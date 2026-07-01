КАРАГЕОРГИЙ ГЕОРГИЙ ПЕТРОВИЧ

КАРАГЕОРГИЙ ГЕОРГИЙ ПЕТРОВИЧ - пред­во­ди­тель Пер­во­го серб­ско­го вос­ста­ния 1804–1813 годов , ос­но­ва­тель сербской кня­же­ской ди­на­стии Ка­ра­ге­ор­гие­ви­чей (1808 год).

Ро­дил­ся в бед­ной кре­сть­ян­ской се­мье на тер­ри­то­рии Ос­ман­ской им­пе­рии , уча­ст­во­вал в ав­ст­ро-турецкой вой­не 1788-1790 годов в со­ста­ве сербского доб­ро­вольческого фор­ми­ро­ва­ния австрийской ар­мии в зва­нии ун­тер-офи­це­ра. По пре­да­нию, за храб­рость был про­зван тур­ка­ми Карагеоргием. По­сле окон­ча­ния вой­ны ос­тал­ся в Бел­град­ском па­ша­лы­ке, где за­ни­мал­ся тор­гов­лей ско­том. Ак­тив­но вы­сту­пал про­тив за­хва­та па­ша­лы­ка мя­теж­ны­ми яны­чар­ски­ми вое­на­чаль­ни­ка­ми (да­хия­ми) в 1801 году.

В феврале 1804 года на со­б­ра­нии сербских пов­стан­цев в Ораш­це из­бран их вер­хов­ным во­ж­дём. До 1806 года вы­сту­пал на сто­ро­не сул­та­на в борь­бе про­тив мя­теж­ни­ков-се­па­ра­тис­тов, за­тем вы­дви­нул про­грам­му соз­да­ния ав­то­ном­но­го Серб­ско­го княжества, ко­то­рое на­ме­ре­вал­ся воз­гла­вить. По­сле взя­тия в 1806 году пов­стан­ца­ми Бел­гра­да Карагеоргий про­воз­гла­сил се­бя кня­зем, соз­дал ор­га­ны административного управ­ле­ния, в том числе Пра­ви­тель­ст­вую­щий со­вет серб­ский, ко­то­рый при­знал Карагеоргия (вер­хов­ным се­рб­ским пред­во­дите­лем в 1808 году). Его при­тя­за­ния бы­ли под­дер­жа­ны Рос­си­ей, на­хо­див­шей­ся в 1806-1812 году в со­стоя­нии вой­ны с Тур­ци­ей. По­сле за­клю­че­ния в ию­не 1807 года русско-сербской кон­вен­ции Ка­ра­ге­ор­гия-Пау­луч­чи сербские пов­стан­цы и русские вой­ска совместно вое­ва­ли про­тив ту­рок. В мае 1812 года Рос­сия вы­шла из вой­ны, под­пи­сав Бу­ха­рест­ский мир 1812 года, по ко­то­ро­му Пор­та обя­за­лась пре­дос­та­вить пов­стан­цам ам­ни­стию, а Сер­бии ав­то­но­мию. Ус­ло­вия мира вы­пол­не­ны не бы­ли, а вос­ста­ние жес­то­ко по­дав­ле­но осе­нью 1813 года.

По­сле по­ра­же­ния вос­ста­ния Карагеоргий бе­жал на тер­ри­то­рию Австрийской им­пе­рии, а от­ту­да в Рос­сию, где по­лу­чил от русского пра­ви­тель­ст­ва зем­ли в Бес­са­ра­бии. В 1817 году тай­но вер­нул­ся в Сер­бию для под­го­тов­ки но­во­го вос­ста­ния совместно с гре­ка­ми. Был обез­глав­лен убий­ца­ми, по­дос­лан­ны­ми его по­ли­тическим со­пер­ни­ком Ми­ло­шем Об­ре­но­ви­чем , став­шим впо­след­ст­вии ро­до­на­чаль­ни­ком сербской кня­же­ской ди­на­стии Об­ре­но­ви­чей. Карагеоргию по­свя­ще­ны два сти­хо­тво­ре­ния А.С. Пуш­ки­на.