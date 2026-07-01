КАРАДЖА СТЕФАН

Караджа (болг. Стефан Тодоров Димов), Стефан (11.05.1840, Ичме, Ямбольский округ — 31.07.1868, Русе) — болгарский воевода, герой национально-освободительной борьбы болгарского народа против османского ига.

Родился в бедной крестьянской семье: работал пастухом, лавочником, изучал сапожное ремесло. Недолгое время получал образование в училище г. Тулча (Сев. Добруджа), куда переехала семья после длительных скитаний. Революционная деятельность К. связана с Первой (1861—1862) и Второй (1867—1868) болгарскими легиями — военными училищами, созданными в Белграде (Сербское княжество) Г. Раковским для подготовки руководителей болгарского национального восстания. Во время столкновений между сербами и турецким гарнизоном Белграда в июне 1862 проявил отвагу, что укрепило его авторитет как бесстрашного воеводы. В 1862—1867 руководил организацией чет, которые вели партизанскую борьбу на территории Болгарии; возглавлял небольшой отряд, действовавший в горах Стара Планины (Балканы). В 1868 по заданию революционного комитета «Болгарское общество» (Бухарест) возглавил вместе с Хаджи Димитром чету в составе более 120 человек. С целью поднять вооруженное восстание в Болгарии чета в ночь на 6 июля 1868 переправилась через Дунай и высадилась к северо-востоку от г. Свиштова, вступила в бой с превосходящими силами турецкой армии. К. был тяжело ранен, взят в плен и казнен турками.

Лит.: Записки на Христо Н. Македонски 1852—1877. 2 изд. София, 1973; Стефан Каражда // Улунян А. А. Деятели болгарского национально-освободительного движения XVIII—XIX вв. Биобиблиографический словарь. Т. 1. М., 1996. С. 141—142.