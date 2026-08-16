КАРАДЖАОГЛАН
КАРАДЖАОГЛАН - турецкий поэт.
Родился в горах на юге Турции. Странствовал по Анатолии, Египту, Индии. Свои стихи, связанные с народно-песенной традицией, Караджаоглан - один из наиболее значительных представителей ашугской поэзии (смотрите Ашуг), исполнял в сопровождении саза. Сохранилось 480 стихотворений, воспевающих любовь, красоту природы, содержащих критику социальной несправедливости и общественных пороков. Многие стихи посвящены красавице Каракыз, в которую, согласно легенде, был влюблён Караджаоглан. Произведения Караджаоглана были записаны лишь в XIX веке. Творчество Караджаоглана способствовало переходу турецкой поэзии к силлаботонике, обновлению образности и упрощению литературного языка.
Сочинения:
Bütün şiirleri / Hzr. Cahit Öztelli. İst., 1974;
Турецкая ашыкская поэзия / Предисл. и коммент. Х. Короглы. М., 1983.