КАРАГАНДА
КАРАГАНДА - город в центральной части Казахстана, административный центр Карагандинской области.
Население 429,2 тысяч человек (2008 год). Железнодорожная станция. Узел автодорог. Международный аэропорт «Сары-Арка».
Основана как шахтёрское поселение в центре Карагандинского угольного бассейна. Статус посёлка с 1931 года, города - с 1934 года, с 1936 года областной центр. В годы Великой Отечественной войны Караганда превратилась в крупный угледобывающий центр СССР. В 1930-1950-е годы - центр Карагандинского исправительно-трудового лагеря.
Современный город был образован из отдельных массивов застройки (Старый город, Новый город, Майкудук, Большая Михайловка, Фёдоровка и других). По первому генплану (разработан в 1934-1938 годах московскими архитекторами под руководством А.И. Кузнецова) велось строительство районов, связанных прямоугольной сетью транспортных магистралей. При осуществлении генплана 1971 года старая и новая части Караганды были объединены, в юго-восточном районе сформирован городской центр. Среди построек - Дворец культуры горняков с казахскими декоративными мотивами (1940 год и 1950-1952 годы, архитекторы И.И. Бреннер, Я.А. Янош), монументальный Дворец спорта имени Н. Абдирова (1957 год, архитектор А.М. Мексель), памятник «Шахтёрская слава» (1974 год, скульптор А.П. Билык). В 1990-2000-е годы создан городской Этнопарк, построены мечеть, православный Введенский храм.
В Караганде - Центральноказахстанское отделение Казахской Академии наук; включает научно-исследовательские институты: органического синтеза и углехимии, химико-металлургический; прикладной математики; проблем комплексного освоения недр; фитохимии. 15 вузов, в том числе государственные – Медицинская академия (1950 год), Университет имени Е.А. Букетова (1938 год; современное название и статус с 1971 года), Технический университет (1953 год; современное название и статус с 1996 года), Юридический институт МВД Республики Казахстан имени Б. Бейсенова (1969 год). Среди негосударственных вузов - Казахстанско-Российский унститут, Институт языка и перевода «Лингва» (Гуманитарный университет). Областная универсальная научная библиотека имени Н.В. Гоголя (1938 год), Областная юношеская библиотека (1976 год). Музеи: Областной краеведческий (1932 год, современное назввание с 1938 года), Областной музей изобразительного искусства (1988 год), Экологический музей. Театры: Областной руссский драматический имени К.С. Станиславского (1930 год), Областной казахский драматический имени С. Сейфуллина (1932 год), музыкальной комедии (1973 год). Областная филармония, в её составе - Симфонический оркестр (1984 год). Цирк (1983 год). Ботанический сад. Футбольный клуб «Шахтёр» (стадион «Шахтёр», 19,5 тысяч мест) - бронзовый призёр чемпионата Казахстана (1995 год).
Центр района добычи угля, в том числе коксующегося (Карагандинский угольный бассейн). В Караганде - штаб-квартира объединения «Карагандауголь». Машиностроение и металлообработка (производство энергетического и горно-шахтного оборудования, электротехнических изделий и другое). Предприятия лёгкой, пищевой (молочная продукция, безалкогольные напитки и другое), мебельной промышленности. Производство музыкальных инструментов, стройматериалов (щебень, гравий, стеновые материалы и других).
Иллюстрация:
Караганда. Дворец культуры горняков. 1940 и 1950-1952 годы. Архитекторы И.И. Бреннер, Я.А. Янош.