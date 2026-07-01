КАРАИМЫ
КАРАИМЫ [евр. קָרָאִים - «караим», буквально - читающие, взывающие; самоназвания - бней микра, баалей микра (люди Писания)]: 1) В иудаизме - представители направления (караизм, караимизм, караимство), альтернативного раввинистической традиции; 2) Народ в Украине, России, Литве, Польше.
1) В иудаизме - представители направления (караизм, караимизм, караимство), альтернативной раввинистической традиции.
Караимское учение сложилось в VIII веке на территории современного Ирака (входившей в Арабский халифат) в результате слияния различных сект. Его основателем традиционно считается Анан бен Давид (VIII век); авторы важнейших сочинений - Биньямин бен Моше Нахавенди (IX век) и Якуб аль Киркисани (X век). Признавая единственным источником вероучения Писание (Танах), караимы отвергают Устный Закон, частью которого является Талмуд - один из основных источников права и экзегезы в раввинистической традиции. С течением времени караимы выработали собствственную экзегетическую традицию. Полемика между караимами и раввинистами сыграла большую роль в оформлении обоих направлений. Консолидация различных караимских течений в однородную доктрину произошла в X веке. Караимское учение отличается от раввинистического ригоризмом, особенностями календаря, ритуальных практик, богослужения, религиозно-правовых предписаний.
Постепенно караимское движение распространилось в Египте, Палестине, Испании, к XII веку его центром стала Византия. Одним из значительных караимских авторов Византии был Элияху бен Моше Башьяци (XV век), составивший свод законов «Адерет Элияху» («Облачение Илии»). После захвата в 1453 году Константинополя турками часть византийских караимов переселилась в Крым. В Восточной Европе (Крым, Литва, Галиция, Волынь) караимские общины появляются с XIII века. Первое достоверное упоминание о караимах в Крыму в городе Солхат (ныне Старый Крым) относится к 1278 году. С переносом в XIV веке ставки татарских правителей Крыма из Солхата в Кырк-Ер (позднее Чуфут-Кале) этот город постепенно стал центром караимской общины. В XV веке караимы появились в крымском княжестве Феодоро (столица - Мангуп). Основными караимскими центрами в Великом княжестве Литовском и Польше стали Троки (ныне Тракай), Луцк и Галич. Известному караимскому литовскому учёному Ицхаку бен Аврааму Троки (XVI век) принадлежит полемический антихристианский трактат «Хиззук эмуна» («Укрепление веры»).
Разговорным языком ближневосточных караимов был арабский, византийских - греческий; восточноевропейские караимы говорили на тюркских языках - караимском языке, в Крыму - караимском этнолекте крымско-татарского языка. Язык священных текстов - древнееврейский язык.
Власти государств, в которых проживали евреи-раввинисты и караимы, до конца XVIII века не проводили разграничений между законодательным статусом этих общин. С включением Крыма (1783 год) и Литвы (1795 год) в состав Российской империи восточноевропейские караимы начали борьбу за освобождение от ограничений, налагавшихся на евреев-раввинистов. В 1837 году было создано Таврическое и Одесское караимское духовное управление, в 1863 году - аналогичное управление в Троках, тогда же караимы добились полного гражданского равноправия с коренным населением. Этому в немалой степени способствовала деятельность караимского просветителя и коллекционера А.С. Фирковича, доказывавшего древность появления караимов в Крыму на основании собранных им рукописных и эпиграфических материалов (отчасти сфальсифицированных). В конце XIX века на территории Российской империи было около 40 караимских общин и действовало 20 караимских синагог (кенасс). Согласно переписи 1897 года, общая численность караимов в Российской империи составляла около 13 тысяч человек. В конце XIX - начачале XX веков в Евпатории были созданы Александровское караимское духовное училище и библиотека «Карай-битиклиги», в Москве издавался журнал «Караимская жизнь», в Вильно - журнал «Караимское слово».
В XIX-XX веках караимы Восточной Европы частично отходят от религиозных традиций и формируются в этническую группу. В XX веке получила распространение теория происхождения восточноевропейских караимов от хазар (тюрков), пропагандировавшаяся караимским общественно-религиозным деятелем С.М. Шапшалом (1873-1961 годы). В годы 2-й мировой войны признание нацистским руководством Германии тюркского происхождения восточноевропейских караимов спасло их от уничтожения.
В послевоенный период большое число египетских, иракских и турецких караимов переселилась в Израиль. К началу XXI века караимы в Израиле насчитывали около 20 тысяч человек. Основные центры - Рамла, Ашдод и другие. Иерусалимская караимская синагога, основание которой приписывается Анану бен Давиду - одна из древнейших действующих синагог в мире.
2) Народ в Украине (около 1200 человек), России (366 человек, в основном в Москве и Санкт-Петербурге - 2002 год, перепись), Литве (до 300 человек), Польше (45 человек). Бытовая культура сочетает культуру окружающих народов и элементы еврейских традиции; культура крымских караимов близка к крымско-татарской. С конца XX века возникают караимские общественные организации.
Иллюстрации:
Кенасса в Чуфут-Кале. XVI-XVIII века.
Караимское кладбище в Иосафатовой долине у Чуфут-Кале.