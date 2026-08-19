КАРАГАШИ

КАРАГАШИ (но­гай­цы-ка­ра­га­ши, аст­ра­хан­ские но­гай­цы; са­мо­на­зва­ние - ка­ра­гаш-но­гай­лар, от «ка­ра­гаш» - чёр­ное де­ре­во; татарское - ка­ра­га­чи) - эт­ни­че­ская груп­па но­гай­цев в Аст­ра­хан­ской области.

Чис­лен­ность 7-8 тысяч человек (2008 год, оцен­ка), в пе­ре­пи­сях часть при­чис­ля­ла се­бя к та­та­рам. Ком­пакт­но про­жи­ва­ют в Крас­но­яр­ском районе, село Ла­пас Ха­ра­ба­лин­ско­го района, село Рас­то­пу­лов­ка При­волж­ско­го района и в при­го­род­ных по­сёл­ках Ас­т­раха­ни - Ки­ри-Ки­ли, Сво­бод­ный, Ян­го-Аул и мик­ро­рай­оне име­ни Ба­ба­евско­го. Со­хра­ня­ют ка­ра­гаш­ский диа­лект но­гай­ско­го языка (аст­ра­хан­ских но­гай­цев-ка­ра­га­шей язык), го­во­рят так­же на ка­захском, татарском и русском язы­ках. Ве­рую­щие Карагаши – сун­ни­ты ха­на­фит­ско­го маз­ха­ба.

Про­ис­хо­ж­де­ние Карагашей свя­за­но с Ма­лой Но­гай­ской Ор­дой (Ка­зы­ев улус), ко­то­рая в середине XVI века от­де­ли­лась от дрeвних но­гайцев Вол­ги и Ура­ла и пе­ре­се­ли­лась на Северный Кав­каз. По пре­да­ни­ям, Карагаши ко­че­ва­ли то­гда в рай­оне современного города Пя­ти­горск. В 1720-1740-х годах вме­сте с другими ногай­ца­ми Ма­лой Но­гай­ской Ор­ды бы­ли под­чи­не­ны кал­мы­ка­ми и до конца XVIII века ко­че­ва­ли в пре­де­лах Кал­мыц­ко­го хан­ст­ва. В 1771 году по­сле ли­к­ви­да­ции Кал­мыц­ко­го хан­ст­ва бы­ли оставле­ны в Крас­но­яр­ском уезде Ас­т­ра­хан­ской губернии, в официальных до­ку­мен­тах упо­ми­на­ют­ся как кундров­ские та­та­ры. В 1788 году бы­ли об­ра­зо­ва­ны два се­ле­ния Карагашей - Сеи­тов­ка и Хо­же­та­ев­ка, во 2-й половине XIX века - другие по­се­ле­ния на ле­во­бе­ре­жье Вол­ги, в начале XX века - в ок­ре­ст­но­стях Астраха­ни. Де­ли­лись на ро­ды, объе­ди­няв­шие­ся в 4 пле­ме­ни (куб): най­ман, ас, ман­гыт и от­де­лив­шие­ся от най­ма­нов то­бет­пес. Ка­ж­дый род управ­лял­ся со­ве­том ста­рей­шин (маслагат), имел свои ме­четь и ме­сто на клад­би­ще, там­гу и бое­вой клич. Отдельные ро­ды в со­ста­ве Карагашей об­ра­зо­вы­ва­ли ко­че­вав­шие вме­сте с Карагашами ман­гыш­лак­ские турк­ме­ны (тур­кпен) и ка­зан­ские та­та­ры (кал­пак), в конце XVIII - начале XIX веков слу­жив­шие в Российской ар­мии, за­тем по­се­лив­шие­ся в ка­зах­ской Бу­ке­ев­ской Ор­де и во 2-й половине XIX века при­пи­сан­ные к об­ще­ст­ву Карагашей. Не­ко­то­рые груп­пы Карагашей, тес­но свя­зан­ные с ка­за­ха­ми Бу­ке­евской Ор­ды, ис­пы­та­ли влия­ние ка­захского языка и куль­ту­ры; во 2-й четверти - середине 19 века пе­ре­се­ли­лись к селу Хан­ская став­ка (ны­не поселок Ур­да Запад­но-Ка­зах­стан­ской области, Ка­зах­стан). С 1926 года в пе­ре­пи­сях Карагаши от­но­си­лись к та­та­рам, в шко­лах пре­по­да­ва­ние ве­лось на татарском языке, с 1964 года - на рус­ском. С конца 1980-х годов у Карагашей идёт про­цесс воз­ро­ж­де­ния са­мо­соз­на­ния и но­гай­ской куль­ту­ры, ус­та­нав­ли­ва­ют­ся тес­ные контак­ты с но­гай­ца­ми Северного Кав­ка­за. В 1990-х годах в шко­лах вве­де­но пре­по­да­ва­ние но­гай­ского язы­ка и ли­те­ра­ту­ры. В 1991 году в Ас­т­ра­ха­ни соз­да­но Общество но­гай­ской куль­ту­ры Астрахан­ской области «Бир­лик», в 2003 году - Мо­ло­дёж­ный центр но­гай­ской куль­ту­ры «Эди­ге». Про­водят­ся ежегод­ные меж­ре­гио­наль­ные Джа­ни­бе­ков­ские чте­ния, Дни но­гай­ской культуры, соз­да­ют­ся пе­сен­ные и тан­це­валь­ные кол­лек­ти­вы.

Раз­ра­бот­ка га­зо­во­го ме­сто­рож­де­ния в рай­оне компакт­но­го про­жи­ва­ния Карагашей при­ве­ла к не­об­хо­ди­мо­сти их пе­ре­се­ле­ния из са­ни­тар­но-защитной зо­ны и, как след­ст­вие, к ус­ко­ре­нию ас­си­ми­ля­ции .

Основное тра­диционное за­ня­тие - по­лу­ко­че­вое ско­то­вод­ст­во. С конца XIX века раз­ви­ва­ет­ся ово­ще­вод­ст­во, с начала XX века - рыболовст­во. С кол­лек­ти­ви­за­ци­ей конца 1920-х - начала 1930-х годов Карагаши на­силь­ст­вен­но пе­ре­во­дят на осед­лость, ры­бо­лов­ст­во ста­но­вит­ся основным за­ня­ти­ем. Со­хра­ня­ет­ся искусство из­го­тов­ле­ния тю­фя­ков (мнде­ров) в шёл­ко­вых чех­лах с ап­пли­ка­ци­ей (кар­га тел). До 1970-х годов де­ла­ли вой­лоч­ные ков­ры-кии­зы (кий­ез). Калмыцкое влия­ние про­сле­жи­ва­ет­ся в ти­пе раз­бор­ной юр­ты (ка­раш ий). Характер­ны жен­ские го­лов­ной убор мез­бек и боб­ро­вая шап­ка. Де­вуш­ки до 1930-х годов но­си­ли серь­гу в пра­вой ноз­д­ре (ал­ка). Бы­ли распро­стра­не­ны эле­мен­ты татарской оде­ж­ды (например, жен­ская рас­пис­ная обувь или муж­ские тю­бе­тей­ки), узбекские ха­ла­ты и тка­ни для жен­ской оде­ж­ды. Со­хра­ня­ют­ся блю­да но­гай­ской кух­ни и осо­бен­но­сти сва­деб­но­го об­ря­да. Эпические и бы­то­вые пес­ни (джыр, озын но­гай джыр) ис­пол­ня­ют­ся муж­чи­на­ми (без со­про­во­ж­де­ния). Из­вест­ные пев­цы: Кур­бан-Га­зи из Кер­мен­чи­ка, Мам­бет Кыр­ки­ле (конец XIX - начало XX веков), Аб­дул­ла Ша­му­ков (1911-1991 годы) из села Ла­пас. В XX веке бы­ли за­им­ст­во­ва­ны эле­мен­ты татарского пе­сен­но­го и танцеваль­но­го фольк­ло­ра. Музыкальные ин­ст­ру­мен­ты - гар­мо­ни­ка (саз, преж­нее название ко­быз) и бу­бен (ка­бал); до конца 1990-х годов со­храня­лась тра­ди­ция иг­ры на дом­бре. Рас­про­стра­не­но по­чи­та­ние су­фий­ско­го ау­лья (мес­та по­гре­бе­ния) Се­ит Ба­ба Хо­же­тай­лы на клад­би­ще у села Ма­лый Арал Крас­но­яр­ско­го района. Из Карагашей вы­шли вид­ные дея­те­ли про­све­ти­тель­ст­ва: А.И. Уме­ров (Гу­ма­ри) (1867-1933 годы) - ре­лигиозный дея­тель, про­по­вед­ник идей джа­ди­диз­ма в Ас­т­ра­хан­ском крае; А.-Х.Ш. Джа­ни­бе­ков (1879-1955 годы), занимав­ший­ся сбо­ром фольк­ло­ра и эт­но­гра­фи­ей но­гай­цев, уча­ст­во­вав­ший в со­зда­нии современной но­гай­ской пись­мен­но­сти.

Иллюстрация:

Ко­стюм ка­ра­гаш­ской не­ве­сты. Аст­ра­хан­ский го­су­дар­ствен­ный объе­ди­нён­ный ис­то­ри­ко-ар­хи­тек­тур­ный му­зей-за­по­вед­ник.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)