КАРАДЖИЧ РАДОВАН
КАРАДЖИЧ РАДОВАН - сербский и боснийский политический деятель.
С 1960 года жил в Сараево, в 1971 году закончил медицинский факультет Сараевского университета, работал врачом-психиатром. Опубликовал несколько поэтических сборников. Один из основателей Сербской демократической партии (1990 год), принявшей участие в формировании трёхстороннего боснийского правительства во главе с А. Изетбеговичем. После объявления в 1992 году независимости Боснии и Герцеговины в крае началась гражданская война между боснийскими сербами, с одной стороны, и боснийскими мусульманами и хорватами - с другой. В 1992 году Караджич был избран президентом Республики Сербской - независимого сербского государства, провозглашённого на территории Боснии и Герцеговины. В 1995 году Международный трибунал по бывшей Югославии (Гаагский трибунал) объявил Караджича и его сподвижника генерала Ратко Младича военными преступниками, виновными в геноциде мусульманского и хорватского населения Боснии. После заключения Дейтонских соглашений (ноябрь 1995 года), разделивших Боснию и Герцеговину на две автономии - мусульманско-хорватскую Федерацию Боснии и Герцеговины и Республику Сербскую, Караджич ушёл в отставку. В апреле 1996 года Гаагский трибунал выдал ордер на его арест. Арестован сербскими властями и передан Гаагскому трибуналу в июле 2008 года.