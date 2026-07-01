КАРАЕВ КАРА АБУЛЬФАЗ ОГЛЫ
КАРАЕВ КАРА АБУЛЬФАЗ ОГЛЫ - азербайджанский и российский композитор, педагог, общественный деятель, народный артистр СССР (1959 год), академик Академии наук Азербайджанской ССР (1959 год), Герой Социалистического Труда (1978 год).
Учился в Азербайджанской консерватории, в 1946 году окончил Московскиую консерваторию по классу Д.Д. Шостаковича (учился также у А.Н. Александрова). В 1946-1982 годах преподавал в Азербайджанской консерватории (профессор с 1959 года, в 1950-1953 годах ректор). Среди учеников: Р. Гаджиев, А. Меликов, Х. Мирза-заде, В. Адигезалов, В.Я. Шаинский, П. Бюль-Бюль оглы, Ф.К. оглы Караев (сын композитора). С 1953 года председатель правления Союза композиторов Азербайджанской ССР, с 1962 года секретарь СК СССР.
В творчестве Караева, одного из крупнейших композиторов 2-й половины XX века, проявились мелодическое и ритмическое богатство, мастерство симфонического развития и оркестровки; элементы национальной музыки азербайджанцев, других народов включены в контекст общеевропейской традиции. Наследие Караева жанрово разнообразно, среди самых значительных произведений: балеты - «Семь красавиц» (по одноименной поэме Низами, 1952 год, Азербайджанский театр оперы и балета; 2-я редакция, 1959 год, там же), «Тропою грома» [по одноименному роману П. Абрахамса, 1958 год, Ленинградский театр оперы и балета; 2-я редакция, 1959 год, Большой театр (Москва); Ленинская премия, 1967 год]; мюзикл «Неистовый гасконец» (по Э. Ростану, 1978 год, Московский театр оперетты); симфоническая поэма «Лейли и Меджнун» (1947 год; Государственная премия СССР, 1948 год), 3-я симфония (1965 год; всего 4: 1944-1979 годы), Концерт для скрипки с оркестром (1967 год), 24 прелюдии для фортепиано (1951-1963 годы). Среди других сочинений: опера «Вэтэн» («Родина»; совместно с Дж. Гаджиевым, 1945 год, Баку; Государственная премия СССР, 1946 год), Струнный квартет (1947 год); музыка к драматическим спектаклям («Антоний и Клеопатра», 1964 год, Азербайджанский драматический театр; Государственная премия Азербайджанской ССР, 1965 год; «Король Генрих IV», 1969 год, Ленинградский драматический театр имени М. Горького; «Женщина за зелёной дверью», 1972 год, Театр имени Евг. Вахтангова), к фильмам («Дон Кихот», режиссер Г.М. Козинцев; «Гойя, или Тяжкий путь познания», режиссер К. Вольф). Награждён орденами Ленина (1967, 1978 годы).
Его сын Фарадж Кара оглы Караев (родился 19.12.1943 года, Баку), композитор, педагог. В 1966-2003 годах преподавал в Азербайджанской консерватории (с 1991 года Бакинская музыкальная академия), с 1999 года профессор Московской консерватории. В 1994-1996 годах вице-президент Ассоциации современной музыки (АСМ-2) в Москве. Среди сочинений: балеты - «Калейдоскоп» (1971 год), «Тени Кобыстана» (1976 год, оба поставлены в Баку); концерты - для фортепиано и камерного оркестра (1974 год), оркестра и скрипки соло (2004 год), Concerto grosso памяти А. фон Веберна (для камерного оркестра, 1967 год). Своему отцу посвятил сочинения: «Tristessa II» (для 2 оркестров, 1980 год), «Tristessa I» («Прощальная симфония», 1982 год).
Сочинение:
Караев К.А. Научно-публицистическое наследие. Баку, 1988 год.