КАРАГЕОРГИЙ ГЕОРГИЙ ПЕТРОВИЧ
КАРАГЕОРГИЙ ГЕОРГИЙ ПЕТРОВИЧ - предводитель Первого сербского восстания 1804–1813 годов, основатель сербской княжеской династии Карагеоргиевичей (1808 год).
Родился в бедной крестьянской семье на территории Османской империи, участвовал в австро-турецкой войне 1788-1790 годов в составе сербского добровольческого формирования австрийской армии в звании унтер-офицера. По преданию, за храбрость был прозван турками Карагеоргием. После окончания войны остался в Белградском пашалыке, где занимался торговлей скотом. Активно выступал против захвата пашалыка мятежными янычарскими военачальниками (дахиями) в 1801 году.
В феврале 1804 года на собрании сербских повстанцев в Орашце избран их верховным вождём. До 1806 года выступал на стороне султана в борьбе против мятежников-сепаратистов, затем выдвинул программу создания автономного Сербского княжества, которое намеревался возглавить. После взятия в 1806 году повстанцами Белграда Карагеоргий провозгласил себя князем, создал органы административного управления, в том числе Правительствующий совет сербский, который признал Карагеоргия (верховным сербским предводителем в 1808 году). Его притязания были поддержаны Россией, находившейся в 1806-1812 году в состоянии войны с Турцией. После заключения в июне 1807 года русско-сербской конвенции Карагеоргия-Паулуччи сербские повстанцы и русские войска совместно воевали против турок. В мае 1812 года Россия вышла из войны, подписав Бухарестский мир 1812 года, по которому Порта обязалась предоставить повстанцам амнистию, а Сербии автономию. Условия мира выполнены не были, а восстание жестоко подавлено осенью 1813 года.
После поражения восстания Карагеоргий бежал на территорию Австрийской империи, а оттуда в Россию, где получил от русского правительства земли в Бессарабии. В 1817 году тайно вернулся в Сербию для подготовки нового восстания совместно с греками. Был обезглавлен убийцами, подосланными его политическим соперником Милошем Обреновичем, ставшим впоследствии родоначальником сербской княжеской династии Обреновичей. Карагеоргию посвящены два стихотворения А.С. Пушкина.