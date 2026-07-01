КАРАИМСКИЙ ЯЗЫК

КАРАИМСКИЙ ЯЗЫК - язык во­сточ­но­ев­ро­пей­ских ка­раи­мов .

Рас­про­стра­нён ост­ров­ка­ми в Лит­ве, Ук­раи­не, Рос­сии и Поль­ше. Чис­ло го­во­ря­щих на Караимском языке в Рос­сии 88 человек (2002 год, пе­ре­пись), од­на­ко, по мне­нию линг­ви­стов, та­ко­вы­ми на­зва­ли се­бя но­си­те­ли ка­ра­им­ско­го диа­лек­та крым­ско-та­тар­ско­го язы­ка и к то­му же не все они в дей­ст­ви­тель­но­сти вла­де­ют им.

Караимский язык от­но­сит­ся к кып­чак­ской груп­пе тюрк­ских язы­ков. Наи­бо­лее бли­зок к крым­ско-та­тар­ско­му (крым­та­тар­ско­му) языку, ка­ра­чае­во-бал­кар­ско­му язы­ку и ку­мык­ско­му язы­ку. Име­ет 3 диа­лек­та, ко­то­рые от­ли­ча­ют­ся главным образом в лек­си­ке и фо­не­ти­ке: тра­кай­ский (Лит­ва), (луц­ко-)га­лиц­кий (Западная Ук­раи­на), крым­ский. По­след­ний к началу XX века был фак­ти­че­ски вы­тес­нен сред­ним диа­лек­том крым­ско-татарского языка с со­хра­не­ни­ем лишь ря­да геб­ра­из­мов. В вокализме тра­кай­ско­го и крым­ско­го диа­лек­тов по 8 клас­сических тюркских фо­нем, га­лиц­ко­го - 6 фо­нем, в нём ла­биа­ли­зо­ван­ные глас­ные пе­ред­не­го ря­да ö, ӱ пе­ре­шли со­от­вет­ст­вен­но в «э», «и»; сравните тра­кай­ское / крым­ское «кöз» ‘глаз’, «кӱн» ‘день’ и га­лиц­кое «кэз», «кин». В кон­со­нан­тиз­ме ко­неч­ные «ш», «ч» тра­кай­ско­го и крым­ско­го диа­лек­тов со­от­вет­ст­ву­ют в га­лиц­ком фо­не­мам «с», «ц»: ср. «баш» и «бас» ‘голова’, «чач» и «цац» ‘волосы’. В син­так­си­се тра­кай­ско­го и га­лиц­ко­го диа­лек­тов за­мет­но силь­ное влия­ние славянских язы­ков. В лек­си­ке со­хра­ни­лась древ­няя тюркская и кып­чак­ская ос­но­ва (тра­кай­ское «тöря-», крым­ское «тöре-», га­лиц­кое «тэ­ре-» ‘рожать’; тра­кай­ское «öксюз», крым­ское «öксӱз», га­лиц­кое «эк­сиз» ‘сирота’); ха­рак­тер­ны ран­ние за­им­ст­во­ва­ния из древ­не­ев­рей­ско­го язы­ка, гре­че­ско­го, италь­ян­ско­го, а так­же позд­ние за­им­ст­во­ва­ния из ли­товского, русского, поль­ско­го, украинского, бе­ло­русского язы­ков. Еди­ный литературный Караимский язык не сфор­ми­ро­вал­ся. Ис­поль­зо­ва­лись сис­те­мы пись­ма на ос­но­ве еврейского квад­рат­но­го пись­ма, латинской и русской гра­фи­ки. С конца XIX века для пе­ча­ти ис­поль­зу­ют­ся ал­фа­ви­ты на рус­ской (Ук­раи­на, Рос­сия) и ла­тин­ской (Лит­ва, Поль­ша) гра­фических ос­но­вах. Со­хра­ни­лись ру­ко­пис­ные пе­ре­во­ды Биб­лии , мо­лит­вен­ни­ков (ста­рей­шие - с XIV века). Пе­чат­ные из­да­ния - с XIX века. Пер­вая кни­га на Караимском языке - пе­ре­вод Пя­ти­кни­жия Мои­сее­ва - из­да­на в Ев­па­то­рии в 1841 году.

Сло­ва­ри: Ка­ра­им­ско-рус­ско-поль­ский сло­варь. М., 1974.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)