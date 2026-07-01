КАРАДАГЦЫ

КАРАДАГЦЫ - груп­па тюркских пле­мён, жи­ву­щих на край­нем се­ве­ро-за­па­де Ира­на (в рай­оне хреб­та Ка­ра-Даг к югу от реки Аракс, на се­ве­ре провинции Восточный Азер­байд­жан).

Чис­лен­ность 75-80 тысяч человек (середина XX века). Го­во­рят на диа­лек­те азер­бай­джан­ско­го языка. В основном му­суль­ма­не-шии­ты. Тра­ди­ци­он­но раз­де­ля­ют­ся на 7 пле­мён. За­ни­ма­ют­ся по­лу­ко­че­вым ско­то­вод­ст­вом, со­вер­шая се­зон­ные ко­чёв­ки на за­пад от р.екиКа­ра­су. Тра­диционная куль­ту­ра ти­пич­на для ско­то­водческих на­ро­дов Западной Азии.

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