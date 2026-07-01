КАРАГАНДА

КАРАГАНДА - го­род в центральной час­ти Ка­зах­ста­на, административный центр Ка­ра­ган­дин­ской области.

Население 429,2 тысяч человек (2008 год). Железнодорожная стан­ция. Узел ав­то­до­рог. Ме­ж­ду­народный аэ­ро­порт «Са­ры-Ар­ка».

Ос­но­ва­на как шах­тёр­ское по­се­ле­ние в цен­тре Ка­ра­ган­дин­ско­го уголь­но­го бас­сей­на. Ста­тус по­сёл­ка с 1931 года, го­ро­да - с 1934 года, с 1936 года об­ла­ст­ной центр. В го­ды Великой Отечественной вой­ны Караганда пре­вра­ти­лась в круп­ный уг­ле­до­бы­ваю­щий центр СССР. В 1930-1950-е годы - центр Ка­ра­ган­дин­ско­го ис­пра­ви­тель­но-тру­до­во­го ла­ге­ря.

Современный го­род был об­ра­зо­ван из отдельных мас­си­вов за­строй­ки (Ста­рый го­род, Но­вый го­род, Май­ку­дук, Боль­шая Ми­хай­лов­ка, Фё­до­ров­ка и других). По пер­во­му ген­пла­ну (раз­ра­бо­тан в 1934-1938 годах московскими ар­хи­тек­то­ра­ми под руководством А.И. Куз­не­цо­ва) ве­лось строи­тель­ст­во рай­онов, свя­зан­ных пря­мо­уголь­ной се­тью транс­порт­ных ма­ги­ст­ра­лей. При осу­ще­ст­в­ле­нии ген­пла­на 1971 года ста­рая и но­вая час­ти Караганды бы­ли объ­е­ди­не­ны, в юго-восточном рай­оне сфор­ми­ро­ван городской центр. Сре­ди по­стро­ек - Дво­рец куль­ту­ры гор­ня­ков с ка­захскими де­ко­ра­тив­ны­ми мо­ти­ва­ми (1940 год и 1950-1952 годы, ар­хи­тек­то­ры И.И. Брен­нер, Я.А. Янош), мо­ну­мен­таль­ный Дво­рец спор­та имени Н. Аб­ди­ро­ва (1957 год, архитектор А.М. Мек­сель), па­мят­ник «Шах­тёр­ская сла­ва» (1974 год, скульп­тор А.П. Би­лык). В 1990-2000-е годы соз­дан городской Эт­но­парк, по­строе­ны ме­четь , пра­во­слав­ный Вве­ден­ский храм.

В Караганде - Цен­траль­но­ка­зах­стан­ское от­де­ле­ние Ка­захской Академии наук; вклю­ча­ет научно-исследовательские институты: ор­га­нического син­те­за и уг­ле­хи­мии, хи­ми­ко-ме­тал­лур­ги­чес­кий; при­клад­ной ма­те­ма­ти­ки; про­блем ком­плекс­но­го ос­во­е­ния недр; фи­то­хи­мии. 15 ву­зов, в том числе го­су­дар­ст­вен­ные – Медицинская ака­де­мия (1950 год), Университет имени Е.А. Бу­ке­то­ва (1938 год; современное название и ста­тус с 1971 года), Тех­нический университет (1953 год; современное название и ста­тус с 1996 года), Юри­дический институт МВД Рес­пуб­ли­ки Ка­зах­стан имени Б. Бей­се­но­ва (1969 год). Сре­ди не­го­су­дарственных ву­зов - Ка­зах­стан­ско-Российский унститут, Институт язы­ка и пе­ре­во­да «Лин­гва» (Гу­ма­ни­тар­ный университет). Об­ла­ст­ная уни­вер­саль­ная на­учная библиотека имени Н.В. Го­го­ля (1938 год), Об­ла­ст­ная юно­ше­ская библиотека (1976 год). Му­зеи: Об­ла­ст­ной крае­вед­че­ский (1932 год, современное назввание с 1938 года), Об­ла­ст­ной му­зей изо­бра­зительного искусства (1988 год), Эко­ло­гический му­зей. Те­ат­ры: Об­ла­ст­ной руссский дра­ма­тический имени К.С. Ста­ни­слав­ско­го (1930 год), Об­ла­ст­ной ка­захский дра­ма­тический имени С. Сей­фул­ли­на (1932 год), музыкальной ко­ме­дии (1973 год). Об­ла­ст­ная фи­лар­мо­ния, в её со­ста­ве - Сим­фо­нический ор­кестр (1984 год). Цирк (1983 год). Бо­та­нический сад. Фут­боль­ный клуб «Шах­тёр» (ста­ди­он «Шах­тёр», 19,5 тысяч мест) - брон­зо­вый при­зёр чем­пио­на­та Ка­зах­ста­на (1995 год).

Центр рай­она до­бы­чи уг­ля, в том числе кок­сую­ще­го­ся (Ка­ра­ган­дин­ский уголь­ный бас­сейн). В Караганде - штаб-квар­ти­ра объ­е­ди­не­ния «Ка­ра­ган­да­уголь». Ма­ши­но­строе­ние и ме­тал­ло­об­ра­бот­ка (про­изводство энер­ге­ти­че­ско­го и гор­но-шахт­но­го обо­ру­до­ва­ния, элек­тро­тех­нических из­де­лий и другое). Пред­при­ятия лёг­кой, пи­ще­вой (мо­лоч­ная про­дук­ция, без­ал­ко­голь­ные на­пит­ки и другое), ме­бель­ной промышленности. Про­изводство музыкальных ин­ст­ру­мен­тов , строй­ма­те­риа­лов (ще­бень, гра­вий, сте­но­вые ма­те­риа­лы и других).

Иллюстрация:

Ка­ра­ган­да. Дво­рец куль­ту­ры гор­ня­ков. 1940 и 1950-1952 годы. Ар­хи­тек­то­ры И.И. Брен­нер, Я.А. Янош.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)