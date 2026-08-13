КАРАКАЧАНЫ
КАРАКАЧАНЫ - этническая группа греков.
Живут в горных районах Греции (Фессалия, Македония, Эпир, Пелопоннес), в Румынии, на юго-западе Болгарии и юго-востоке Македонии и Сербии. Численность в Греции 10 тысяч человек (2008 год, оценка), в Болгарии 4,1 тысяч человек (2001 год, перепись), по оценкам - до 20 тысяч человек. Говорят на каракачанском диалекте греческого языка, в котором преобладают дорийские черты. Верующие - православные.
Этногенез каракачанов спорен. Наиболее вероятной является версия происхождения каракачанов от древнейшего греческого населения Северной Греции; в них видят также эллинизированных влахов(имя которых часто распространялось на каракачанов), фракийцев, тюрок и других. Предположительно первоначально проживали в труднодоступных горах Центрального и Южного Пинда, откуда были частично вытеснены влахами. Впоследствии расселились по всему Эпиру и Фессалии, достигая в перекочёвках Македонии, Сербии, Болгарии, Валахии, Пелопоннеса. С включением Восточной Румелии в Болгарию (1885 год) часть каракачанов осела в Болгарии и Сербии. Каракачаны Фракии кочевали в горах Родопы и Эмос, достигая долин Серр и Босфора. До середины XX века занимались в основном полукочевым скотоводством, сохраняли родо-племенное деление.
Социальная организация основана на билинейных родственных группах (сой) с элементами патрилинейности в виде объединений (целингато) родственных семей (20-50) во главе с богатым скотоводом (целингас) для ведения общего скотоводческого хозяйства. Целингас определял выбор пастбищ, порядок сбыта продуктов скотоводства (прибыль и убытки разделялись между всеми членами целингато), выступал советником и судьёй и так далее. Дети обучались в летней школе (стало), учителя содержали члены целингато. Система терминов родства линейного типа. Традиционное жилище (конаки) - хижина из тростника вертикального (конической формы, часто увенчанная крестом, с очагом в центре, за которым напротив входа находилось место для икон) и горизонтального (прямоугольная с двускатной крышей) типов. Конаки объединялись в стан, включающий один или несколько целингато. Семья большая патриархальная.
Одежда в основном делается из чёрного сукна (сайак) и украшается чёрным шнуром (гайтан). Мужская одежда - рубаха, узкие штаны (враки), часто с белыми гольфами, фустанелла, безрукавка, кафтан (джимандан), короткая накидка (кондокапа), по праздникам - куртка (ципкеньо) с ложными рукавами, расшитая чёрным и золотным гайтаном, на голове - шапка из чёрного бархата; во Фракии шею повязывали длинным шёлковым полосатым шарфом (сиали) с крестами на концах. Женская одежда - длинная рубаха; глухая верхняя одежда (катасарки) с вязаными рукавами, с белой вышивкой по подолу, вишнёвой и чёрной - по рукавам; юбка в складку, расшитая по подолу жёлтой, голубой и золотной тесьмой, обычно крепившаяся к безрукавке (цамадани); на цамадани надевали верхнюю безрукавку: у девушек - расшитую разноцветной тесьмой (мтога), у пожилых - тёплую без украшений (пататуки); передник (панаула) с вышивкой, мотивы которой символизировали различные события в жизни хозяйки. Головной убор - чёрный платок, у молодых - с тесьмой и вышивкой; на висках и надо лбом носили серебряные украшения. Мужчины подпоясывались шерстяным тканым поясом, поверх него - кожаным ремнём (слиафи), женщины - тканым поясом с серебряной пряжкой (асимозунаро), часто с богатым геометрическим, растительным и зооморфным орнаментом. На ногах носили шерстяные гольфы (цурапья): у мужчин - белые, у женщин - с разноцветным орнаментом.
Для устного творчества характерно музицирование пастухов на флейте.
Во 2-й половине XX века каракачаны переходят к оседлости, сливаются с местным населением. С конца XX века возрождается культура каракачанов, организуются землячества, важнейшее - общегреческое собрание (андамома) в Петрули, близ города Трикала. В Драме открыт музей каракачанов.
Иллюстрация:
Каракачанская хижина конаки в горах Мицикели. Эпир. Фото Ф. Капсалиса. 1970 год.