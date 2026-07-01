КАРАЕВ КАРА АБУЛЬФАЗ ОГЛЫ

КАРАЕВ КАРА АБУЛЬФАЗ ОГЛЫ - азербайджанский и российский ком­по­зи­тор, пе­да­гог, об­щественный дея­тель, народный артистр СССР (1959 год), академик Академии наук Азербайджанской ССР (1959 год), Ге­рой Социалистического Тру­да (1978 год).

Учил­ся в Азербайджанской консерватории, в 1946 году окон­чил Московскиую консерваторию по клас­су Д.Д. Шос­та­ко­ви­ча (учил­ся так­же у А.Н. Алек­сан­д­ро­ва). В 1946-1982 годах пре­по­да­вал в Азербайджанской консерватории (профессор с 1959 года, в 1950-1953 годах рек­тор). Сре­ди уче­ни­ков: Р. Гад­жи­ев, А. Ме­ли­ков, Х. Мир­за-за­де, В. Ади­ге­за­лов, В.Я. Ша­ин­ский, П. Бюль-Бюль ог­лы, Ф.К. ог­лы Ка­ра­ев (сын ком­по­зи­то­ра). С 1953 года председатель прав­ле­ния Союза композиторов Азербайджанской ССР, с 1962 года сек­ре­тарь СК СССР.

В твор­че­ст­ве Караева, од­но­го из круп­ней­ших ком­по­зи­то­ров 2-й половины XX века, про­яви­лись ме­ло­дическое и рит­мическое бо­гат­ст­во, мас­тер­ст­во сим­фо­нического раз­ви­тия и ор­ке­ст­ров­ки; эле­мен­ты национальной му­зы­ки азер­бай­джан­цев, других на­ро­дов вклю­че­ны в кон­текст об­ще­ев­ро­пей­ской тра­ди­ции. На­сле­дие Караева жан­ро­во раз­но­об­раз­но, сре­ди самых зна­чительных про­из­ве­де­ний: ба­ле­ты - «Семь кра­са­виц» (по од­но­именной по­эме Ни­за­ми, 1952 год, Азербайджанский те­атр опе­ры и ба­ле­та; 2-я редакция, 1959 год, там же), «Тро­пою гро­ма» [по од­но­именному ро­ма­ну П. Аб­ра­хам­са, 1958 год, Ле­нинградский те­атр опе­ры и ба­ле­та; 2-я редакция, 1959 год, Боль­шой те­атр (Мо­ск­ва); Ле­нин­ская премия, 1967 год]; мю­зикл «Не­ис­то­вый гас­ко­нец» (по Э. Рос­та­ну, 1978 год, Московский те­атр опе­рет­ты); сим­фо­ническая по­эма «Лей­ли и Медж­нун» (1947 год; Государственная премия СССР, 1948 год), 3-я сим­фо­ния (1965 год; все­го 4: 1944-1979 годы), Кон­церт для скрип­ки с ор­ке­ст­ром (1967 год), 24 пре­лю­дии для фортепиано (1951-1963 годы). Сре­ди других со­чи­не­ний: опе­ра «Вэ­тэн» («Ро­ди­на»; совместно с Дж. Гад­жие­вым, 1945 год, Ба­ку; Государственная премия СССР, 1946 год), Струн­ный квар­тет (1947 год); му­зы­ка к дра­ма­тическим спек­так­лям («Ан­то­ний и Кле­о­пат­ра», 1964 год, Азербайджанский дра­ма­тический те­атр; Государственная премия Азербайджанской ССР, 1965 год; «Ко­роль Ген­рих IV», 1969 год, Ле­нинградский дра­ма­тический те­атр имени М. Горь­ко­го; «Жен­щи­на за зе­лё­ной две­рью», 1972 год, Те­атр имени Евг. Вах­тан­го­ва), к филь­мам («Дон Ки­хот», режиссер Г.М. Ко­зин­цев; «Гойя, или Тяж­кий путь по­зна­ния», режиссер К. Вольф). На­гра­ж­дён ор­де­нами Ле­ни­на (1967, 1978 годы).

Его сын Фа­радж Ка­ра ог­лы Ка­ра­ев (родился 19.12.1943 года, Ба­ку), ком­по­зи­тор, пе­да­гог. В 1966-2003 годах пре­по­да­вал в Азербайджанской консерватории (с 1991 года Ба­кин­ская музыкальная ака­де­мия), с 1999 года профессор Московской консерватории. В 1994-1996 годах ви­це-пре­зи­дент Ас­со­циа­ции современной му­зы­ки (АСМ-2) в Мо­ск­ве. Сре­ди со­чи­не­ний: ба­ле­ты - «Ка­лей­до­скоп» (1971 год), «Те­ни Ко­бы­ста­на» (1976 год, оба по­став­ле­ны в Ба­ку); кон­цер­ты - для фортепиано и ка­мер­но­го ор­ке­ст­ра (1974 год), ор­ке­ст­ра и скрип­ки со­ло (2004 год), Concerto grosso па­мя­ти А. фон Ве­бер­на (для ка­мер­но­го ор­ке­ст­ра, 1967 год). Сво­ему от­цу по­свя­тил со­чи­не­ния: «Tristessa II» (для 2 ор­ке­ст­ров, 1980 год), «Tristessa I» («Про­щаль­ная сим­фо­ния», 1982 год).

Сочинение:

Ка­ра­ев К.А. На­уч­но-пуб­ли­ци­сти­че­ское на­сле­дие. Ба­ку, 1988 год.