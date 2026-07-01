КАРАИМЫ

КАРАИМЫ [евр. קָרָאִים - «ка­ра­им», буквально - чи­таю­щие, взы­ваю­щие; са­мо­на­зва­ния - бней ми­кра, баа­лей ми­кра (лю­ди Пи­са­ния)]: 1) В иу­да­из­ме - пред­ста­ви­те­ли на­прав­ле­ния (ка­ра­изм, ка­раи­мизм, ка­ра­им­ст­во), аль­тер­на­тив­но­го рав­ви­ни­стической тра­ди­ции; 2) Народ в Ук­раи­не, Рос­сии, Лит­ве, Поль­ше.

1) В иу­да­из­ме - пред­ста­ви­те­ли на­прав­ле­ния (ка­ра­изм, ка­раи­мизм, ка­ра­им­ст­во), аль­тер­на­тив­но­й рав­ви­ни­стической тра­ди­ции.

Ка­ра­им­ское уче­ние сло­жи­лось в VIII веке на тер­ри­то­рии современного Ира­ка (вхо­див­шей в Араб­ский ха­ли­фат) в ре­зуль­та­те слия­ния различных сект. Его ос­но­ва­те­лем тра­ди­ци­он­но счи­та­ет­ся Анан бен Да­вид (VIII век); ав­то­ры важ­ней­ших со­чи­не­ний - Бинь­я­мин бен Мо­ше На­ха­вен­ди (IX век) и Якуб аль Кир­ки­са­ни (X век). При­зна­вая един­ст­вен­ным ис­точ­ни­ком ве­ро­уче­ния Пи­са­ние (Та­нах), караимы от­вер­га­ют Уст­ный За­кон, ча­стью ко­то­ро­го яв­ля­ет­ся Тал­муд - один из ос­нов­ных ис­точ­ни­ков пра­ва и эк­зе­ге­зы в рав­ви­ни­стической тра­ди­ции. С те­че­ни­ем вре­ме­ни караимы вы­ра­бо­та­ли собствственную эк­зе­ге­ти­че­скую тра­ди­цию. По­ле­ми­ка ме­ж­ду караимами и рав­ви­ни­ста­ми сыг­ра­ла боль­шую роль в оформ­ле­нии обо­их на­прав­ле­ний. Кон­со­ли­да­ция различных ка­ра­им­ских те­че­ний в од­но­род­ную док­три­ну про­изош­ла в X веке. Ка­ра­им­ское уче­ние от­ли­ча­ет­ся от рав­ви­ни­сти­че­ско­го ри­го­риз­мом, осо­бен­но­стя­ми ка­лен­да­ря, ри­ту­аль­ных прак­тик, бо­го­слу­же­ния, ре­ли­ги­оз­но-пра­во­вых пред­пи­са­ний.

По­сте­пен­но ка­ра­им­ское дви­же­ние рас­про­стра­ни­лось в Егип­те, Па­ле­сти­не, Ис­па­нии, к XII веку его цен­тром ста­ла Ви­зан­тия. Од­ним из зна­чительных ка­ра­им­ских ав­то­ров Ви­зан­тии был Элия­ху бен Мо­ше Башь­я­ци (XV век), со­ста­вив­ший свод за­ко­нов «Аде­рет Элия­ху» («Об­ла­че­ние Илии»). По­сле за­хва­та в 1453 году Кон­стан­ти­но­по­ля тур­ка­ми часть ви­зантийских караимов пе­ре­се­ли­лась в Крым. В Восточной Ев­ро­пе (Крым, Лит­ва, Га­ли­ция, Во­лынь) ка­ра­им­ские об­щи­ны по­яв­ля­ют­ся с XIII века. Пер­вое до­стовер­ное упо­ми­на­ние о караимах в Кры­му в городе Сол­хат (ны­не Ста­рый Крым) от­но­сит­ся к 1278 году. С пе­ре­но­сом в XIV веке став­ки татарских пра­ви­те­лей Кры­ма из Сол­ха­та в Кырк-Ер (позд­нее Чу­фут-Ка­ле) этот го­род по­сте­пен­но стал цен­тром ка­ра­имской об­щи­ны. В XV веке караимы поя­ви­лись в крым­ском княжестве Фео­до­ро (сто­ли­ца - Ман­гуп). Основными ка­ра­им­ски­ми цен­тра­ми в Великом княжестве Ли­тов­ском и Поль­ше ста­ли Тро­ки (ны­не Тра­кай), Луцк и Га­лич. Из­вест­но­му ка­ра­им­ско­му ли­товскому учё­но­му Иц­ха­ку бен Ав­раа­му Тро­ки (XVI век) при­над­ле­жит по­ле­мический ан­ти­хри­сти­ан­ский трак­тат «Хиз­зук эму­на» («Ук­ре­п­ле­ние ве­ры»).

Раз­го­вор­ным язы­ком ближ­не­во­сточ­ных караимов был араб­ский, ви­зан­тий­ских - гре­че­ский; вос­точ­но­ев­ро­пей­ские караимы го­во­ри­ли на тюркских язы­ках - ка­ра­им­ском язы­ке, в Кры­му - ка­ра­им­ском эт­но­лек­те крым­ско-та­тар­ско­го язы­ка. Язык свя­щен­ных тек­стов - древ­не­ев­рей­ский язык.

Вла­сти го­су­дарств, в ко­то­рых про­жи­ва­ли ев­реи-рав­ви­ни­сты и караимы, до конца XVIII века не про­во­ди­ли раз­гра­ни­че­ний ме­ж­ду за­ко­но­дательным ста­ту­сом этих об­щин. С вклю­че­ни­ем Кры­ма (1783 год) и Лит­вы (1795 год) в со­став Российской им­пе­рии вос­точ­но­ев­ро­пей­ские караимы на­ча­ли борь­бу за ос­во­бо­ж­де­ние от ог­ра­ни­че­ний, на­ла­гав­ших­ся на ев­ре­ев-рав­ви­ни­стов. В 1837 году бы­ло соз­да­но Тав­ри­че­ское и Одес­ское ка­ра­им­ское ду­хов­ное управ­ле­ние, в 1863 году - ана­ло­гич­ное управ­ле­ние в Тро­ках, то­гда же караимы до­би­лись пол­но­го гражданского рав­но­пра­вия с ко­рен­ным на­се­ле­ни­ем. Это­му в не­ма­лой сте­пе­ни спо­соб­ст­во­ва­ла дея­тель­ность ка­ра­им­ско­го про­све­ти­те­ля и кол­лек­цио­не­ра А.С. Фир­ко­ви­ча, до­ка­зы­вав­ше­го древ­ность по­яв­ле­ния караимов в Кры­му на ос­но­ва­нии со­б­ран­ных им ру­ко­пис­ных и эпи­гра­фи­че­ских ма­те­риа­лов (от­час­ти сфаль­си­фи­ци­ро­ван­ных). В конце XIX века на тер­ри­то­рии Российской им­пе­рии бы­ло около 40 ка­ра­им­ских об­щин и дей­ст­во­ва­ло 20 ка­ра­им­ских си­на­гог (ке­насс). Со­глас­но пе­ре­пи­си 1897 года, об­щая чис­лен­ность караимов в Российской им­пе­рии со­став­ля­ла около 13 тысяч человек. В конце XIX - начачале XX веков в Ев­па­то­рии бы­ли соз­да­ны Алек­санд­ров­ское ка­ра­им­ское ду­хов­ное училище и библиотека «Ка­рай-би­ти­кли­ги», в Мо­ск­ве из­да­вал­ся журнал «Ка­ра­им­ская жизнь», в Виль­но - журнал «Ка­ра­им­ское сло­во».

В XIX-XX веках караимы Восточной Ев­ро­пы ча­стич­но от­хо­дят от ре­лигиозных тра­ди­ций и фор­ми­ру­ют­ся в эт­ническую груп­пу. В XX веке по­лу­чи­ла рас­про­стра­не­ние тео­рия про­ис­хо­ж­де­ния вос­точ­ноев­ро­пей­ских караимов от хазар (тюр­ков), про­па­ган­ди­ро­вав­шая­ся ка­ра­им­ским об­щественно-ре­лигиозным дея­те­лем С.М. Шап­ша­лом (1873-1961 годы). В го­ды 2-й ми­ро­вой вой­ны при­зна­ние на­цист­ским ру­ко­вод­ством Гер­ма­нии тюркского про­ис­хо­ж­де­ния вос­точ­но­ев­ро­пей­ских караимов спас­ло их от унич­то­же­ния.

В по­сле­во­ен­ный пе­ри­од большое число еги­пет­ских, ирак­ских и ту­рец­ких караимов пе­ре­се­ли­лась в Из­ра­иль. К началу XXI века караимы в Из­раи­ле на­счи­ты­ва­ли около 20 тысяч человек. Основные цен­тры - Рам­ла, Аш­дод и другие. Ие­ру­са­лим­ская ка­ра­им­ская си­на­го­га, ос­но­ва­ние ко­то­рой при­пи­сы­ва­ет­ся Ана­ну бен Да­ви­ду - од­на из древ­ней­ших дей­ст­вую­щих си­на­гог в ми­ре.

2) На­род в Ук­раи­не (около 1200 человек), Рос­сии (366 человек, в основном в Мо­ск­ве и Санкт-Пе­тер­бур­ге - 2002 год, пе­ре­пись), Лит­ве (до 300 человек), Поль­ше (45 человек). Бы­то­вая куль­ту­ра со­че­та­ет куль­ту­ру ок­ру­жаю­щих на­ро­дов и эле­мен­ты еврейских тра­ди­ции; куль­ту­ра крым­ских караимов близ­ка к крым­ско-та­тар­ской. С конца XX века воз­ни­ка­ют ка­ра­им­ские об­щественные ор­га­ни­за­ции.

Иллюстрации:

Ке­нас­са в Чу­фут-Ка­ле. XVI-XVIII века.

Ка­ра­им­ское клад­би­ще в Иоса­фа­то­вой до­ли­не у Чу­фут-Ка­ле.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)