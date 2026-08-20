КАРАГЕОРГИЕВИЧИ
КАРАГЕОРГИЕВИЧИ - сербская княжеская (XIX век), королевская (с 1903 года) династия.
Правила в Сербии до 1918 года, затем в Королевстве сербов, хорватов и словенцев (Королевство СХС; 1918-1929 годы) и Югославии (1929-1945 годы; фактически до 1941 года). Основал династию предводитель Первого сербского восстания 1804-1813 годов Георгий Петрович, по прозванию Чёрный Георгий - Карагеоргий, князь Сербии в 1808-1813 годах. В 1842-1858 годах у власти в Сербии находился сын Карагеоргия князь Александр. Карагеоргиевичи вновь пришли к власти в Сербии в результате переворота 1903 года, когда королём Сербии был провозглашён внук Карагеоргия Пётр (короновался под именем Петра I). С 1914 года соправителем Петра I стал его второй сын принц Александр, назначенный наследником престола. С 1921 года он правил самостоятельно в Королевстве СХС, а затем в Югославии под именем Александра I. В 1934 году Александр I был убит во время официального визита во Францию. При его малолетнем сыне Петре II до 1941 года наместником (регентом) был князь Павел Карагеоргиевич. Пётр II получил всю полноту власти в результате офицерского путча 27.03.1941 года, но уже 14.04.1941 года после оккупации Югославии гитлеровской Германией и её союзниками эмигрировал в Великобританию.
На Учредительном собрании 29.11.1945 года в Югославии была ликвидирована монархия и установлен республиканский строй, а Карагеоргиевичи лишены прав на престол. После распада Югославии в 1991 году представители семьи Карагеоргиевичей стали посещать Сербию, часть из них вернулась в Белград, где им возвращён один из королевских дворцов.