­за­ны­ми ру­ка­ва­ми, с бе­лой вы­шив­кой по по­до­лу, виш­нё­вой и чёр­ной - по ру­ка­вам; юб­ка в склад­ку, рас­ши­тая по по­до­лу жёл­той, го­лу­бой и зо­лот­ной тесь­мой, обыч­но кре­пив­шая­ся к без­ру­кав­ке (ца­ма­да­ни); на ца­ма­да­ни на­де­ва­ли верх­нюю без­ру­кав­ку: у де­ву­шек - рас­ши­тую раз­но­цвет­ной тесь­мой (мто­га), у по­жи­лых - тё­п­лую без ук­ра­ше­ний (па­та­ту­ки); пе­ред­ник (па­нау­ла) с вы­шив­кой, мо­ти­вы ко­то­рой сим­во­ли­зи­ро­ва­ли различные со­бы­тия в жиз­ни хо­зяй­ки. Го­лов­ной убор - чёр­ный пла­ток, у мо­ло­дых - с тесь­мой и вы­шив­кой; на ви­сках и на­до лбом но­си­ли се­ре­бря­ные ук­ра­ше­ния. Муж­чи­ны под­поя­сы­ва­лись шер­стя­ным тка­ным поя­сом, по­верх не­го - ко­жа­ным рем­нём (слиа­фи), жен­щи­ны - тка­ным поя­сом с се­реб­ря­ной пряж­кой (аси­мо­зу­на­ро), час­то с бо­га­тым гео­мет­рическим, рас­тительным и зоо­морф­ным ор­на­мен­том. На но­гах но­си­ли шер­стя­ные голь­фы (цу­ра­пья): у муж­чин - бе­лые, у жен­щин - с раз­но­цвет­ным ор­на­мен­том.

Для уст­но­го твор­че­ст­ва ха­рак­тер­но му­зи­ци­ро­ва­ние пас­ту­хов на флей­те.

Во 2-й половине XX века каракачаны пе­ре­хо­дят к осед­ло­сти, сли­ва­ют­ся с ме­ст­ным на­се­ле­ни­ем. С конца XX века воз­ро­ж­да­ет­ся куль­ту­ра каракачанов, ор­га­ни­зу­ют­ся зем­ля­че­ст­ва, важ­ней­шее - об­ще­гре­че­ское со­б­ра­ние (ан­да­мо­ма) в Пет­ру­ли, близ города Три­ка­ла. В Дра­ме от­крыт му­зей ка­ра­ка­ча­нов.

Иллюстрация:

Ка­ра­ка­чан­ская хи­жи­на ко­на­ки в го­рах Ми­ци­ке­ли. Эпир. Фо­то Ф. Кап­са­ли­са. 1970 год.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)