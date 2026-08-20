КАРАДЖИЧ ВУК

КАРАДЖИЧ ВУК (Караџић , Karadžić; настоящая фамилия Сте­фа­но­вич) - сербский фи­ло­лог, фольк­ло­рист, ис­то­рик, эт­но­граф. Иностранный член-корреспондент Пе­тербургской Академии наук (1851 год).

Ро­дил­ся в кре­сть­ян­ской се­мье в западной Сер­бии, на тер­ри­то­рии Ос­ман­ской им­пе­рии . По­лу­чил не­сис­те­ма­тическое на­чаль­ное об­ра­зо­ва­ние, пре­имущественно в шко­лах при мо­на­сты­рях. В на­ча­ле Пер­во­го серб­ско­го вос­ста­ния 1804-1813 годов пи­сарь у од­но­го из его ли­де­ров М. Не­на­до­ви­ча. Бу­ду­чи ин­ва­ли­дом, уча­стия в во­енных дей­ст­ви­ях не при­ни­мал. В 1807-1813 годах слу­жил пи­са­рем Пра­ви­тель­ст­вую­ще­го со­ве­та серб­ско­го, за­ни­мал в Сер­бии различные административные долж­но­сти. По­сле по­ра­же­ния вос­ста­ния по­се­лил­ся в Ве­не, где про­жил бóльшую часть жиз­ни. По по­бу­ж­де­нию и при по­мо­щи В.(Е.). Ко­пи­та­ра со­ста­вил и из­дал сбор­ник сербских на­род­ных пе­сен и крат­кую грам­ма­ти­ку сербского язы­ка (1814 год). Осу­ще­ст­вил ре­фор­му сербского литературного язы­ка, ма­ни­фе­стом и реа­ли­за­ци­ей ко­то­рой стал из­дан­ный им сло­варь («Српски рjечник, ис­тол­ко­ван ње­мач­ким и ла­тин­ским риjечма», 1818 год) с при­ло­же­ни­ем бо­лее со­вер­шен­ной (по срав­не­нию с из­дан­ной в 1814 год) грам­ма­ти­ки. Пре­об­ра­зо­вал русскую гражд. аз­бу­ку (смотрите Гра­ж­дан­ский шрифт), при­ве­дя её в со­от­вет­ст­вие со зву­ко­вым со­ста­вом сербского язы­ка: ввёл в ал­фа­вит бу­к­ву j и не­ко­то­рые но­во­об­ра­зо­ван­ные гра­фе­мы. В ор­фо­гра­фии по­сле­до­ва­тель­но про­вёл фо­не­тический прин­цип. Сло­варь вклю­чал, как пра­ви­ло, сло­ва, ре­аль­но су­ще­ст­во­вав­шие в народном ре­чи. На­сле­дие рус­ско-цер­ков­но­сла­вян­ско­го и сла­вя­но-серб­ско­го язы­ков бы­ло от­бро­ше­но. Ре­фор­ма­тор­ская дея­тель­ность Караджича во мно­гом оп­ре­дели­ла свое­об­ра­зие со­вре­мен­но­го сербского литературного язы­ка.

Караджич мно­го пу­те­ше­ст­во­вал по южно-славянским зем­лям (по Сер­бии, Бос­нии и Гер­це­го­ви­не, Чер­но­го­рии, Дал­ма­ции), со­би­рая ма­те­ри­ал для сво­их тру­дов. Из­дал несколько то­мов сербских народных пе­сен («Српске на­род­не пjесме», 1823-1833 годы), ко­то­рые ис­поль­зо­вал А.С. Пуш­кин при соз­да­нии «Пе­сен за­пад­ных сла­вян»; сборники ска­зок, по­сло­виц и по­го­во­рок. В сло­ва­ре, в различных ка­лен­да­рях и аль­ма­на­хах по­ме­щал ста­тьи по сербской эт­но­гра­фии. Ав­тор тру­дов по но­вой ис­то­рии Сер­бии, в том числе на­пи­сал ис­то­рию пер­во­го сербского вос­ста­ния, био­гра­фию Ми­ло­ша Об­ре­но­ви­ча , ме­то­ды прав­ле­ния ко­то­ро­го он кри­ти­ко­вал («Жизнь и под­ви­ги кня­зя Ми­ло­ша Об­ре­но­ви­ча», 1825 год), и других. Ис­то­рические пуб­ли­ка­ции Караджича по­слу­жи­ли важ­ным ис­точ­ни­ком для тру­да Л. фон Ран­ке «Серб­ская ре­во­лю­ция». Пе­ре­вёл на на­род­ный сербский язык и опуб­ли­ко­вал Но­вый За­вет (1847 год). Со­чи­не­ния и из­да­ния Караджича ста­ли об­раз­цом ли­тера­тур­но-язы­ко­во­го вы­ра­же­ния для его мо­ло­дых со­вре­мен­ни­ков - пред­стави­те­лей ро­ман­ти­че­ско­го, а за­тем и реа­ли­стического пе­рио­дов раз­ви­тия сербской литературы.

Караджич уча­ст­во­вал в со­ве­ща­нии дея­те­лей куль­ту­ры Сер­бии и Хор­ва­тии (Ве­на, 1850 год), на ко­то­ром бы­ли при­ня­ты ре­ко­мен­да­ции по уни­фи­ка­ции литературного язы­ка в Сер­бии и Хор­ва­тии. Ему бы­ло по­ру­че­но сфор­му­ли­ро­вать пра­ви­ла про­из­но­ше­ния и на­пи­са­ния реф­лек­сов глас­но­го «ять» в свя­зи с до­пу­ще­ни­ем двой­ст­вен­ной про­из­но­си­тель­ной нор­мы.

Караджич под­дер­жи­вал проч­ные свя­зи с русскими фи­ло­ло­га­ми, ко­то­рые ока­зы­ва­ли ему мо­раль­ную и ма­те­ри­аль­ную под­держ­ку. Во вре­мя по­езд­ки в Рос­сию (1819 год) встре­чал­ся с Н.П. Ру­мян­це­вым, Н.М. Ка­рам­зи­ным, В.А. Жу­ков­ским, М.Т. Ка­че­нов­ским, И.И. Дмит­рие­вым, А.С. Шиш­ко­вым. С 1826 года по­лу­чал еже­год­ную пен­сию от российского пра­ви­тель­ст­ва, был удо­сто­ен ря­да российских ор­де­нов и других на­град. В 1897 году прах Караджича был пе­ре­не­сён из Ве­ны в Бел­град и за­хо­ро­нен при ка­фед­раль­ном со­бо­ре.

Сочинение:

Саб­ра­на де­ла. Бео­град, 1965-1995. Т. 1-36.