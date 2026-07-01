КАРАИМСКИЙ ЯЗЫК
КАРАИМСКИЙ ЯЗЫК - язык восточноевропейских караимов.
Распространён островками в Литве, Украине, России и Польше. Число говорящих на Караимском языке в России 88 человек (2002 год, перепись), однако, по мнению лингвистов, таковыми назвали себя носители караимского диалекта крымско-татарского языка и к тому же не все они в действительности владеют им.
Караимский язык относится к кыпчакской группе тюркских языков. Наиболее близок к крымско-татарскому (крымтатарскому) языку, карачаево-балкарскому языку и кумыкскому языку. Имеет 3 диалекта, которые отличаются главным образом в лексике и фонетике: тракайский (Литва), (луцко-)галицкий (Западная Украина), крымский. Последний к началу XX века был фактически вытеснен средним диалектом крымско-татарского языка с сохранением лишь ряда гебраизмов. В вокализме тракайского и крымского диалектов по 8 классических тюркских фонем, галицкого - 6 фонем, в нём лабиализованные гласные переднего ряда ö, ӱ перешли соответственно в «э», «и»; сравните тракайское / крымское «кöз» ‘глаз’, «кӱн» ‘день’ и галицкое «кэз», «кин». В консонантизме конечные «ш», «ч» тракайского и крымского диалектов соответствуют в галицком фонемам «с», «ц»: ср. «баш» и «бас» ‘голова’, «чач» и «цац» ‘волосы’. В синтаксисе тракайского и галицкого диалектов заметно сильное влияние славянских языков. В лексике сохранилась древняя тюркская и кыпчакская основа (тракайское «тöря-», крымское «тöре-», галицкое «тэре-» ‘рожать’; тракайское «öксюз», крымское «öксӱз», галицкое «эксиз» ‘сирота’); характерны ранние заимствования из древнееврейского языка, греческого, итальянского, а также поздние заимствования из литовского, русского, польского, украинского, белорусского языков. Единый литературный Караимский язык не сформировался. Использовались системы письма на основе еврейского квадратного письма, латинской и русской графики. С конца XIX века для печати используются алфавиты на русской (Украина, Россия) и латинской (Литва, Польша) графических основах. Сохранились рукописные переводы Библии, молитвенников (старейшие - с XIV века). Печатные издания - с XIX века. Первая книга на Караимском языке - перевод Пятикнижия Моисеева - издана в Евпатории в 1841 году.
Словари: Караимско-русско-польский словарь. М., 1974.