КАРАДЖАЛЕ ЙОН ЛУКА

КАРАДЖАЛЕ ЙОН ЛУКА - румынский пи­са­тель.

Учил­ся на кур­сах ми­ми­ки и дек­ла­ма­ции Бу­ха­ре­ст­ской консерватории (1868-1870 годы); пе­ре­про­бо­вал мно­же­ст­во про­фес­сий - от суф­лё­ра до школь­но­го ин­спек­то­ра. В 1888-1899 годах ди­рек­тор Национального те­ат­ра в Бу­ха­ре­сте (ны­не но­сит имя Караджале). С 1904 года в эмиг­ра­ции . Пе­ча­тал­ся как пуб­ли­цист и те­ат­раль­ный обо­зре­ва­тель с 1873 года. Наи­бо­лее из­вест­ны со­ци­аль­но-кри­тические ко­ме­дии Караджале, в ко­то­рых на­пря­жён­ные дра­ма­тические си­туа­ции со­че­та­ют­ся с эле­мен­та­ми фар­са: «Бур­ная ночь» («O noapte furtunoasă», 1878 год), «Гос­по­дин Ле­о­ни­да пе­ред ли­цом ре­ак­ции» («Conu Leonida față cu reacțiunea», 1879 год), «По­те­рян­ное пись­мо» («O scrisoare pierdută», 1884 год), «В дни кар­на­ва­ла» («D-ale carnavalului», 1885 год). Сре­ди других со­чи­не­ний: пси­хо­ло­гическая дра­ма «На­пасть» («Năpasta», 1890 год); рас­ска­зы, очер­ки, эс­се; пе­ре­во­ды с английского, французского и испанского язы­ков. В сборнике за­ри­со­вок «Мо­мен­ты» («Momente şi chițe», 1901 год) пред­вос­хи­ща­ет­ся тра­ди­ция литературыры аб­сур­да (Э. Ио­не­ско, Ур­муз). На русском языке про­из­ве­де­ния Караджале пе­ре­во­ди­лись с 1951 года.

Cочинения:

Teatru. Buc., 1889;

Opere. Buc., 1930-1942. Vol. 1–7;

Ко­ме­дии, юмо­ре­ски, рас­ска­зы. М., 1963.