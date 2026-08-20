КАРАХАНИДЫ
КАРАХАНИДЫ - мусульманская тюркская династия.
Стояла во главе Караханидского государства, возникшего в X веке в Семиречье и на западе Восточного Туркестана (в Кашгарии). Сведения о первых Карахнидах легендарны. Наибольшую роль в образовании гос-ва Карахнидов сыграли племена тюрок - карлуков, чигилей и ягма. Название династии условно и основано на употреблении в титулатуре верховных правителей слова «кара» (кара-хан, кара-каган) в значении «главный». Во главе династии Карахнидов стоял тамгачхан (хан ханов).
Термин «Карахниды» введён российским востоковедом середины XIX века В.В. Григорьевым. Есть разные мнения о происхождении Карахнидов. По одной версии, династия Карахнидов вышла из среды ягма с Южного Тянь-Шаня, так как, согласно персидскому источнику начала XII века, «падишаха ягма именуют "Богра-ханом"». Именно этот титул носил первый Карахнид. По другой версии, Карахниды происходили из племени карлуков.
В 960 году в Семиречье 200 шатров тюрок приняли ислам. Этот факт связан с родоначальником династии Карахнидов - каганом Сатук Богра-ханом, который первым принял новую веру и мусульманское имя Абдул-Керим. Его сын Муса, приняв титул кагана, объявил ислам государственной религией. Столицей государства Карахнидов стал Кашгар. Наиболее крупные представители Карахнидов - Хасан, Наср, Юсуф Кадыр (конец X века), Ибрахим (1046/47-1068 годы), Арслан (1102-1130 годы). Верховная власть Карахнидов имела патриархальные черты. Все земли считались собственностью правящей династии. Старое сословие крупных землевладельцев дихкан было упразднено. Структура государства Карахнидов отражала синтез кочевой и оседлой традиций, поскольку в него входили как области кочевого скотоводства, так и оседлого земледелия. Свидетельства культурных достижений эпохи Карахнидов - письменные памятники на тюркских языках «Кутадгу билиг» («Благодатное знание») Юсуфа Баласагуни, «Дивану лугат-ат-тюрк» («Словарь тюркских наречий») Махмуда Кашгари и памятники архитектуры (мавзолеи: Айша-Биби, Бабаджи-хатун, Карахана близ города Тараза).
В конце X века Карахниды вели войны с государством Саманидов, оспаривали у них власть в Мавераннахре и захватили их столицу Бухару. К 1005 году Карахниды овладели Мавераннахром. Государство было разделено на уделы, в которых правили члены караханидского рода - илекханы. Семиречье и Кашгария вошли в восточное владение, а Мавераннахр - в западное владение с центром в Узгенде, а затем в Самарканде. Со временем эти владения обособились и воевали друг с другом, что предрешило в 1089 году захват Самарканда тюрками-сельджуками, чьи войска дошли до Узгенда. Карахниды признали верховную власть Сельджукидов. В 1212 году последний Карахнид - Клыч Арслан был убит хорезмшахом Мухаммедом.