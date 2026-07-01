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КАРАДАГЦЫ
КАРАДАГЦЫ - группа тюркских племён, живущих на крайнем северо-западе Ирана (в районе хребта Кара-Даг к югу от реки Аракс, на севере провинции Восточный Азербайджан).
Численность 75-80 тысяч человек (середина XX века). Говорят на диалекте азербайджанского языка. В основном мусульмане-шииты. Традиционно разделяются на 7 племён. Занимаются полукочевым скотоводством, совершая сезонные кочёвки на запад от р.екиКарасу. Традиционная культура типична для скотоводческих народов Западной Азии.
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